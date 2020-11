----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Am Freitag muss der Dax um die Marke von 13 000 Punkten kämpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwa ein halbes Prozent tiefer auf 12 998 Punkte. In der Nacht hatte IG den Dax zeitweise bereits auf 12 930 Punkten gesehen. Der Dax zollt weiter dem Kurssprung vom Montag Tribut, der ihn zeitweise um über 800 Punkte auf fast 13 300 Punkten katapultierte. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beträgt die Wochenbilanz aktuell noch plus 4,5 Prozent.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach einem bislang überaus starken Börsenmonat November haben sich die Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Es fehlten laut Marktteilnehmern neue positive Impulse, um die jüngste Kurs-Rally fortzusetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,08 Prozent auf 29 080,17 Punkte ein. Zwischenzeitlich rutschte er erstmals seit vergangener Woche wieder unter die Marke von 29 000 Zählern.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Die Euphorie über einen möglichen Corona-Impfstoff hat sich inzwischen merklich abgeschwächt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,40 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büsste 1,57 Prozent ein.

DAX 13052,95 -1,24% XDAX 12985,42 -1,86% EuroSTOXX 50 3428,20 -1,13% Stoxx50 3056,89 -1,13% DJIA 29080,17 -1,08% S&P 500 3537,01 -1,00% NASDAQ 100 11827,140 -0,55%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,96 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18057 -0,01% USD/Yen 104,9330 -0,19% Euro/Yen 123,8773 -0,19%

ROHÖL:

Brent 42,88 -0,65 USD WTI 40,36 -0,76 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.40 Uhr:

- Premierminister Boris Johnson verliert auch seinen Vertrauten Dominic Cummings, BBC und Sky

- VDA-Präsidentin Hildegard Müller verlangt "Gipfel" zum Ausbau des Ladesäulennetzes, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, warnt vor stark steigendem Zusatzbeitrag 2022, Augsburger Allgemeine

- Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann, wirft der Bundesregierung bei der Auszahlung der November-Hilfen "schlechtes Krisenmanagement" vor, Neue Osnabrücker Zeitung

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt fordert Existenzgarantie für "Innenstädte und Kultur", Neue Osnabrücker Zeitung

- Bafin-Mitarbeiter schlossen private Wirecard-Geschäfte noch nach Insolvenzmeldung ab, Rheinische Post

- Gewählter US-Präsident Joe Biden könnte Mitarbeiter von Ex-Pentagonchef James Mattis anheuern, Politico

bis 23.45 Uhr:

- Der Kosmetik- und Parfümeriekonzern Douglas will sich noch stärker auf das Onlinegeschäft konzentrieren, Gespräch mit Firmenchefin Tina Müller, Wiwo

- RWI-Chef Christoph Schmidt warnt vor Steuererhöhungen und langer Aussetzung der Schuldenbremse, Interview, Rheinische Post

- Bundesregierung will bei Auftragsvergabe an Firmen im EU-Ausland Einhaltung der Menschenrechte stärker beachten, HB

- Union gibt Widerstand gegen Frauenquote in Vorständen auf, Welt

- DIW-Chef: "Der Staat kann die Umsätze von Unternehmen nicht dauerhaft ersetzen. Wir brauchen jetzt ein Freihandelsabkommen mit den USA", Gespräch mit Marcel Fratzscher, T-Online

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt, Funke

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): Gute CDU-Umfragewerte liegen an Kanzlerin, FAZ

- Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD): Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für die deutsche Wirtschaft, Welt

- Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU): Lockerung der Corona-Massnahmen erst ab Sieben-Tage-Wert von 50, Münchner Merkur

- 64 Prozent der Deutschen können sich Kauf eines E-Autos vorstellen, Funke

- Öffentlichem Nahverkehr fehlen im kommenden Jahr fast 3,6 Milliarden Euro, HB

- Epidemiologe Markus Scholz hält Lockdown bis Weihnachten für "praktisch unumgänglich", Watson

- "Für die Frauenquote habe ich kein Verständnis", Gespräch mit CDU-Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker, HB

- Studie: Gesundheitsindustrie in Deutschland hat grosse Effekte für die Gesamtwirtschaft, HB

- VDA-Umfrage: Coronakrise zwingt Autozulieferer zu Stellenabbau, HB

- "Viele Nischenanbieter werden untergehen", Gespräch mit Breitling-Chef Georges Kern, HB

/jha/

(AWP)