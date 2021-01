----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Angesichts einer sich abzeichnenden Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns in Deutschland scheuen Anleger auch zu Wochenbeginn das Risiko. So steht der Dax weiter unter Druck, der Broker IG taxierte ihn knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,21 Prozent auf 13 759 Punkten. Bund und Länder beraten an diesem Dienstag über weitere Corona-Beschränkungen. Es wird damit gerechnet, dass weitere Massnahmen ergriffen werden. "Die Anleger hinterfragen jetzt einmal mehr, ob die aktuellen Börsenkurse tatsächlich gerechtfertigt sind", erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. 14 000 Punkte seien jedenfalls erst einmal Geschichte. Impulse aus den USA fehlen an diesem Montag. Zwei Tage vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden wird am Martin Luther King Day in den Vereinigten Staaten nicht gehandelt.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Freitag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Angesichts hoher Bewertungen, überwiegend enttäuschender Konjunkturdaten und eines mauen Starts in die Unternehmensberichtssaison lieferte den Anlegern auch das vom gewählten US-Präsidenten Joe Biden in Aussicht gestellte, lediglich erwartungsgemässe Konjunkturpaket keine Kaufargumente. Zudem pausiert der US-Börsenhandel am Montag wegen des Martin Luther King Day - vor dem langen Wochenende und Bidens Vereidigung am Mittwoch wollten viele Investoren offenbar nicht ins Risiko gehen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,57 Prozent tiefer bei 30 814,26 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Börsen Chinas sind nach Daten zum Wirtschaftswachstum des Landes mit Gewinnen in die Woche gestartet. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie legte Chinas Wirtschaft im Jahr 2020 deutlich zu. Laut dem Pekinger Statistikamt wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt im abgelaufenen Jahr um 2,3 Prozent, was mehr war als viele Analysten erwartet hatten. Laut der offiziellen Zahlen hatte die Wirtschaft zudem zuletzt weiter Fahrt aufgenommen. Für den chinesischen CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen ging es zuletzt um rund 1,4 Prozent aufwärts und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um knapp ein Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss indes rund ein Prozent tiefer. Hier dürften Anleger weiter Kasse gemacht haben, nachdem der Index letzte Woche auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren gestiegen war.

- Die Suche nach einem Nachfolger für Ulrich Lehner als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom zieht sich in die Länge, HB

- EU-Kommission dämpft Erwartungen an das Investitionsabkommen mit China: Eine vollständige Gleichbehandlung zwischen europäischen Investoren in China und chinesischen Investoren in der EU wird der Deal "nicht erreichen", HB

- Der Bundesverband der Deutschen Industrie beurteilt das Investitionsabkommen mit China zurückhaltend, HB

- Die Automobilindustrie warnt davor, die Fertigung neuer Fahrzeuge zu stoppen, um damit die Corona-Infektionszahlen zu senken, Interview mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), HB

- Schleppende Digitalisierung bei Gesundheitsämtern und Laboren bremst Kampf gegen die Corona-Pandemie, HB

- Angesichts der raschen Ausbreitung von deutlich ansteckenderen Varianten des Coronavirus fordert die Europäische Kommission die EU-Mitgliedsländer auf, ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie zu verstärken, Interview mit EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, Welt

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) weist den Vorstoss seines Kabinetts- und Parteikollegen Heiko Maas (SPD) zu mehr Freiheiten für Geimpfte zurück, Bild-Talk

- Die Kultusministerin von Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann (CDU), warnt vor dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag vor einer weiteren Lockdown-Verschärfung, Bild-Talk

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Corona-Hilfen für geschlossene Unternehmen auf bis zu 1,5 Millionen Euro aufstocken, Bild-Talk

- Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich Rohit Chopra, den ehemaligen Aufseher für Studentendarlehen beim Consumer Financial Protection Bureau, zum Leiter der Agentur ernennen, WSJ

- Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, fordert Ethikregeln für Software-Programmierer, Interview, HB

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet mit zweiwöchiger Lockdown-Verlängerung, Bild

- Umfrage: Söders Kandidatenchance nach Laschet-Wahl gestiegen, Augsburger Allgemeine

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Länder müssen Corona-Beschlüsse konsequenter umsetzen, ARD-Talkshow Anne Will

- Frank Knieps, Chef des Verbandes der Betriebskrankenkassen (BKK): 'Schulen müssen wieder geöffnet werden', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Virologin Marylyn Addo erwartet deutliche Entspannung 'vom Frühjahr an', FAZ

- Tengelmann-Miteigentümer Georg Haub hat überraschend seinen Antrag auf Todeserklärung seines verschollenen Bruders Karl-Erivan Haub zurückgezogen, WAZ

- Um genügend Betten und Personal für die Behandlung von Covid-19-Patienten bereitstellen zu können, sind die Krankenhäuser Sachsen-Anhalts gezwungen, planbare Eingriffe so wie im Frühjahr zu verschieben, Mitteldeutsche Zeitung

- Deutschlands Quantenoffensive droht zu scheitern, ehe sie begonnen hat: In einem internen Papier zerpflückt das Wirtschaftsministerium die für das Kanzleramt erstellte Strategie, HB

- "Die grosse Zeit des Lasers hat gerade erst begonnen", Interview mit Peter Leibinger, Co-Chef des Maschinenbauers Trumpf, HB

- Es macht sicherlich Sinn, Friedrich Merz (CDU) einzubinden und eine gehobene Position zu geben, Interview mit Arndt Kirchhoff, NRW-Unternehmenspräsident, Welt

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warnt vor weiteren Verzögerungen bei den Corona-Hilfen und fordert Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests, Funke

- Bund und Städtetag streiten über Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen, Funke

- Europäische Investitionsbank will Ausweitung der EU-Impfstoffproduktion finanziell unterstützen, Welt

- NRW-Minister Lienenkämper fordert Einbindung von Friedrich Merz, Rheinische Post

- NRW-Kabinettsmitglieder weisen Vorwurf des "Teilzeit-Ministerpräsidenten" zurück, Rheinische Post Düsseldorf

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Verschärfung der Lockdown-Massnahmen, Rheinische Post

- CDU-Regierungsprogramm: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Deckelung der Lohnnebenkosten bei 40 Prozent als entscheidendes Ziel in der nächsten Legislaturperiode, Rheinische Post

- Kanzlerkandidatur: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt Unionspolitiker vor voreiligen Ansprüchen, Rheinische Post

- Markus Söder bringt Grenzkontrollen ins Spiel; Bayerischer Ministerpräsident: Beim Impfen haben die Bürger mehr Fragen als Antworten, FAZ

- CSU-Chef Markus Söder will Laschet nicht an Landtagswahlen Mitte März messen lassen, FAZ

- Deutsche Bank fordert Industriepolitik für Schlüsseltechnologien, FAZ - Deutsch-französische Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand: "Wir haben uns für Freundschaft entschieden", FAZ

- Aus Angst vor Corona-Mutationen: Bund und Länder erwägen bundesweite harte Ausgangssperre, Business Insider

- Bundesförderung kann Produktion von Covid-19-Impfstoffen nicht beschleunigen, HB

