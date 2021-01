Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Dem Dax scheint am Freitag unterhalb der runden Marke von 14 000 Punkten erneut die Puste auszugehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,66 Prozent auf 13 896 Punkte. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden wie erwartet ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Derweil geht die scheidende US-Regierung im Handelsstreit gegen weitere chinesische Unternehmen vor und setzte nun unter anderem den Smartphone-Hersteller Xiaomi auf ein schwarze Liste.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die Anleger haben am Donnerstag die anfänglichen Rekorde an der Wall Street zu Gewinnmitnahmen genutzt. Der Dow Jones Industrial erreichte schon im frühen Handel eine Bestmarke, von der aus dann die Gewinne sukzessive abbröckelten. Auf der Schlussgeraden drehte der US-Leitindex noch ins Minus und schloss 0,22 Prozent tiefer bei 30 991,52 Punkten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent tiefer. Für den chinesischen CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen ging es zuletzt um rund ein Prozent abwärts und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um rund ein halbes Prozent. Die scheidende US-Regierung geht weiter gegen chinesische Unternehmen vor und setzte nun unter anderem den Smartphone-Hersteller Xiaomi auf eine schwarze Liste. Die Aktien fielen um mehr als zehn Prozent.

DAX 13'988,70 0,35% XDAX 13'963,13 0,08% EuroSTOXX 50 3'641,37 0,69% Stoxx50 3'207,62 0,91% DJIA 30'991,52 -0,22% S&P 500 3'795,54 -0,38% NASDAQ 100 12'898,69 -0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,81 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2142 -0,19% USD/Yen 103,80 +0,08% Euro/Yen 126,03 -0,1%

ROHÖL:

Brent 56,10 -0,32 USD WTI 53,40 -0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wirft seinem Wettbewerber um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen ein unseriöses Versprechen für eine umfassende Steuerreform vor, HB

- Forsa-Umfrage: Führungskräfte wollen Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidat und sehen Merz im Kampf im CDU-Vorsitz vorne, HB

- Nord Stream 2 AG verschiebt Fertigstellung der Gaspipeline, HB

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) legt Wahlziel für Union fest: 35 plus X, HB

- Der Deutsche Lehrerverband hält es für sinnvoll, Lehrer schon früher als bisher geplant gegen das Coronavirus zu impfen, Focus

- Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, kritisiert die Einmischung der USA in den Bau der russisch-deutschen Erdgaspipeline Nod Stream 2, Redaktionsnetzwerk Deutschland

CSU-Chef Markus Söder: Union sollte nicht mit Merkels Politik brechen/Grüne müssen sich zwischen bürgerlich und links entscheiden, Funke

- Metall-Arbeitgeber gehen von bis zu sieben Prozent Wachstum aus/Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf: "Trotzdem gibt es nichts zu verteilen", Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Die seriösen Marktteilnehmer honorieren das", Gespräch mit Christie's-Europachef Dirk Boll über neue Geldwäschevorgaben, BöZ

- Mittelstandsverbände fürchten Pleitewelle wegen schleppender Corona-Hilfen , HB

- Coronakrise: Grüne fordern Sondersitzung des Bundestags, Spiegel

- Volkswirte prophezeien nach BIP-Einbruch Rückschläge bei Beschäftigung und Rentenentwicklung, Bild

- Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen durch die Corona-Pandemie/fordert Tempo bei der Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca, RND

bis 21.00 Uhr:

- Warsteiner-Chef fordert Staatshilfen für Brauereien, Gespräch mit Christian Gieselmann, Welt

- Nach Wirecard-Skandal: EY verliert Prüfmandat bei der Telekom, HB

- Corona-Krise: Bundespflegekammer warnt eindringlich vor weiterem Anstieg der Intensivpatienten, Rheinische Post

- CDU-Wirtschaftsrat warnt vor Massenarbeitslosigkeit durch schärferen Corona-Lockdown, Rheinische Post

- Intensivmediziner: Lockdown-Lockerungen erst bei weniger als 1000 Covid-Intensivpatienten, Funke

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich enttäuscht über die Wirkung des harten Lockdowns geäussert und die Schliessung von Betrieben ins Gespräch gebracht, Funke

- Der Vize-Abteilungsleiter Immunologie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, Sebastian Binder, warnt vor einer Lockerung der Corona-Massnahmen im Februar, Rheinische Post

- Neue DIW-Studie: Öffentliche Investitionen schieben auch Privatinvestitionen kräftig an, HB

- Wettbewerbsökonom Justus Haucap begrüsst die Verschärfung der Kartellrechts gegen Internetkonzerne, Rheinische Post

- Der Handelsverband Deutschland (HDE) reagiert mit Empörung auf Äusserungen von Bundesfinanzminister Olf Scholz (SPD), wonach die unvollständige Ausschöpfung der Corona-Hilfen eine verbesserte Lage der Betriebe widerspiegele, Welt

- Umfrage: Mehrheit der Deutschen hätte Verständnis für längeren Lockdown, T-Online

- Flughafen Düsseldorf will im Sommer bis zu 70 000 Menschen am Tag auf Covid-19 testen lassen, Rheinische Post

- CSU-Chef Markus Söder fordert Richtungsbekenntnis von den Grünen/ warnt CDU vor Abkehr von Merkel-Politik, Funke

- Neue Verordnung: Apotheken dürfen Schnelltests durchführen, Rheinische Post

- "Wir müssen die Geschwindigkeit erhöhen", Gespräch mit EnBW-Chef Frank Mastiaux über die Klimaziele in Deutschland, HB

- Wieso die virtuelle Präsenz der Aktionäre kein Intermezzo sein sollte, Gastbeitrag von Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, HB

