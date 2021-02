----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der gute Lauf in dieser Woche dürfte am Mittwoch beim Dax weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 890 Punkte. Mit dem dritten Gewinntag in Folge würde der Leitindex nach einer düsteren Vorwoche den nächsten Schritt zurück zu den 14 000 Punkten machen. An den vergangenen beiden Tagen hat er schon drei Prozent zugelegt. Zuvor war die Rally zur Wochenmitte auch in Asien an den meisten Handelsplätzen weiter gegangen.

USA: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Am New Yorker Aktienmarkt hat sich die Erholung am Dienstag fortgesetzt. Mit neuem Schwung stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 . Von der Berichtssaison gingen zugleich keine klaren Impulse aus. Zum Handelsschluss ging es für den Dow um 1,57 Prozent auf 30 687,48 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P gewann 1,39 Prozent auf 3826,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 1,56 Prozent auf 13 456,12 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend fester tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,24 Prozent zu. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,26 Prozent ein. Insgesamt bleibt die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten freundlich.

DAX 13835,16 1,56% XDAX 13875,11 1,56% EuroSTOXX 50 3590,46 1,69% Stoxx50 3146,62 1,15% DJIA 30687,48 1,57% S&P 500 3826,31 1,39% NASDAQ 100 13456,12 1,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,61 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2043 0,05% USD/Yen 104,99 -0,03% Euro/Yen 126,44 0,02%

ROHÖL:

Brent 57,72 +0,26 USD WTI 54,98 +0,22 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verteidigt gemeinsames europäisches Vorgehen bei Impfstrategie der EU und räumt einzelne Fehler ein, Interview, Welt

- Corona-Pandemie bietet nach Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen internationalen Spitzenpolitikern die Chance für eine Neuordnung der Weltpolitik: "Die Welt wird nach Corona eine andere sein", Gastbeitrag, FAZ und andere Zeitungen

- Vor Koalitionsausschuss stellt SPD sozialpolitische Forderungen an die Union/SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken verlangt weiteren Kinderbonus für Familien mit geringen Einkommen, Gespräch, Rheinische Post

- SPD fordert vor Koalitionsgipfel auch coronabedingte Einmalzahlung an Hartz-IV-Empfänger, Gespräch mit Co-Parteichefin Saskia Esken, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- SPD-Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans: "Wir brauchen einen Pakt für bezahlbares Wohnen", Gastbeitrag, Augsburger Allgemeine

- Umsatz- und Ergebniseinbruch bei Autozulieferer Mahle/Mahle-Chef Jörg Stratmann sieht keine schnelle Erholung der Automobilmärkte, Gespräch, HB

- Mitarbeiter-Umfrage: Grossteil der Commerzbanker blickt pessimistisch in die Zukunft, HB

- Baader-Bank-Vorstandschef: Gros der neuen jungen Anleger von Neobrokern für die klassischen Börsen verloren, Interview mit Nico Baader, BöZ

- Hacker waren bei Angriff auf Netzwerksoftwareanbieter Solarwinds mindestens neun Monate lang im E-Mail-System unterwegs, Interview mit Vorstandschef Sudhakar Ramakrishna, WSJ

- Abtretender Siemens-Chef Joe Kaeser sieht aktivistische Aktionäre vor dem Hintergrund des Grossumbaus des Mischkonzerns als positiven Katalysator, Interview, FT

- Adidas-Rivale Under Armour will Lizenzvertrag mit US-Profi-Footballliga NFL beenden, FT

- Wissenschaftler der Cosmo-Studie zum Empfinden der Bevölkerung in Corona-Krise: "Massnahmen-Befürworter verlieren Vertrauen", Interview mit Cornelia Betsch von der Uni Erfurt, Welt

- CDU-Wirtschaftsrat fordert vor dem Hintergrund der neuen Virus-Mutationen einen politischen Neustart der Corona-Warn-App, Gespräch mit Wirtschaftsrats-Generalsekretär Wolfgang Steiger, Augsburger Allgemeine

- CTS Eventim fordert Coronaimpfung als Voraussetzung zur Teilnahme an Konzerten, Wiwo

bis Dienstag, 23.45 Uhr:

- In der SPD-Fraktion gibt es Widerstand gegen die Bedingungen, unter denen das Bundesgesundheitsministerium die epidemische Lage verlängern will, Welt

- DIHK-Umfrage: Deutsche Unternehmen bei Digitalisierung nur "befriedigend", HB

bis 21.00 Uhr:

- Kraft Heinz nähert sich Verkauf von Snackgeschäft Planters an Hormel Foods für 3 Milliarden US-Dollar, WSJ

