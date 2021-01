Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHERER START ERWARTET - Nach dem kräftigen Rückschlag zu Wochenbeginn zeichnet sich im Dax auch am Dienstag ein schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13 619 Punkte. Am Montag war der Dax deutlich von der 14 000-Punkte-Marke zurückgeprallt und unter seine 21-Tage-Linie gerutscht. Die nächste charttechnische Unterstützung wartet bei etwa 13 500 Punkten mit der 50-Tage-Linie. Die Stimmung der Anleger habe beachtlich gedreht, erklärte der technische Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel.

USA: - DOW FÄLLT, NASDAQ STEIGT - Zum Auftakt einer Woche voller Unternehmensberichte haben die wichtigsten Technologieindizes im frühen Handel am Montag Rekordhöhen erklommen. Als Antrieb erwies sich ein Allzeithoch bei den Aktien von Apple, die von der Hoffnung auf gute Geschäftszahlen angetrieben wurden. Angesichts von Gewinnmitnahmen und der allgegenwärtigen Corona-Krise aber trübte sich die Stimmung schnell wieder ein. Während die Tech-Barometer und der S&P-500-Index im Plus schlossen, verharrte der Dow Jones Industrial den ganzen Tag über in der Verlustzone. Der Leitindex Dow gab am Ende um 0,12 Prozent auf 30 960,00 Punkte nach und machte damit einen Grossteil seiner im frühen Handel aufgelaufenen Verluste von bis zu 1,4 Prozent wieder wett. Unter den Technologie-Indizes stand der Nasdaq 100 0,87 Prozent höher bei 13 483,29 Punkten.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Nach dem freundlichen Wochenstart sind die Börsen Asiens am Dienstag kräftig unter Druck geraten. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von einem Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste zuletzt 2,46 Prozent ein und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gab um 2,07 Prozent nach. Verzögerungen bei möglichen, billionenschweren US-Konjunkturhilfen in der Corona-Krise sorgten für Unsicherheit.

DAX 13'643,95 -1,66% XDAX 13'729,07 -1,01% EuroSTOXX 50 3'553,14 -1,37% Stoxx50 3'170,88 -0,56% DJIA 30'960,00 -0,12% S&P 500 3'855,36 0,36% NASDAQ 100 13'483,29 0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,91 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2129 -0,1% USD/Yen 103,74 -0,02% Euro/Yen 125,83 -0,12%

ROHÖL:

Brent 55,44 -0,44 USD WTI 52,37 -0,40 USD

PRESSESCHAU

bis 6.50 Uhr:

- Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält Management der Pandemie für "entglitten", möchte Reisen noch weiter einschränken/Impfversprechen der Regierung wackelt, Bild

- Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert klare Perspektiven für eine Lockerung der Corona-Beschränkungen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Neue Osnabrücker Zeitung

- Wirtschaftsrat der CDU weist Forderung von Gewerkschaften und Verbänden nach Erhöhung der Hartz-IV-Sätze zurück, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Geplante Offenlegungspflicht der Cyberabwehrvorkehrungen von grossen Unternehmen stösst in Industrie auf Widerstand/"Wir gehen davon aus, dass Automobilhersteller und etliche Zulieferer und damit wichtige Teile der deutschen Industrie von zusätzlichen Auflagen und Restriktionen betroffen sind", Gespräch mit Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, Welt

- Gespräche über Verkauf der Fenway Sports Group geplatzt, Eigentümer des britischen Fussballclubs FC Liverpool und der US-Baseballmannschaft Boston Red Sox will nun Minderheitsanteil an Finanzinvestor Redbird Capital verkaufen, FT

- Axel-Springer-US-Onlinetochter Business Insider fährt 2020 Umsatzplus von 30 Prozent und schwarze Zahlen ein, WSJ

- US-Anbieter von elektronischen Türschlössern Latch will über eine Verschmelzung mit einem Sonderanlagevehikel (SPAC) an die US-Börse Nasdaq, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- Bundesregierung rechnet mit EMA-Zulassung für AstraZeneca-Impfstoff nur für Menschen unter 65, Bild

- Die Pandemie belastet den Maschinenbauer Heidelberger Druck

schwer, Gespräch mit Finanzchef Marcus Wassenberg, BöZ

- "Der Einsatz von Gratisaktien war ein Erfolg", Gespräch mit Bux-Deutschlandchef Nils-Hendrik Höcker, BöZ

- Baubranche verstärkt wegen Corona Sicherheitsvorkehrungen auf Baustellen, HB

- Industrieverband BDI dringt auf Neuregelung der Datenübermittlung in die USA, HB

- DZ-Bank-Research sieht nachlassenden Regulierungsdruck, Gespräch mit Leiter Jan Holthusen, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Porsche will die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte in den nächsten Jahren

beschleunigen, Gespräch mit Vorstandschef Oliver Blume, HB

- ZF Friedrichshafen rückt vom Verbrennermotor ab, Gespräch mit Firmenchef Wolf-Henning Scheider, FAZ

- GBA-Laborkette steht zum Verkauf, FAZ

- Bundesregierung erwartet bei Astra-Zeneca-Vakzin nur eine Wirksamkeit von acht Prozent in der Risikogruppe über 65 Jahren, HB

- Grüne wollen Druck auf Impfstoffhersteller erhöhen, Rheinische Post

- Stellenabbau bei H&M Deutschland: Vor allem junge Mütter in Elternzeit betroffen, Business Insider

- Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat den Bau der Pipeline Nord Stream 2 trotz der Inhaftierung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny verteidigt und zugleich den Kreml kritisiert, Rheinische Post

- Insa-Meinungstrend: Schwarz-Gelb stärker als Rot-Rot-Grün, Bild

- Der Vorstandsvorsitzende der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, hat den Start der vermehrten Sequenzierungen von Gentests für diese Woche angekündigt und vor einer Ausbreitung des mutierten Coronavirus gewarnt, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte Ute Teichert hat sich dafür ausgesprochen, Lockerungen der Corona-Massnahmen erst bei dauerhaft niedrigen Infektionswerten zu beginnen, Funke

- Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat angesichts der finanziellen Belastungen infolge der Coronakrise gefordert, die Schuldenbremse für einen längeren Zeitraum auszusetzen, Gastbeitrag, HB

"Von Chaos kann keine Rede sein", Streitgespräch zwischen FDP-Chef Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über den Kurs in der Corona-Pandemie, die Legitimation der Freiheitsbeschränkungen und die Verantwortung für stockende Wirtschaftshilfen, HB

- IW-Studie: Geschlossene Schulen verschärfen die Chancen-Nachteile, die

Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien in Deutschland haben, HB

- Mit einem Brandbrief gegen die geplante Reform des Patentrechts

hat sich eine Allianz von Verbänden, Unternehmen und Forschungseinrichtungen an die Politik gewandt, HB

- Westenergie-Chefin erwartet mehr "kritische Lagen", Gespräch mit Katherina Reiche, FAZ

- Corona-Pandemie verstärkt Migrationsdruck auf EU, HB

- Politiker von Union und FDP fordern Impfminister für Deutschland, Bild

- Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, bedauert die Lieferkürzungen von Biontech und Astrazeneca für die EU, Rheinische Post

