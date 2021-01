Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Leichte Kursverluste auf hohem Niveau dürften am Dienstag zunächst das Bild im deutschen Aktienhandel prägen. Nach dem weiteren Rekordhoch des Dax zum Wochenauftakt hatte dieser die Gewinne im späten Handel fast vollständig eingebüsst. Am Morgen taxierte der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 700 Punkte und damit 0,2 Prozent unter dem Vortagesschluss. Zuletzt hatten die weltweit begonnenen Corona-Impfungen und ein neues staatliches Hilfspaket für die weltgrösste Volkswirtschaft USA die Aktienkurse nach oben getrieben. Doch an der Wall Street hatten Anleger am Vortag erst einmal Kasse gemacht angesichts der Unsicherheiten um die anstehenden, wichtigen Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia an diesem Dienstag und der Sorge über weiter hohe Corona-Ansteckungszahlen.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach anfänglichen Rekorden hat die Wall Street zu Beginn des neuen Jahres ihrem guten Lauf Tribut gezollt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Ende 1,25 Prozent im Minus bei 30 223,89 Punkten, zeigte sich damit aber immerhin sichtlich erholt von seinem Tagestief. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag letztlich um 1,48 Prozent auf 3700,65 Zähler nach unten und der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,50 Prozent auf 12 694,67 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Die Corona-Lage belastet dort weiter. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte hingegen zuletzt um fast eineinhalb Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,2 Prozent.

DAX 13726,74 0,06% XDAX 13701,50 0,24% EuroSTOXX 50 3564,39 0,33% Stoxx50 3124,27 0,51% DJIA 30223,89 -1,25% S&P 500 3700,65 -1,48% NASDAQ 100 12694,67 -1,5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,21 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2273 0,2% USD/Yen 102,96 -0,18% Euro/Yen 126,36 0,02%

ROHÖL:

Brent 50,97 -0,12 USD WTI 47,56 -0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bundesweit Einschränkung des Bewegungsradius in Kreisen ab einer Inzidenz von 100 - Beratungen mit Ministerpräsidenten verschoben, Business Insider

- Bundesfinanzminister Scholz (SPD) und seine Partei starten Frontalangriff auf Gesundheitsminister Jens Spahn, Bild

- GKV-Spitzenverband erwartet 2021 Milliardendefizit in der Pflegeversicherung - Höhere Beiträge drohen, HB

- Ifo-Beraterklima: Branche hat Coronakrise abgehakt, HB

- CSU will Speisen im Restaurant und in Wirtshäusern dauerhaft billiger machen - Mehrwertsteuer von 7 Prozent soll dauerhaft gelten, Bild

- Biontech warnt davor, die Verabreichung der beiden Impfdosen zeitlich weiter auseinanderzuziehen, FT

- Wegen Brexit: Handel mit Aktien von EU-Unternehmen verlagert sich von London zu Handelsplätzen in der Europäischen Union, FT, WSJ

- Bürgermeister bitten Schnee-Touristen, zu Hause zu bleiben, Bild

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: Ministerpräsidenten müssen Stufenplan nachbessern, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr:

- Mondelez vor Kauf des Schokoladentafelherstellers Hu, WSJ

- Finanz Informatik will Kosten senken, Gespräch mit Firmenchef Andreas Schelling, BöZ

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Spahn unterschreibt seit Wochen Vertrag über Moderna-Impfstoff nicht, Bild

- FI erspart Sparkassen Aufwand, Gespräch mit Firmenchef Andreas Schelling, BöZ

- Bafin beäugt gut 30 Banken wegen Geldwäscherisiken, Gespräch mit Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch, BöZ

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Bestellpolitik für Corona-Impfstoff der EU kritisiert, Bild

- Die CSU will die Mehrwertsteuer auf Restaurantspeisen dauerhaft ermässigen, Bild

- Der SPD-Rechtsexperte und Bundestagsabgeordnete Florian Post fordert zur Aufarbeitung des Impfstoffdebakels einen Untersuchungsausschuss, Bild

- Impfstoff-Beschaffung: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) fordert Aufklärung von Spahn, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Zurich-Chef kritisiert Hürden für ökologischen Umbau, Gespräch mit Mario Greco, FAZ

- Lilium Jet als Plattform für einen 60-Sitzer, Gespräch mit Firmenchef Daniel Wiegand, FAZ

- Verschlüsselung mit Hintertür sind nutzlos", Gespräch mit Amazon-Technologiechef Werner Vogels, FAZ

- Spahn kündigt in Unions-Fraktion Impfangebot für alle "im zweiten Quartal" an, Welt

- Haus & Grund fordert Wiederöffnung der Baumärkte, Gespräch mit Verbandspräsident Kai Warnecke, Bild

- Städtetag warnt vor Aufweichung des Lockdowns, Gespräch mit Präsident Burkhard Jung, Funke

- Bundesärztekammer fordert bundeseinheitliches Vorgehen in Corona-Impfkampagne, Gespräch mit Präsident Klaus Reinhardt, Funke

- Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert eine schnellere Impfung des Personals in Krankenhäusern, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Georg Baum, Rheinische Post

- Union weist SPD-Forderung nach bezahltem Urlaub für Eltern von Kita- und Schulkindern zurück, Welt

- Handelsverband Deutschland hält die ausbleibenden Auszahlungen der Novemberhilfen für eine Katastrophe, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, RTL/NTV

- CDU-Wirtschaftsrat dringt auf baldige Öffnung von Schulen und Kitas, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Funke

- Vorsitzende der Amtsärzte verteidigt Bundesregierung gegen Kritik an Impfkampagne, Gespräch mit Ute Teichert, Funke

- Bankenpräsident: Corona-Krise könnte Filialschliessungen beschleunigen, Gespräch mit Hans-Walter Peters, Funke

- Bankenpräsident Peters erwartet 2021 "einige tausend Insolvenzen" mehr, Funke

- Ökonomen erwarten wegen Lockdown-Verlängerung wirtschaftliche Schwächephase, HB

- Verlängerter Lockdown: Gewerkschaften fordern mehr Hilfen für Beschäftigte, HB

- Bund und Länder wollen am Dienstag neue Schnelltest-Truppe mit Tausenden Helfern für Altenheime beschliessen, Business Insider

- "Spätestens 2022 reicht der Beitragssatz nicht mehr", Gespräch mit GKV-Vorstand Gernot Kieler

- Die heftigen Folgen der Coronakrise verdecken, dass dringend effiziente Strategien gegen den Klimawandel und für die globale Neuordnung

gefunden werden müssen, Gastbeitrag von Prognos-Chef Christian Böllhoff, HB

- Spahn verknüpft Lockerungen mit Impfungen bei betagten Risikogruppen, HB

- Grünen-Fraktion fordert Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch, T-Online

