Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach dem spektakulären Wochenauftakt mit hohem Kursgewinn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas zurückfallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,31 Prozent schwächer bei 12 924 Punkten. Am Vortag hatte der US-Wahlsieg von Joe Biden sowie der mögliche Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff den Dax zeitweise bis auf fast 13 300 Punkte nach oben katapultiert. In New York feierten die Anleger neue Rekorde. Der Dow Jones Industrial kletterte bis nahe an die 30 000-Punkte-Marke heran, gab zum Schluss aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab.

USA: - DOW AUF REKORD - Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und ein möglicher Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hat den US-Börsen zum Wochenbeginn neue Rekorde beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schnellten am Montag bereits in den ersten Handelsminuten auf Höchststände. Aktien, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten hatten, erlebten Kursfeuerwerke. Zur Schlussglocke stand für den Dow Jones Industrial ein Gewinn von 2,95 Prozent auf 29 157,97 Punkte zu Buche.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FESTER - Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff hat an den Börsen Asiens am Dienstag nicht für Euphorie gesorgt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,38 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,63 Prozent. Auch an den US-Börsen waren die zum Teil sehr kräftigen Kursgewinne am Montag im Verlauf etwas abgeschmolzen.

DAX 13095,97 +4,94% XDAX 13006,75 +4,09% EuroSTOXX 50 3407,91 +6,36% Stoxx50 3021,42 +4,17% DJIA 29157,97 +2,95% S&P 500 3550,50 +1,17% NASDAQ 100 11830,385 -2,16%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,59 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18317 +0,17% USD/Yen 104,9780 -0,37% Euro/Yen 124,1961 -0,23%

ROHÖL:

Brent 41,96 -0,44 USD WTI 39,75 -0,54 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr:

- EU-Rechnungshofchef Klaus-Heiner Lehne nennt Jahresbericht "Warnschuss" für Corona-Hilfen, Spiegel

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): Corona-Folgen werden im Etat lange zu spüren sein, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen, Rheinische Post

- Trotz schwerer konjunktureller Einbussen: Wirtschaftsforscher verteidigen Lockdown, Neue Osnabrücker Zeitung

- Auto1 FT: Deutsche Bank und Allianz steigen aus/Solarisbank neuer Partner, HB

- Union blockiert SPD-Gesetz gegen Kostenfallen, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Rosige Zeiten für die Fondsbranche", Gespräch mit BVI-Präsident Alexander Schindler, BöZ

- Höhere EU-Beiträge ab 2021: Deutschland muss künftig ein Drittel mehr in die EU-Kasse einzahlen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Union blockiert SPD-Gesetz gegen Kostenfallen, HB "Die Anwaltskosten müssen transparenter werden", Gespräch mit Clemens Engelhardt, Kanzlei Trustberg, und Alexander Steinbrecher, Bombardier Transportation, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Umfrage: Grosse Mehrheit erwartet, dass Deutschland von Biden profitiert, HB

- Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU): Sicherheit vor Schnelligkeit bei Forschung nach Impfstoff, Rheinische Post

- BDI fordert schnelle Beilegung des Zollstreits zwischen EU und USA, HB

- Insa-Meinungstrend: Groko oder Schwarz-Grün, Bild

- Schon mehr als 500 Eilanträge gegen November-Lockdown bei den Verwaltungsgerichten eingegangen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will nach dem Wahlsieg von Joe Biden einen Neustart der Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, Spiegel

- CSU-Chef Markus Söder vermisst im Kandidatenrennen bei der CDU eine politische Vision, Spiegel

- "Geld allein reicht nicht", Gespräch mit IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis, HB

- "Die Bezahlung ist einfach mal ein Kracher", Gespräch mit Jochem Freyer, Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder über Tesla-Personalsuche in Grünheide, HB

- Bei Erneuerbaren noch ehrgeiziger werden, Gastbeitrag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), HB

- Warum die Mehrwertsteuer wieder rauf muss, Gastbeitrag von Ökonomin Dominika Langenmayr, FAZ

- "Deutsche Weine haben kein Profil", Gespräch mit VDP-Präsident Steffen Christmann, FAZ

- "Das war ein grosser Fehler", Gespräch mit Deutsche-Bank-Chefvolkswirt David Folkerts-Landau über Donald Trump, Joe Biden und die Vorteile eines republikanischen Senats, FAZ

(AWP)