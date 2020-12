Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax weitet seinen neuerlichen Rücksetzer am Freitag wohl zunächst etwas aus: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13 273 Punkte. Seit Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13 300 Punkten. Sie wirkt wie ein Magnet - auch das Wochenhoch bei 13 454 Punkten hatte keinen Bestand. Der zuletzt belastend starke Euro nähert sich am Morgen wieder seinem jüngsten Höchststand zum US-Dollar seit Frühjahr 2018. Das bedeutete mit Blick auf die im Dax schwer gewichteten Exporteure Sorgenfalten.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt - wobei Tech-Werte die Nase vorn hatten. Insgesamt waren die Kursbewegungen überschaubar - neben den weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen standen enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus. Heraus stach allerdings der Apartment-Vermittler Airbnb , der ein noch furioseres Börsendebüt hinlegte als am Mittwoch der Essenslieferer Doordash . Der Dow Jones Industrial dämmte am Ende bei 29 999,26 Punkten sein Minus auf 0,23 Prozent ein.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenausklang überwiegend schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank mit 1,63 Prozent noch deutlicher, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,2 Prozent zulegte. Die nach wie vor hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA belastet.

DAX 13295,73 -0,33% XDAX 13292,29 -0,22% EuroSTOXX 50 3522,31 -0,19% Stoxx50 3099,95 -0,07% DJIA 29999,26 -0,23% S&P 500 3668,10 -0,13% NASDAQ 100 12401,743 +0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,21 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21550 +0,10% USD/Yen 104,0530 -0,14% Euro/Yen 126,4775 -0,06%

ROHÖL:

Brent 50,26 +0,01 USD WTI 46,86 +0,08 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Lufthansa-Chef Carsten Spohr droht wegen des fehlenden Tarifabschlusses bereits für das kommende Frühjahr mit Massenentlassungen bei Piloten und fordert Gebührennachlässe vom Frankfurter Flughafen, Interview, Wiwo

- Lufthansa-Chef Carsten Spohr: Corona-Impfungen sorgen für Buchungsboom im Sommer. "2021 Hälfte des Umsatzes von 2019", Interview, Wiwo

- Corona-Lage: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt offen, ob sich an Weihnachten zehn Personen treffen dürfen und greift Corona-Kritiker an, T-Online

- DGB-Chef Hoffmann warnt vor übertriebenem Sparen nach 2021, Neue Osnabrücker Zeitung

- Mehr als 10 000 Ärzte wollen beim Impfen gegen Corona helfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Opel-Chef Michael Lohscheller: "Grosser Wettbewerb um Investitionen im Konzern", Wiwo

- Berlins Regierender Bürgermeister erwartet Drei-Wochen-Lockdown ab 20. Dezember, ZDF-Sendung "Markus Lanz"

- Virologe Alexander Kekulé und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern Gesangsverbot in Kirchen an Weihnachten, Focus

- Der neue Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt vor einem erneuten flächendeckenden Lockdown für den Einzelhandel, HB

- Tafel-Chef Jochen Brühl fordert Corona-Rettungsschirm für Arme: 100 Euro Aufschlag bei Hartz IV, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): Für Ausbau der Ganztagsbetreuung fehlt Einigung mit Stuttgart, Rheinische Post

- Christian Schneider, Geschäftsführer des Kinderhilfswerks Unicef Deutschland, warnt angesichts der Diskussion um verlängerte Ferien und Wechselunterricht vor den Folgen von Schulschliessungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Mutmasslicher Windkraftbetrug: Jungunternehmer Hendrik Holt legt Geständnis ab, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 5.01 Uhr:

- Airbnb-Mitgründer Nate Blecharczyk nach dem Börsengang: "Unser Geschäftsmodell heilt sich selbst", Gespräch, HB

- Studie des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW): Teil-Lockdown kostet innerstädtische Einzelhändler bis zu 16,9 Milliarden Euro - Passantenzahlen haben sich im Dezember halbiert, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Handelsverband ruft nach besonders früher Impfung von Lebensmittelverkäufern, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, Bild

- Mehr als 10 000 Ärzte wollen freiwillig in den Corona-Impfzentren helfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Corona-Krise: Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mahnt einheitlichen harten Lockdown der Länder an, Gespräch, Rheinische Post

- Corona-Krise: Saarländischer Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert harten Lockdown ab Weihnachten mit klarem Fahrplan, Gespräch, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor 5000 zusätzlichen Toten nach Weihnachten - "Wir brauchen bereits in der kommenden Woche diesen bundesweiten, möglichst harten Lockdown", Rheinische Post

- Corona-Krise: Intensivmediziner fordern konsequenten Lockdown noch vor Weihnachten, gespräch mit Christian Karagiannidis, Sprecher des DIVI-Intensivregisters, Rheinische Post

- Datenschützer warnen bei "No Deal"-Brexit vor den Folgen für die Wirtschaft, Gespräch mit Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragtem Stefan Brink, HB

- Genossenschaftliche DZ Bank wickelt Transportfinanzierer DVB 2021 ab - Tochter soll mit Mutterhaus verschmolzen werden, BöZ

- Berliner Spitzenkandidatin und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): Rot-Rot-Grün kann funktionieren. "Im Wahlkampf eine Koalition auszuschliessen, würden sehr viele Menschen in Deutschland wohl nicht verstehen", Gespräch, Rheinische Post

- Vizepräsident des Deutschen Steuerberaterverbands, Franz Plankermann, warnt vor Steuernachzahlungen für Kurzarbeiter, "Es wird 2021 einen Aufschrei bei Millionen Haushalten geben", Gespräch, Rheinische Post

- Studie: Deutsche sind glücklicher mit ihrer Arbeit als Beschäftigte in 14 anderen Ländern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 21.00 Uhr:

- Handel fordert bei hartem Lockdown Entschädigungen "analog zur Gastronomie in den Monaten November und Dezember", Gespräch mit Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Welt

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt geplante schärfere Corona-Einschränkungen - Bisherigen Massnahmen reichen nicht aus, Bild

- Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung warnt vor hartem Lockdown, Gespräch mit Thomas Bareiss (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, HB

- Strittige Personalien im oberen Volkswagen-Management sollen noch vor Weihnachten entschieden werden, FAZ

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger: "Wir brauchen dringend ein Belastungsmoratorium" - Unternehmen sollten keine Steine in den Weg gelegt werden, Interview, HB

- ARD-Chef Tom Buhrow: "Wir sind der Auffassung, dass hier verfassungswidrig in die Rundfunkfreiheit eingegriffen wurde", Interview, HB

- RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wirft CDU in Sachsen-Anhalt Verantwortungslosigkeit vor, Spiegel

- CDU-Wirtschaftsrat fordert schnelle Neuregelung des Sanierungsrechts für den Mittelstand, Interview mit dem Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, HB

- Lehrer- und Elternverbände in NRW halten nichts von vorgezogenen Weihnachtsferien - "Die zwei zusätzlichen Ferientage bringen uns nicht weiter", Gespräch mit Andreas Bartsch, Lehrerverbands-Präsident NRW, Rheinische Post

