Morning Briefing International

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - m Dax zeichnet sich am letzten Handelstag der ersten Dezemberwoche zunächst kaum Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nur wenige Punkte tiefer auf 13 235 Punkte. Die Woche war erneut ein Ringkampf um die runde Marke von 13 300 Punkten mit bis dato leichten Verlusten. Der Dax und die im Index hoch gewichteten deutschen Exporteure leiden unter dem starken Euro, der am Donnerstagnachmittag einen weiteren Höchststand zum US-Dollar seit dem Frühjahr 2018 erreichte. Aktuell kann er die Gewinne grösstenteils halten. Auch ein altes Thema rückt wieder zunehmend in den Fokus: "Die Brexit-Gespräche stecken noch immer fest", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Es gibt zwar ein Licht am Ende des Tunnels. Um dieses Licht auch zu erreichen, müssen aber noch einige Mauern eingerissen werden."

USA: - LEICHT IM PLUS - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag einen neuen Angriff auf die 30 000 Punkte nicht durchgehalten. Die Marke blieb umkämpft, nach einem Sprint bis auf 30 110 Zähler und damit nahe an das bisherige Rekordhoch wurden die Anleger spät wieder eingeschüchtert. Am Ende verteidigte das Kursbarometer der Wall Street aber noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 29 969,52 Punkte. Der Versuch, die 30 000 Punkte nachhaltig hinter sich zu lassen, war zuvor schon einige Male gescheitert. Andere Indizes setzten im Tagesverlauf weitere Bestmarken, bevor auch sie im Späthandel den Schwung verloren. Der marktbreite S&P 500 tauchte letztlich sogar knapp mit 0,06 Prozent ins Minus und endete bei 3666,72 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen hielt sich mit 12 467,13 Zählern knapp über Wasser, er legte damit noch um 0,09 Prozent zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien treten die Aktienmärkte am Freitag auf der Stelle. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab 0,22 Prozent auf 26 751 Punkte ab. Trotz der Verluste zum Wochenausklang gewann der Nikkei 225 im Vergleich zum vergangenen Freitag 0,40 Prozent zu - damit legte der Index die fünfte Woche in Folge zu. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen lag zuletzt leicht im Plus und steuert damit auf ein Wochenplus von 1,7 Prozent zu.

DAX 13'252,86 -0,45% XDAX 13'195,73 -0,79% EuroSTOXX 50 3'517,10 -0,12% Stoxx50 3'066,75 -0,3% DJIA 29'969,52 0,29% S&P 500 3'666,72 -0,06% NASDAQ 100 12'467,13 0,09%

Bund-Future 175,14 -0,02%

Euro/USD 1,2156 0,09% USD/Yen 103,87 -0,01% Euro/Yen 126,27 0,08%

Brent 49,65 +0,94 USD WTI 46,41 +0,77 USD

- Pfizer senkte Jahresziel für Impfstoff wegen Lieferkettenproblemen, WSJ

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier: 'Wir haben keine Schuldenpanik', Wiwo

- Volkswagen-Chef Herbert Diess: 'Ich habe einen Vertrag bis 2023 und will ihn erfüllen', Wiwo

- Volkswagen kann CO2-Vorgaben der EU 2020 und 2021 nicht einhalten, Wiwo

- Gespräche zwischen US-Justizministerium und Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou über möglichen Deal, WSJ

- Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragte der Bundesregierung: 'Es gibt Corona-Regeln, die zu streng sind', Zeitungen der Funke Mediengruppe

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart stellt Einzelhandel staatliche Hilfen in Aussicht, Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung

- CDU-Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker hält längere Schliessung der Gastronomie für unverhältnismässig, Neue Osnabrücker Zeitung

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing sieht 'desaströses Durcheinander' bei Corona-Hilfen, Neue Osnabrücker Zeitung

- FDP-Vorsitzender Christian Lindner rechnet mit schweren langfristigen Corona-Folgen im Staatshaushalt, Rheinische Post

- Bundesregierung will EU-Hilfen für Kohleregionen nicht in zusätzliche Projekte investieren - Grüne beklagen Vertrauensbruch, Funke

- Umfrage: Viele Handelsvermieter lehnen Mietanpassungen bei Corona-Notlagen ab, HB

- "Eine Resterampe sind wir definitiv nicht", Gespräch mit Uniper-Chef Andreas Schierenbeck, HB

- "Ich verstehe die Diskussion um eine Bankenkrise nicht", Gespräch mit Credit-Agricole-Chef Philippe Brassac, HB

- Unternehmenssprecher: Amazon prüft Verteilzentrum im Raum Memmingen, Allgäuer Zeitung

- Wirecard: Innenrevision der Bafin deutet auf Mängel in der Aufsicht hin, Spiegel

- Sony verliert langen Patentstreit um seine "Vaio"-Laptops, FAZ

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt zusätzliche Corona-Hilfen für den Einzelhandel nach dem Beispiel der Gastronomie ab, Interview, Passauer Neue Presse

- "Da bleibt eine grosse Unsicherheit", Gespräch mit Synlab-Chef Mathieu Floreani über Antigentests, HB

- "Lesen ist Zähneputzen für den Geist", Gespräch mit Piper-Chefin Felicitas von Lovenberg über Licht- und Schattenseiten des Buchmarktes, Existenzängste ihrer

Autoren und Kultur in Corona-Zeiten, HB

- Der riskante Weg zum Impfstoff, Gastbeitrag von Sanovi-Aventis-Deutschland-Finanzchefin Evelyne Freitag, HB

- Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus fordert pragmatische Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime in der Corona-Zeit, Gespräch, Funke

- Österreichs Bundeskanzlerin Sebastian Kurz (ÖVP) ist dem Eindruck entgegengetreten, Übernachtungsverbot und Quarantäne-Regeln in Österreichs Ski-Gebieten richteten sich gegen Touristen aus Deutschland, Gespräch, Bild

- Kurz vor Ablauf der Nachfrist haben die grossen Telekommunikationsanbieter eine nahezu flächendeckende Mobilfunknetzabdeckung an Bundesautobahnen in Deutschland erreicht, Funke

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Äusserungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- FDP fordert für schnelle EU-Zulassung des Corona-Impfstoffs zusätzliche Ressourcen - Linke verlangt Transparenz, warum Zulassung länger dauert als in Grossbritannien, Welt

- "Gigaset ist eine Institution", Gespräch mit Firmenchef Klaus Weissing, FAZ

- "Das ist physikalisch Stand jetzt unmöglich", Gespräch mit Energieökonom Martin Cames über Klimaneutralität von Unternehmen, FAZ

- "Am Ende ist alles lösbar", Gespräch mit Revolut-Chef Nikolay Storonsky, FAZ

- FDP-Chef Christian Lindner sieht keinerlei finanziellen Spielräume für die Politik im Wahljahr 2021/spricht sich für engere diplomatische Beziehungen mit den USA in der Ära Joe Biden aus, Gespräch, Rheinische Post

