Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag kaum verändert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 280 Punkten einige Punkte im Minus. Tags zuvor hatte der Dax mit 13 316 Punkten erneut die Charthürde von 13 300 Punkten angegriffen. Sie steht einem weiteren Vorstoss in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg. An der Wall Street wurde tags zuvor wegen des "Thanksgiving"-Feiertages nicht gehandelt. Am Nachmittag steht nun eine kurze Handelssitzung an.

USA: - FEIERTAG - Am US-Aktienmarkt findet an diesem Donnerstag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Thanksgiving Day".

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag überwiegend zugelegt. In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,4 Prozent. Ebenfalls im Plus waren die Börse in Seoul sowie der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen. In Hongkong trat der Hang Seng derweil auf der Stelle.

DAX 13286,57 -0,02% XDAX 13269,74 -0,26% EuroSTOXX 50 3510,94 -0,03% Stoxx50 3083,48 0,01% US-Börsen geschlossen

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,58 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1927 0,12% USD/Yen 103,97 -0,26% Euro/Yen 124,01 -0,14%

ROHÖL:

Brent 47,66 -0,14 USD WTI 44,88 -0,88 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Gesundheitsministerium hat bis zu 60 Millionen Schnelltests pro Monat reserviert - vor allem für Gesundheits- und Pflegesektor, Rheinische Post

- Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), fordert weitere Hilfen für die Branche, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt: Regierung mitverantwortlich für Corona-Lage in Hildburghausen, Rheinische Post

- Finanzinvestor 3G Capital findet wegen Corona-Krise und hohen Bewertungen keine geeigneten Übernahmeziele und bittet Investoren um Geduld, FT

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Krankenkassen verdoppeln Finanzierungsanteil für Krebsberatung, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sony droht japanischer Regierung wegen Energiepolitik mit Verlagerung von Fabriken, FT

- Neues Ranking listet die 101 besten Hotels Deutschlands auf. Fairmont Vier Jahreszeiten auf Platz eins, HB

bis 22.15 Uhr:

- "2020 wird eines unserer besten Jahre", Gespräch mit Geico-Taikisha-Chef Daryush Arabnia, BöZ

- "Wir sehen eine sehr starke Dynamik", Gespräch mit DZ-Bank-Kapitalmarktvorstand Wolfgang Köhler über neue grüne Anleihe und die Entwicklung von Green und Sustainable Finance, BöZ

- "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", Gespräch mit BA-Chef Detlef Scheele, BöZ

- Umfrage: Breite Mehrheit erwartet Lockdown über Januar hinaus, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Vom Autohersteller zum Digitalkonzern, Gastbeitrag von VW-Chef Herbert Diess, HB

- Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW, warnt vor dem Verkauf der Thyssenkrupp-Stahlsparte an den britischen Konkurrenten Liberty Steel, Rheinische Post

- "Versichert ist der typische Salmonellenfall", Gespräch mit Allianz-Deutschland-Chef Klaus-Peter Röhler, FAZ

- Personalrochade bei VW: Chef von Wolfsburger Stammwerk nach Zwickau versetzt - Rainer Fessel wird Nachfolger, Business Insider

- Honestis-Chef befürchtet längere Wartezeit auf komplette November-Hilfe und bereitet Verfassungsbeschwerde vor, Gespräch mit Dirk Iserlohe, FAZ

- Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger findet Corona-Massnahmen an Schulen ungenügend, Watson

- Bundesschülerkonferenz unzufrieden mit Bund-Länder-Beschlüssen, Welt

- Österreichs Regierung lehnt Merkel-Forderung nach Skigebiets-Schliessung ab, Spiegel

- Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), will die gestern in der Konferenz von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Massnahmen nicht vollständig umsetzen, T-Online

- Schausteller dringen auf weitere Aussetzung von Vermögensprüfung bei Hartz IV, Funke

- Veranstaltungswirtschaft fordert deutlichen Ausbau der Hilfen und staatliche Garantien, Funke

- FDP kritisiert 800-Quadratmeter-Regelung im Handel, Funke

- 145 000 Verstösse gegen die Maskenpflicht in Zügen und Bahnhöfen in zwei Monaten, Funke

- Linke will Corona-Hilfe an Kündigungsverbot koppeln, Funke

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine weitere Verkürzung der Quarantäne-Zeiten für Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten auf sieben Tage für möglich, Funke

- Umfrage: Grosse Mehrheit will sich zu Weihnachten an Kontaktregeln halten, T-Online

- Die Grünen rufen die Bundesregierung zu verstärkten Anstrengungen auf, um das Risiko künftiger Pandemien zu verringern, Funke

- Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, rechnet fest mit einem Sieg bei der Wahl zum neuen Parteichef und hält Lockdown-Massnahmen über Weihnachten und Silvester für richtig, Rheinische Post

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat Forderungen der Bundestagsfraktionen nach einer weiteren Beteiligung der Länder an der Finanzierung der Corona-Kosten zurückgewiesen, Rheinische Post

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Forderungen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD nach einer stärkeren Länderbeteiligung an den Corona-Kosten kritisiert, Rheinische Post

- Bund plant wegen der Coronakrise nochmals eine deutlich höhere Kreditaufnahme, HB

- "Der direkte Kontakt wird noch wichtiger", Gespräch mit Zukunftsforscher Gerd

Leonhard, HB

- Die Lehren aus der Pandemie, Gastbeitrag von Fresenius-Chef Stephan Sturm, HB

- Sieben-Tage-Inzidenz nur bedingt geeignet. Gastbeitrag von Mediziner Gérard Krause, HB

- "Hart, die Disziplin aufrechtzuerhalten?", Gespräch mit WHO-Covid-19-Sondergesandtem David Nabarro, HB

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der künftigen Teststrategie an Schulen die Hausärzte aufgefordert, Schüler mit Schnelltests zu versorgen, Rheinische Post

- "Unsere Betriebe sind die besten Sozialsysteme", Gespräch mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, FAZ

- EEG-Umlage: Subventionen für Wasserstoff, FAZ

- Invesco-Chefvolkswirt erwartet kraftvolle Erholung und positive Folgen des Brexits, Gespräch mit John Greenwood, FAZ

- Das Bundesgesundheitsministerium hat im Rahmen der Corona-Teststrategie Millionenkontingente bei Schnelltest-Herstellern reserviert, Rheinische Post

(AWP)