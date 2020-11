----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER START ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte ihn der Broker IG im Schlepptau der internationalen Börsen 0,77 Prozent tiefer auf 13 100 Punkte. Nach einem robusten Vortag, der getrieben war von erneut guten Impfstoffnachrichten, würde der Leitindex damit wieder eher die 13 000 Punkte ansteuern. Er bleibt aber in seinem Schwankungsbereich der vergangenen Tage. Laut der Commerzbank wurden die spät abrutschenden US-Börsen über Nacht zum Hauptthema, nachdem die Stadt New York angekündigt hatte, von Donnerstag an alle öffentlichen Schulen zu schliessen.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Börsen sind am Mittwoch im späteren Verlauf unter Druck geraten. Nachdem sich die wichtigsten Indizes über weite Strecken an ihren Vortagesniveaus orientierten, gaben sie in der letzten Handelsstunde deutlich nach. Der Dow Jones Industrial büsste 1,16 Prozent auf 29 438,42 Punkte ein und schloss damit nur knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend schwächer tendiert. Die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen insbesondere in den USA und Europa mahnt weiterhin zur Vorsicht. Zudem sorgten die schwachen US-Vorgaben für Abgabedruck. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,52 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 legte hingegen um 0,43 Prozent zu.

DAX 13201,89 +0,52% XDAX 13119,32 -0,22% EuroSTOXX 50 3482,17 +0,39% Stoxx50 3079,53 +0,27% DJIA 29438,42 -1,16% S&P 500 3567,79 -1,16% NASDAQ 100 11894,710 -0,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,20 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18478 -0,05% USD/Yen 103,8000 -0,05% Euro/Yen 122,9780 -0,06%

ROHÖL:

Brent 44,09 -0,25 USD WTI 41,45 -0,37 USD

PRESSESCHAU

- Justizministerin Christine Lambrecht (SPD): "Staat muss zeigen, wer Gewaltmonopol hat", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte: Strenge Kontaktregeln für Kinder schädlich, Neue Osnabrücker Zeitung

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber fordert neue Handelsallianz mit den USA nach asiatischem Freihandelsabkommen, HB

- Deutsche Bahn schliesst umfangreiche Lieferverträge für Ökostrom ab, Der Spiegel

- Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), wirft Corona-Impfgegnern unbegründete Angstmache vor, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU): Ministerpräsidentenkonferenz sollte Gastronomie keine zu frühe Öffnung versprechen, Rheinische Post

- Der Bonner Rechtsprofessor und Leiter des Instituts für Arbeitsrecht, Gregor Thüsing, hält Datenschutz bei Corona-Warn-App für übertrieben, Rheinische Post

- Infektiologin Marylyn Addo: Schulen offen halten, Rheinische Post

- "ISS hat viele Alleinstellungsmerkmale", Gespräch mit Deutsche-Börse-Vorstand Stephan Leithner, BöZ

- Wienerberger forciert Nachhaltigkeit, Gespräch mit Unternehmenschef Heimo Scheuch, BöZ

- Innenpolitiker und Polizei-Vertreter fordern Verbot von Silvesterfeuerwerk, Bild

- "Europa befindet sich im Zentrum der Aufmerksamkeit", Gespräch mit Phil Drury, der Chef des Investment Banking der Citigroup in Europa, Nahost und Afrika über die Pandemie, Fluggesellschaften, Übernahmen und den Brexit, BöZ

- Chipentwickler Dialog Semiconductor wird neu aufgestellt, Börse Online

- Wirecards Ex-Finanzchef Thorsten Holten rechnet mit ehemaligen Vorständen ab: "Fühle mich betrogen und missbraucht", Interview, Wiwo

- Der Finanzchef des weltgrössten Stahlproduzenten ArcelorMittal lobt die Bundesregierung für ihre Stahl-Strategie, Gespräch mit Aditya Mittal, HB

- Stillstand kostet Tönnies Millionen, FAZ

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich für Böllerverbot an Silvester aus, Welt

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber bekräftigt "rote Linien" bei Rechtsstaatlichkeit, Bild

- Justizministerin Christine Lambrecht hat einen Gesetzentwurf zum Schutz von Whistleblowern angekündigt, der über eine entsprechende EU-Richtlinie hinausgeht, Funke

- Lonza investiert für Moderna-Auftrag 80 bis 90 Millionen Schweizer Franken in Produktion, Handelszeitung

- Mittelstand fordert Ausweitung und Verlängerung der Novemberhilfen, Funke

- Bundesregierung will designierten US-Präsidenten Biden im Kampf gegen Steueroasen unterstützen, HB

- Wissenschaftler warnen Grüne vor "Fake News" bei Gentechnik-Debatte, Welt

- Gelder aus EU-Fonds erst zur Hälfte ausgeschöpft, Spiegel

- "China-Strategie neu ausrichten", Gespräch mit EVP-Fraktionschef Manfred Weber, HB

- Peter Thiel steigt bei Neodigital ein, HB

- Das Rüstungsvorhaben ?Future Combat Air System? kann zur Blaupause europäischer Verteidigungskooperationen werden, Gastbeitrag von Dirk Hoke, Chef von Airbus Defence and Space, HB

/jha/

(AWP)