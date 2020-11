---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,86 Prozent höher auf 11 890 Punkte. Am Montag war der deutsche Leitindex um zwei Prozent gestiegen. Ein Börsianer führt diese Kursgewinne in erster Linie auf das Eindecken von jüngsten Leerverkäufen zurück: "Da haben Anleger wegen der Pandemie und der US-Wahl auf fallende Kurse gewettet". Der Dax war in der Vorwoche um fast neun Prozent eingebrochen. Nun deckten diese kurzfristig agierenden Fonds ihre Short-Positionen ein, was den Markt nach oben treibe. Fundamental entscheidend sei nun jedoch der Wahlausgang. Daher würden "die Karten komplett neu gemischt".

USA: - SOLIDE ERHOLUNG - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag etwas von den massiven Verlusten der Vorwoche erholt. Am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl war das Geschehen Börsianern zufolge von Zurückhaltung geprägt. In der Anlegergunst standen vor allem die Standardwerte an der Wall Street, während die Technologietitel an der Nasdaq klar hinterher hinkten. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Marktindizes. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 1,60 Prozent bei 26 925,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von 6,5 Prozent die schwächste Entwicklung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März verzeichnet.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Die Australische Notenbank senkte den Leitzins gesenkt und kündigte Anleihekäufe an. Der chinesische Auswahlindex CSI 300 legte um 0,84 Prozent zu und in Hongkong kletterte der Hang Seng sogar um 2,21 Prozent. In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertag unterdessen. Vor der US-Präsidentschaftswahl hielten sich viele Marktteilnehmer mit grösseren Engagements wohl aber eher zurück.

DAX 11788,28 +2,01% XDAX 11803,83 +1,39% EuroSTOXX 50 3019,54 +2,07% Stoxx50 2754,03 +1,98% DJIA 26925,05 +1,60% S&P 500 3310,24 +1,23% NASDAQ 100 11084,757 +0,29%

Bund-Future 176,26 +0,01%

Euro/USD 1,16547 +0,15% USD/Yen 104,7160 -0,08% Euro/Yen 122,0349 +0,08%

Brent 39,00 +0,03 USD WTI 36,90 +0,09 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 13 (13,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT VOSSLOH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 38 (40) EUR - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5,10 (5,30) EUR - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK HEBT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 8 (6) EUR - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 34 (38) EUR - 'BUY' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 20,2 (22,9) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 28,70 (28,90) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 57 (58) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTET HENSOLDT MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 13 EUR - MORGAN STANLEY NIMMT PROSIEBENSAT.1 MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF; ZIEL 7,50 EUR - UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 53 (52) EUR - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 145 (140) EUR - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 70 (65) EUR - 'BUY' - UBS SENKT ZIEL FÜR ADLER GROUP AUF 25 (30) EUR - 'BUY' - UBS SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 25,50 (26,50) EUR - 'BUY' - WDH/BAADER BANK HEBT JUNGHEINRICH AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 35 (24) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 9,50 (8,50) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1505 (1532) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTET AIR LIQUIDE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 155 EUR - BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 470 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 31 (36) EUR - 'SELL' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 69 (75) CHF - 'HOLD' - MORGAN STANLEY HEBT BP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 232 PENCE - MORGAN STANLEY HEBT SHELL AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY HEBT SHELL-KURSZIEL AUF 1180 (991) PENCE - UBS HEBT SWATCH AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 195 (152) CHF - UBS STARTET UBISOFT MIT 'BUY' - ZIEL 95 EUR - WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 15,16 (13,10) EUR - 'OUTPERFORM'

bis 6.45 Uhr: - Volkswagen könnte bald härtere neue EU-Vorschriften für niedrigere CO2-Emissionsgrenzwerte erfüllen, Interview mit VW-Chef Herbert Diess, FT - Der Eigentümer der Arm Ltd., die SoftBank Group, verhandelt mit Arm-Chef Allen Wu über eine Abfindung von bis zu 200 Millionen US-Dollar, FT - Ärztepräsident Klaus Reinhardt: "Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen", Passauer Neue Presse - Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistags: Personal in Gesundheitsämtern schneller aufstocken, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer steht zu Bitte an Senioren/Virus ist "altersdiskriminierend", Passauer Neue Presse - Der US-Einzelhändler Walmart beendet seinen Vertrag mit dem Robotikunternehmen Bossa Nova Robotics Inc, WSJ - Die Ausgaben für die Altersversorgung ehemaliger Bundestagsabgeordneter und ihrer Hinterbliebenen haben sich seit dem Jahr 2000 von 22,2 Millionen Euro auf 51,4 Millionen Euro im laufenden Jahr mehr als verdoppelt, Osnabrücker Zeitung - Der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland kann nach Auffassung von EWE-Chef Stefan Dohler nur gelingen, wenn gleichzeitig Erneuerbare ausgebaut werden, Osnabrücker Zeitung - Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), kritisiert die Warnungen von Virologe Christian Drosten vor einer Triage als mögliche Folge einer anhaltend starken Ausbreitung des Coronavirus, Rheinische Post - Nach Solingen prüft auch Krefeld, wegen der steigenden Infektionszahlen einen Teil der Schüler wieder daheim zu unterrichten, Rheinische Post - Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet im neuen Corona-Lockdown mit einer aufgeheizten Stimmung, Interview, Welt - "Die Kommunikation zwischen Deutschland und Amerika ist auf einem Tiefpunkt", Interview mit Martin Richenhagen, Unternehmenschef des Landmaschinenkonzerns AGCO, Welt

