Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte nach seinem robusten Wochenstart am Dienstag etwas nachgeben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,34 Prozent tiefer auf 13 093 Punkte. "Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dabei kann die pure Hoffnung auf einen Ausweg aus der Krise die Börsen nicht mehr so stark antreiben wie noch vor einer Woche. Am Vortag war eine zeitweise Rally wegen erneut positiver Nachrichten bei der Suche nach einem wirksamen Corona-Impfstoff im Verlauf abgeflaut.

USA: - DOW MIT REKORD - Die Hoffnung auf einen weiteren aussichtsreichen Corona-Impfstoff hat dem Dow Jones Industrial am Montag erneut einen Rekord beschert. Der bekannteste US-Aktienindex kletterte im späten Handel bis auf 29 964 Punkte, womit er seine bisherige, erst eine Woche alte Bestmarke hinter sich liess. Auf den Sprung über die viel beachtete 30 000-Punkte-Marke müssen die Anleger aber weiter warten - zum Börsenschluss stand ein Plus von 1,60 Prozent auf 29 950,44 Punkte zu Buche.

ASIEN: - JAPAN WEITER FREUNDLICH - Die Aussicht auf einen zweiten hochwirksamen Impfstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte in Asien am Dienstag gestützt. Der japanische Nikkei 225 schloss nach einem starken Wochenauftakt 0,4 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt hingegen um 0,11 Prozent nach unten und der chinesische CSI 300 büsste 0,54 Prozent ein.

DAX 13138,61 +0,47% XDAX 13157,90 +0,14% EuroSTOXX 50 3466,21 +0,99% Stoxx50 3081,88 +1,00% DJIA 29950,44 +1,60% S&P 500 3626,91 +1,16% NASDAQ 100 12013,385 +0,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,88 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18553 +0,02% USD/Yen 104,5180 -0,04% Euro/Yen 123,9083 -0,04%

ROHÖL:

Brent 44,20 +0,38 USD WTI 41,62 +0,28 USD

PRESSESCHAU

bis 6.50 Uhr:

- Der britische Chefbeauftragte für den Brexit, David Frost, geht von einer baldigen Einigung mit der Europäischen Union aus, The Sun

- Bildungsgewerkschaften GEW und VBE kritisieren vertagte Entscheidungen zu Schulen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Krankschreibung dauerhaft ausschliesslich per Videosprechstunde, Rheinische Post

- Weltkatastrophenbericht 2020: Klimawandel verursacht immer mehr Naturkatastrophen, Tagesspiegel

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU): Schulen offenhalten, soweit dies zu verantworten ist, Rheinische Post

- Amtsärzte fordern verbindliche Regeln bei den Kontaktbeschränkungen, "Allgemeine Maskenpflicht an Schulen sinnvoll", Rheinische Post

- Ex-US-Präsident Barack Obama zur Wahl von Joe Biden: "Können jetzt einen Kurswechsel vornehmen", Interview, Stern/RTL

- Designierter Siemens-Chef Roland Busch: Konzern weniger hierarchisch führen, "Führung in der Krise muss mehr Freiräume geben", HB

bis 23.45 Uhr:

- Städtetagspräsident Burkhard Jung hat Bund und Länder zur Besonnenheit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgerufen, Funke

- EU-Kommission will Verkauf von EU-Staatsbürgerschaften künftig schärfer reglementieren, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Nach fast drei Jahren als Präsident von Bugatti kehrt Stephan Winkelmann vermutlich bereits am 1. Dezember als Chef zur Volkswagen-Tochter Lamborghini zurück, Automobilwoche

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker und andere Leistungserbringer beim Datenschutz entlasten, HB

- Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat sich für eine Neuauflage der Verhandlungen für ein Transatlantisches Freihandelsabkommen ausgesprochen, HB

- Prüforganisationen fordern Zugang zu Daten aus vernetzten Fahrzeugen, Welt

- Bund fördert nur 19 Gleisanschlüsse für Unternehmen seit Anfang 2019, Funke

- Die Aussenminister von Frankreich und Deutschland, Jean-Yves Le Drian und Heiko Maas, haben in einem gemeinsamen Gastbeitrag die anstehende Präsidentschaft Joe Bidens begrüsst, Zeit

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten scharf kritisiert, Bild

- Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens hält Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon-Hochschule in Berlin eine Verschärfung der Corona-Massnahmen "leider" für nötig, Watson

- Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Normung (DIN), Christoph Winterhalter, rechnet damit, dass Deutschland bei der Künstlichen Intelligenz eine Vorreiterrolle einnehmen wird, Funke

- Insa-Meinungstrend: Union auf höchstem Wert seit 11 Wochen, Bild

- Verpasste Chance für die Mobilität, Gastbeitrag von Christoph Weigler, General

Manager des Fahrdienstvermittlers Uber für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz, HB

- GKV-Schätzung: Neue Gesetze des Gesundheitsministers kosten zusätzlich 33 Milliarden Euro, FAZ

- Studie: Alte leben nachhaltiger, FAZ

- "Der Sozialstaat hat den Stresstest gut bestanden", Gespräch mit Bundessozialgerichtspräsident Rainer Schlegel, FAZ