- In der Diskussion über die momentanen Engpässe in der Versorgung mit Corona-Impfstoff hat sich der Vorstandsvorsitzende des Leverkusener Pharmakonzerns Bayer klar gegen staatliche Eingriffe ausgesprochen, Gespräch mit Werner Baumann, FAZ

- Kik-Chef: Politik vernichtet den Handel, Gespräch mit Patrick Zahn, HB

- SPD und Union wollen epidemische Lage bis 30. Juni verlängern, Welt

- Bundesbank: Brexit wird deutschen Bankenmarkt drastisch verändern, HB

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bezweifelt, dass die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplante Umwandlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK in eine öffentliche-rechtliche Körperschaft mit dem Grundgesetz vereinbar ist, HB

- Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet damit, dass der russische Corona-Impfstoff Sputnik V auch in der EU zugelassen wird, Spiegel

- Vor Corona-Gipfel am 10. Februar: Bund und Länder arbeiten an Plan für schrittweise Lockerungen des Lockdowns, Business Insider

- Die FDP wirft der Bundesregierung vor, die Auszahlung von November- und Dezemberhilfen für Unternehmen, die unter der Corona-Pandemie leiden, aus zweifelhaften Gründen zu verzögern, Funke

- IG Bau will Mieterhöhungen nach Haussanierung deckeln, Rheinische Post

- Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch hat SPD-Chefin Saskia Esken angesichts der Belastungen durch die Corona-Pandemie einen weiteren Kinderbonus für Familien mit geringen Einkommen gefordert, Rheinische Post

- Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Zuschuss für Menschen in Grundsicherung und Geringverdiener gefordert und dies mit der langen Dauer der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie begründet, Rheinische Post

- Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einen Corona-Krisenaufschlag für Hartz-IV-Empfänger gefordert, Rheinische Post

- "Frankfurt kann Ankerfinanzplatz in der EU werden", Gespräch mit

Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, HB

- Die Vizepräsidentin der EU-Kommission will Ungarn und Polen trotz

fehlenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs nicht verschonen, Gespräch mit Vera Jourova, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Abhängigkeit der Industrie von ausländischen Halbleiterherstellern verringern, HB

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen 07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (Call 7.30 h Presse) und Hauptversammlung 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen 07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz 08:00 CHE: Glencore, Operation Report 2020 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen 22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen 22:25 USA: PayPal, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank-Aufsichtsrat Sondersitzung zur künftigen Strategie des Instituts DEU: VDA / VdIK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 01/21 USA: Biogen, Q4-Zahlen USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen USA: AbbVie, Q4-Zahlen USA: IAC InterActive, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/21 07:00 RUS: Markit PMI Dienste 01/21 08:00 TUR: Verbraucherpreise 01/21 09:15 ESP: PMI Dienste 01/21 09:45 ITA: PMI Dienste 01/21 09:50 FRA: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (vorab) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 01/21 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 01/21 16:30 USA EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung der digitalen Konferenz "Europe 2021" mit führenden Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 09:30 DEU: Online-Pk zum Glückspielstaatsvertrag 18:00 BEL: Online-Diskussion: "Europa 2021 - Herausforderungen der EU-Innen- und Aussenpolitik". Jochen Pöttgen, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, debattiert mit anderen Expertinnen und Experten Lösungsansätze für einige der wichtigsten EU-Themen 2021.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Spanien Einkaufsmanagerindex Markit Januar (Punkte) Dienstleistungen 45,0 48,0 09.45 Uhr Italien Einkaufsmanagerindex Markit Januar (Punkte) Dienstleistungen 39,5 39,7 09.50 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex Markit Januar (Punkte) Dienstleistungen 46,5 46,5* 09.55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex Markit Januar (Punkte) Dienstleistungen 46,8 46,8* 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Markit Januar (Punkte) Dienstleistungen 45,0 45,0* Gesamt 47,5 47,5* 11.00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Dezember Monatsvergleich +0,7 +0,4 Jahresvergleich -1,2 -1,9 Eurozone Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich -0,1 +0,3 Jahresvergleich +0,6 -0,3 Kernrate Jahresvergleich +0,9 +0,2 Italien Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich -1,5 +0,2 Jahresvergleich +0,2 -0,3 GROSSBRITANNIEN --- keine entscheidenden Daten erwartet --- USA 14.15 Uhr ADP-Beschäftigungsbericht, Jan +50 -123 (in Tsd) 15.45 Uhr Markit-PMI Dienste, Jan 57,4 57,5* (in Pkt) 16.00 Uhr ISM-Index Dienste, Jan 56,7 57,7 (in Pkt)