bis 5.00 Uhr: - Corona-Pandemie in Europa: EU-Kommission drängt Mitgliedstaaten zu zügigen Impfvorbereitungen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides: "Covid-19 ist die grösste Gesundheitskrise seit Menschengedenken", Welt - Ingo Wortman, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), fordert gestaffelten Schulbeginn, um Busse und Bahnen in der Pandemie zu entlasten, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs, kritisiert die Bundesregierung für ihre Haushaltspolitik in der Krise. "Durch die explodierende Neuverschuldung sehe ich mittlerweile die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Gefahr", Welt - Union und AfD verlieren / Rot-Rot-Grün wird stärker, Bild - Corona-Proteste: Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet mit Radikalisierung im Lockdown, Welt

bis 22.45 Uhr: - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ruft zum Melden von Corona-Verstössen auf, NDR - Lyxor-ETF-Experte Thomas Meyer zu Drewer hält Kriterium Profitabilität für problematisch: "Amazon hätte es schwer, im Dax zu landen", BöZ - Andrew Formica, Chef des Vermögensverwalters Jupiter Fund Management: "Der Druck auf die Gebühren könnte nachlassen", BöZ - Jens Massmann von der Beratungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaft EY zu inbeziehung von ESG-Kriterien in die Systeme zur Vorstandsvergütung: "Abschied von verkrusteten Riten", BöZ

bis 21.00 Uhr: - Lufthansa-Grossaktionär Heinz-Hermann Thiele fürchtet Scheitern der Sanierung und fordert Vermittlung durch den Bund, FAZ - Corona-Lockdown: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet nicht mit Verlängerung, HB - Kommunen warnen vor Finanzlücke, HB - Thüringens CDU-Vorsitzender Christian Hirte bringt mit Ralph Brinkhaus vierten Kandidaten für CDU-Vorsitz ins Spiel, Der Spiegel - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Präsidiumsmitglied Daniel Günther hält nur einen digitalen Parteitag im Januar für realistisch, HB - Corona-Regeln: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigt konsequente Kontrolle an, Bild - Telefonica-Tochter Telefonica Deutschland zahlte im dritten Quartal erstmals seit Börsengang 2011 hierzulande Ertragssteuern, HB - Stefan Ehehalt, Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts: Wir arbeiten wie am Fliessband, FAZ - Drittgrösster Reisekonzern Europas, FTI, bekommt Staatshilfe in Form eines Darlehens in dreistelliger Millionenhöhe, Business Insider, FAZ - JPMorgan macht Stefan Povaly zum Deutschland-Chef, FAZ, HB - VfL-Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke: Zuschauer in Bundesliga 'frühestens im März/April', Sportbuzzer - Daniel Benjamin, Präsident der Berliner American Academy, sagt einen Sieg von Joe Biden voraus und rät Europäer, auf den neuen Präsidenten zuzugehen, HB - Dörte Spengler-Ahrens, Präsidentin des Art Directors Club: Emotionen sind wichtiger denn je, HB - Björn Lomborg: Präsident des Copenhagen Consenus Center: Nur keine Klimapanik, HB

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Osram Licht, ausserordentliche Hauptversammlung (online) 14:00 USA: Fox, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Securitas, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Q3-Zahlen USA: Pkw-Absatz 10/20 TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Vorstellung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zur "Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration" u.a. mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) 13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über Klagen gegen die Planungen für den umstrittenen Fehmarnbelttunnel 14:00 DEU: Online-Konferenz zur besseren Rechtsetzung mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 16:00 DEU: Klimakonferenz des "Spiegels" und der Boston Consulting Group Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (Livestream auf SPIEGEL Online) USA: Wahlen in den USA - Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung 18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE ---keine marktbewegenden Daten erwartet --- GROSSBRITANNIEN ---keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 16.00 Uhr Auftragseingang Industrie, September Monatsvergleich +1,0 +0,7 ex Transport Monatsvergleich +0,6 +0,7 Auftragseingang langlebige Güter September Monatsvergleich +1,9 +1,9 ex Transport Monatsvergleich +0,8 +0,8

