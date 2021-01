----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte seinen bisher schwachen Wochenverlauf am Donnerstag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 13 558 Punkte. Damit steht wohl ein weiterer Test der 50-Tage-Linie an, die tags zuvor mit einem Vierwochentief von 13 475 Punkten bereits kurzzeitig unterschritten wurde. Die Wall Street gibt dem schwächsten Handelstag seit Oktober einen negativen Trend vor. Verantwortlich seien die Sorgen um hohe Bewertungen, steigende Corona-Fälle und ein schleppender Impfverlauf, hiess es bei der Credit Suisse. Die Risikofreude der Anleger sei deutlich geringer geworden. Die US-Notenbank (Fed) enttäuschte ohne frische Impulse.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Aus Enttäuschung über mangelnde Impulse von Seiten der US-Notenbank (Fed) ist die Wall Street am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Börsianer verwiesen auch auf zuletzt gestiegenen Sorgen, dass Aktien nach der jüngsten Rekordrally allgemein inzwischen zu hoch bewertet seien. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 2,05 Prozent auf 30 303,17 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,80 Prozent auf 13 112,65 Punkte nach unten, seine Bilanz 2021 ist aber noch positiv.

ASIEN: - VERLUSTE - Eine gewisse Enttäuschung über mangelnde Impulse von Seiten der US-Notenbank (Fed) hat am Donnerstag die Börsen Asiens belastet. An den Fundamentaldaten habe sich allerdings nichts geändert, die Geldpolitik bleibe sehr locker, erklärte Marktstratege Sean Darby vom Investmenthaus Jefferies. Vielmehr seien Anleger zuletzt fast schon euphorisch gewesen und das scheine sich in überhitzen Teilen des Marktes nun erst einmal zu ändern. Das heisst: Anleger nehmen zunächst lieber Geld vom Tisch. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 1,5 Prozent tiefer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um zweieinhalb Prozent und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste rund 2,2 Prozent ein.

DAX 13620,46 -1,81% XDAX 13528,78 -2,67% EuroSTOXX 50 3536,38 -1,57% Stoxx50 3157,76 -1,09% DJIA 30303,17 -2,05% S&P 500 3750,77 -2,57% NASDAQ 100 13112,65 -2,8%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,79 +/-0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2094 -0,09% USD/Yen 104,27 0,08% Euro/Yen 126,10 -0,01%

ROHÖL:

Brent 55,55 -0,26 USD WTI 52,64 -0,21 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr

- Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert einheitliche Regeln für eine Lockerung des Corona-Lockdowns, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- In der Diskussion um einen finanziellen Pandemie-Ausgleich für die Bezieher von Hartz IV verlangt auch Bayern zusätzliche Hilfen, Augsburger Allgemeine

- Die niedersächsische Landesregierung hat einen Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen erarbeitet - allerdings nur als grobe Leitlinie und für den Fall weiter sinkender Infektionszahlen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für eine Aufstockung der Bundespolizei an den Grenzen, Rheinische Post

- "Bürokratischer Aktionismus": Arbeitgeber kritisieren neue Homeoffice-Verordnung, Neue Osnabrücker Zeitung

- Impfstoffhersteller Biontech: "Wir tun alles, um die EU bestmöglich zu versorgen", Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

bis 23.45 Uhr:

- Lebensversicherern geht es besser als erwartet, Gespräch mit DAV-Chef Guido Bader, BöZ

- Flugverkehr aus Hochrisikogebieten nach Deutschland soll drastisch einschränkt werden, Bild

- "Den Sommer haben wir alle ein klein wenig verpennt", Gespräch mit IfW-Präsident Gabriel Felbermayr, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Exxon Mobil erwägt Neubesetzungen im Verwaltungsrat und eine Steigerung der "nachhaltigen" Investitionen, WSJ

- Zwei Millionen neue Kunden bei N26, Gespräch mit Firmenchef Valentin Stalf, HB

- Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat die Bundesregierung aufgefordert, die Produktion von Impfstoffen deutlich zu erhöhen, Interview, Rheinische Post

- Corona-Öffnungsstrategie: Einzelhandel begrüsst Öffnungs-Stufen-Konzept aus Schleswig-Holstein, Rheinische Post

- Corona-Lockdown: FDP fordert Stufenplan für Lockerungen als Teil des Infektionsschutzgesetzes, Rheinische Post

- Corona-Deal in der Nachhilfe: Schülerkreis und Sofatutor kooperieren, FAZ

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat vor weiteren drastischen Einschränkungen des Flugverkehrs gewarnt, HB

- Bundesbank verteidigt ihr Vorgehen im Wirecard-Skandal, HB

- Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Vorschläge von Bundesinnenminister Horst Seehofer zu einer weiteren Einschränkung von Reisemöglichkeiten unterstützt, Rheinische Post

- Arbeitsagentur: Langzeitarbeitslosigkeit steigt stark, FAZ

- Handel fordert Debatte über Öffnung von Geschäften, Funke

- Städte- und Gemeindebund: Lockerungen erst bei flächendeckender Corona-Inzidenz unter 50, Funke

- Fitnessbranche fordert Stufenplan zur Wiedereröffnung von Studios, Funke

- Friseurhandwerk fordert Fahrplan für Wiedereröffnung der Betriebe, Funke

- Grosses Verbändebündnis aus Bau- und Immobilienbranche schreibt Brandbrief an Merkel/34 Organisationen fordern neue Wohnraumoffensive, Funke

- Bundesregierung mangelt es an Daten beim geplanten Umwandlungsverbot von Mietwohnungen, Funke

- Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber warnt vor neuem Registermodernisierungsgesetz, Funke

- "Tausend Bahnhöfe"-Programm der Bundesregierung startet mit Ausbau von 111 Stationen, Funke

- Die Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), hat die Social-Media-App Clubhouse gegen Kritik verteidigt, HB

- Online-Handelsverband kritisiert Amazon-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, HB

- Neue Details zum Stellenabbau bei H&M: Auch langzeiterkrankte Mitarbeiter und "Schwerbehinderte" betroffen, Business Insider

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt auf eine schnelle Erhöhung der personellen Kapazitäten der Bundespolizei an den Grenzen, Rheinische Post

- Bundesregierung plant Einreiseverbote aus Ländern mit hoher Corona-Mutanten-Verbreitung, Spiegel

- Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will einen Impfgipfel, Spiegel

- Regionen mit Corona-Mutante: Unionspolitiker plädieren für "strikte Reisebeschränkungen", Welt

- "Corona wirkt wie ein Chief Digital Officer", Gespräch mit Visionaries-Club-Gründern Robert Lacher und Sebastian Pollok, HB

- "Manche Marken könnten zugrunde gehen", Gespräch mit A.Lange & Söhne-Chef Wilhelm Schmid, HB

- Null Toleranz gegen Nullbesteuerung, Gastbeitrag von Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, HB

- "Angriff auf Mittelstand", Gespräch mit Althoff-Chef Thomas Althoff und Europa-Park-Geschäftsführer Roland Mack, FAZ

- "Cloud-Wechsel muss möglich sein", Gespräch mit Commerzbank-Risikovorstand Marcus Chromik, FAZ

mis/

(AWP)