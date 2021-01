----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHERER START ERWARTET - Nach einem starken Jahresauftakt mit der Rekordjagd bis über die Marke von 14 100 Punkten gehen die Anleger erst einmal vorsichtig in die zweite Börsenwoche. Indikationen für den Dax liegen zwei Stunden vor dem Start wieder knapp unter 14 000 Punkten. Der Broker IG etwa taxierte den Leitindex gut ein halbes Prozent tiefer auf 13 977 Punkte. Am Freitag war der Handel in New York zwar getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe Tageshoch aus dem Handel gegangen - mit je nach Index unterschiedlich hohen Gewinnen. Allgemein heisst es aber, blickten die Anleger jetzt etwas zögerlicher auf die bevorstehenden Tage - mit ersten erwarteten Quartalszahlen etwa von US-Banken.

USA: - KAUFLUST BLEIBT - Die von der Hoffnung auf weitere Staatshilfen getriebene Kauflust der Anleger hat manchen US-Indizes am Freitag weitere Rekorde beschert. Der Dow Jones Industrial gehörte allerdings nicht dazu: Als der Schwung zwischenzeitlich nachliess, lag der Leitindex zeitweise sogar klar im Minus. Er berappelte sich aber und brachte mit 31 097,97 Punkten ein Plus von 0,18 Prozent über Ziellinie. Für die erste Jahreswoche 2021 verbuchte er damit einen Gewinn von 1,6 Prozent.

ASIEN: - FEIERTAG IN JAPAN - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Börse in Tokio blieb am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. An den Börsen Chinas zeichnete sich indes ein gemischtes Bild ab. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank zuletzt um 1,15 Prozent, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,06 Prozent zulegte.

DAX 14049,53 +0,58% XDAX 14095,86 +0,70% EuroSTOXX 50 3645,05 +0,62% Stoxx50 3192,91 +0,65% DJIA 31097,97 +0,18 S&P 500 3824,68 +0,55% NASDAQ 100 13105,199 +1,28%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,44 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21823 -0,36% USD/Yen 104,1740 +0,23% Euro/Yen 126,9100 -0,14%

ROHÖL:

Brent 55,36 -0,63 USD WTI 51,86 -0,38 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): Impfstoff ist der einzige Ausweg aus der Krise, ZDF-Sendung "Berlin direkt"

- FDP-Chef Christian Lindner: Zu wenig Laboruntersuchungen auf Virusmutation, Tagesspiegel

- Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz für rasches Lockdown-Ende für kleine Firmen, Bild

- CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz: Partei muss sich hinter neuen Parteichef stellen, Bild

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke): Ich merke, dass die Hütte brennt, ZDF-"Heute Journal"

- Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und CDU-Vorsitzkandidat: Wahlkampf nicht über Fragen der Pandemie-Bekämpfung führen, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft

- OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher fordert Reform der Lehrerausbildung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Mehr als jeder vierte Single-Haushalt von Armut betroffen, Saarbrücker Zeitung

- Susanne Eisenmann, baden-württembergische Kultusministerin: CDU-Baden-Württemberg mehrheitlich für Merz. CDU sollte auch den nächsten Kanzler stellen, Bild

- Die baden-württembergische Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März, Susanne Eisenmann, lehnt eine Debatte über eine Verlängerung des Lockdowns über den 31. Januar hinaus strikt ab, Bild

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer fordert Lockdown-Ende im Februar: "Es reicht jetzt. Wir müssen auch leben!", Bild

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing kritisiert 15-Kilometer-Regel als "Zumutung", Bild

- Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht "massive Eskalation" und "hochgefährliches Potenzial" bei radikalen Corona-Gegnern, Bild

- Wenige Selbstständige versichern sich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gewerkschaft der Polizei: Corona-Infektion muss als Dienstunfall gelten, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 5.00 Uhr

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigt Heils Pläne für Hartz-IV-Erleichterungen. ?Heil hat einen guten Vorschlag vorgelegt, der bürgerfreundlich und unbürokratisch ist", Rheinische Post

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) fordert Länder zu gemeinsamen Schulregeln auf. "Eltern wünschen sich ein möglichst bundesweit einheitliches und verlässliches Vorgehen", Rheinische Post

- Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, wirft Ländern Versagen in Schulpolitik vor. "Ich appelliere an die Landesbildungsminister, sich auf ein verbindliches Vorgehen zu verständigen.", Rheinische Post

- Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, knüpft eine mögliche weitere Verschärfung der Corona-Beschränkungen an Bedingungen, HB

- Bundesinnenministerium hält schärfere Massnahmen zum Schutz des Bundestags für denkbar, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verlangt Nothilfe für Flüchtlinge auf Lesbos und in Bosnien, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 20.30 Uhr

- BSI-Chef Arne Schönbohm: Hacker haben Solarwinds-Sicherheitslücke ?mit hoher Wahrscheinlichkeit? in Deutschland nicht genutzt, FAZ

- 15-Kilometer-Radius und Ausgangsbeschränkungen: Staatsrechtlerin Andrea Edenharter hält mehrere Corona-Regeln für verfassungswidrig, Welt

- Bundestagsfraktionen lehnen Impfpflicht für Ärzte und Pfleger ab, Welt

- ZEW: Deutschland hat in vergangenen Jahren stetig an Wettbewerbsfähigkeit verloren, HB

- United-Internet-Chef Ralph Dommermuth sieht sich von Netzbetreiber-Konkurrenten bei der Netznutzung "blockiert", HB

- Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler räumt Fehler bei Aufarbeitung von Wirecard-Skandal ein, HB

- Aussenminister Heiko Maas warnt vor radikalem Trumpismus auch nach Amtsübernahme von Biden, Rheinische Post

- TUI startet Flex-Preise für Pauschalreisen ab Montag, Welt

- Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann für Armin Laschet als Vorsitzenden, Welt

- Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz: US-Präsident Biden muss auch auf die Wähler Trumps zugehen, Bild

- Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz will rasches Ende des Lockdowns. Würde beim Impfen "mit gutem Vorbild voran gehen", Bild

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Teamviewer, vorläufige Jahreszahlen 07:00 DEU: FlatexDEGIRO, Q4 Trading Update 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 11/20 14:00 DEU: Bosch, Pk (online) anlässlich Technik-Messe CES ITA: Brunello Cucinelli, Jahresumsatz GBR: Carnival plc., Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/20 02:30 CHN: Verbraucherpreie 12/20 08:00 DEU: Insolvenzen 10/20 09:00 ESP: Industrieproduktion 11/20 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/21 SONSTIGE TERMINE USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt Media Day u.a. mit Verizon-Pk mit CEO Vestberg 12.30 h, Samsung-Pk 15.00 h u.a. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.00 Uhr Spanien Industrieproduktion November Jahresvergleich Unbereinigt --- -6,1 Saisonbereinigt -2,5 -1,6 Monatsvergleich +0,2 +1,0 10.30 Uhr Eurozone Sentix-Investorenvertrauen Januar (Punkte) +1,9 -2,7 GROSSBRITANNIEN --- keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA --- keine marktbewegenden Daten erwartet ---

