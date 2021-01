----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FESTER - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 919 Punkte. Von der 14 000-Punkte-Marke war der Dax zuletzt bis auf 13 744 Punkte zurück geprallt, konnte seine 21-Tage-Linie jedoch verteidigen. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und steigt leicht an. Am Vormittag werden die Daten zum Ifo-Geschäftsklima in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt stehen für den Markt neben der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie insbesondere die ersten Schritte unter der neuen US-Präsidentschaft Joe Bidens im Fokus. Zudem nimmt die Berichtssaison in dieser Woche weiter Fahrt auf.

USA: - SCHWÄCHER - Hohe Kursverluste von Intel und IBM nach den Geschäftszahlen der beiden Tech-Giganten haben am Freitag den Aufwärtsdrang an der Wall Street abgewürgt. Während IBM die Anleger mit einem schwachen Cloud-Geschäft enttäuschte, nahmen die Investoren bei Intel nach den starken Zahlen des Chip-Herstellers Kursgewinne mit. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , in dem beide Titel enthalten sind, verlor 0,57 Prozent auf 30 996,98 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche.

ASIEN: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Nach dem jüngsten Rücksetzer tendieren die Börsen Asiens zum Wochenstart freundlicher. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,7 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um fast zwei Prozent zu und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen notierte 1,15 Prozent fester.

DAX 13873,97 -0,24% XDAX 13869,58 -0,50% EuroSTOXX 50 3602,41 -0,44% Stoxx50 3188,77 -0,25% DJIA 30996,98 -0,57% S&P 500 3841,47 -0,30% NASDAQ 100 13366,397 -0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,16 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21801 +0,10% USD/Yen 103,7185 -0,11% Euro/Yen 126,3020 -0,03%

ROHÖL:

Brent 55,38 -0,03 USD WTI 52,25 -0,02 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Kanzleramtschef Helge Braun (CDU): Mutation wird in Deutschland dominante Form werden, ARD-Talkshow "Anne Will" - Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD): Erste Schulöffnungen Anfang Februar möglich, Rheinische Post - Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, zu mutiertem Virus: Gefahr einer weiteren Welle relativ gross, ARD-"Bericht aus Berlin" - Die Löhne von Altenpflegern sind seit 2014 vergleichsweise am stärksten gestiegen, Bild -Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält 100 000 Neuinfektionen pro Tag für möglich, Bild - Siemens-Chef Joe Kaeser sorgt sich um die Innovationsfähigkeit Deutschlands: Zu oft würden Wirtschaftszweige gefördert, die "den grössten Teil ihres Lebenszyklus hinter sich haben", Interview, HB - US-Unternehmen NCR will den Geldautomatenbetreiber Cardtronics für 1,7 Milliarden US-Dollar übernehmen, WSJ - Der Technologiekonzern Jenoptik steht vor einer Umgestaltung seines Fremdkapitals, BÖZ - Die Deutsche Bank prüft angeblichen Fehlverkauf von Investmentbanking-Produkten, FT - VW prüft offenbar Schadenersatzansprüche gegen seine Zulieferer Bosch und Continental, HB

bis 20.30 - Versandhandel sieht sich nicht als "Totengräber der Innenstädte", Welt - Deutsche Bahn: Im Jahr 2020 wurden 4230 Fernzüge gestrichen, Welt - Abgeordnete aus G7-Ländern fordern: Die G7 müssen gemeinsam gegen China vorgehen, Welt - Breite Zustimmung zu Bestellung von Antikörper-Medikamenten durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Welt - Filterspezialist Mann+Hummel erwartet für 2020 zehn Prozent Umsatzminus, HB - Keine Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds: Deutschland erfüllt Reformauflagen bislang nicht, HB - Geheimes Gutachten: Bundesrechnungshof wirft Bund und Ländern Versagen im Kampf gegen Geldwäsche vor, HB - Hochschulen beklagen Rückzug der Wirtschaft aus Forschungsprojekten wegen Corona, HB - 60 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten Teilzeit, Rheinische Post - NRW-Kommunen fordern Ausgleich für wegbrechende Steuereinnahmen, Rheinische Post

