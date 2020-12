Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT - Der Dax wird am Montag nach dem Kursrücksetzer vom Freitag wieder etwas erholt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,37 Prozent höher auf 13 163 Punkte. Als Treiber inmitten der weiter zugespitzten Corona-Lage gilt hauptsächlich, dass es doch wieder einen Hoffnungsschimmer in den Brexit-Gesprächen gibt. Die Handelspakt-Verhandlungen Grossbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Telefonat am Sonntag. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Beide Seiten lägen bei einigen Schlüsselfragen aber noch "sehr weit auseinander", betonte Johnson.

USA: - KAUM BEWEGUNG - An den US-Aktienmärkten hat sich vor dem Wochenende nicht mehr viel getan. Anleger zeigten sich ernüchtert von der nach wie vor ausstehenden politischen Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Der Dow Jones Industrial mühte sich nach einem lust- und richtungslosen Handel zu einem Plus von 0,16 Prozent auf 30 046,37 Punkte. Damit setzte sich das Pendeln um die 30 000er Marke der vergangenen Tage fort. Auf Wochensicht steht für den Dow ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte um 0,47 Prozent zu, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,56 Prozent einbüsste. Der Start der Corona-Impfungen in den USA sorgte insgesamt für eine freundlichere Stimmung.

DAX 13114,30 -1,36% XDAX 13142,26 -1,13% EuroSTOXX 50 3485,84 -1,04% Stoxx50 3078,02 -0,71% DJIA 30046,37 +0,16% S&P 500 3663,46 -0,13% NASDAQ 100 12375,410 -0,21%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 178,39 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21407 +0,19% USD/Yen 104,0090 -0,03% Euro/Yen 126,2829 +0,21%

ROHÖL:

Brent 50,28 +0,31 USD WTI 46,83 +0,26 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- OECD-Generalsekretär Angel Gurría prangert Egoismus reicher Staaten im Impfstoff-Rennen an, Welt

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht zügige Hilfen für den Einzelhandel und Abschlagszahlungen. Kosten für Mieten, Strom und Heizung sollen erstattet werden; Zahlreiche neue Abschreibungsmöglichkeiten, Bild

- Stefan Genth, Geschäftsführer des Handelsverbands HDE, erwartet infolge des bevorstehenden Lockdowns keinen Ansturm auf die Geschäfte, HB

- FDP-Fraktionschef Michael Theurer fordert 48-Stunden-Öffnung des Handels bis zum Lockdown, Bild

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warnt vor Shopping-Touren in den kommenden Tagen. "Zu Weihnachten Gutscheine verschenken", Bild

- Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbunds fordert finanzielle Lockdown-Hilfen für arme Familien, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing erwartet Verlängerung des Lockdowns über 10. Januar hinaus, Bild

- Finanzinvestor Visa will Softwarehersteller Pluralsight für 3,5 Milliarden Dollar übernehmen, WSJ

- Weitere Fusion unter US-amerikanischen Regionalbanken: Huntington will TCF Financial für knapp sechs Milliarden Dollar übernehmen, WSJ

- Führende europäische Lkw-Hersteller wollen Diesel-Ära bereits 2040 und damit zehn Jahre früher als geplant beenden, FT

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Die Grünen) zu Corona-Warn-App: Müssen weg von "Datenschutz-Kult", Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordert Bürger auf, am Montag und Dienstag auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken zu verzichten, Bild

- Kanzleramtsminister Helge Braun: Mass halten beim Weihnachtsshopping in der City, ARD

bis 02.00 Uhr:

- Corona-Lockdown: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert Stufenplan für Zeit ab 10. Januar/"Brauchen längerfristige Perspektive", Rheinische Post

- Corona-Wirtschaftshilfen: Verdi-Chef Frank Werneke fordert höhere "Novemberhilfe" auch für den Einzelhandel/Aufstockung an Bedingungen knüpfen, Rheinische Post

- Vor CDU-Entscheidung: JU-Chef Tilman Kuban fordert Klärung der Führungsfrage im Januar, Rheinische Post

- Virologe warnt vor drastischer Zunahme von Covid-19-Fällen im neuen Jahr durch private Feiern und Familienbesuche an Weihnachten, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr:

- Führende Ökonomen kritisieren Corona-Beschlüsse: "Können wir wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht monatelang aushalten", Welt

- Mittelstandsbeauftragter warnt vor Pleitewelle im Einzelhandel, HB

- Linken-Chefin Katja Kipping hat die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern als "notwendig", aber nicht ausreichend kritisiert, t-online

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnt den Handel davor, mit Rabattaktionen bis zum Lockdown die Kauflust weiter anzuheizen, Bild

- Epidemiologe Markus Scholz rechnet damit, dass Lockdown bis mindestens Ende Januar andauern muss, watson

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: Verzögerung beim Impfstoff kostet Menschenleben, Bild

- Die Bundesregierung will den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) künftig enger steuern, HB, FAZ

- Die Verschuldung Deutschlands könnte laut einer Bankenstudie binnen weniger Jahre unter den Stand vor der Coronakrise sinken

- und das ohne Steuererhöhungen, HB - MLP-Mitgründer Manfred Lautenschläger will Aktienpaket behalten, Interview, FAZ

- Ohne Kurzarbeit hätten aufgrund von Corona schon jetzt weitere drei Millionen Menschen ihren Job verloren, Gespräch mit Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach, Tagesspiegel

- Daimler-Vorständin Renata Jungo Brüngger hat dem Konzern nach dem Dieselskandal ein schärferesCompliance-System verordnet. Das soll langfristig zur Stärke von Daimler werden, Gespräch, HB

- EU will Bad Banks fördern, HB

/jha/

(AWP)