AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Das Pendeln des Dax um die Marke von 14 000 Zählern dürfte vor dem Wochenende weitergehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn knapp 0,3 Prozent niedriger auf 14 001Punkte. "Der deutsche Leitindex wird heute in einer engen Seitwärtsspanne ins Wochenende gehen", prognostizierte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Nach dem Rekordhoch des Dax zum Wochenbeginn hat der Aufwärtsdrang zuletzt an Schwung verloren. Auf Wochensicht zeichnen sich für den Dax leichte Verluste ab. "Der Markt zeigt sich nach wie vor sehr nervös", so Utschneider. Die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Folgen der Pandemie mit neuen Varianten des Coronavirus hat die Investoren jüngst vorsichtiger agieren lassen.

USA: - BEHAUPTET - Die Wall Street hat sich am Donnerstag weitgehend behauptet. Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen hätten den Kursen einen Dämpfer gegeben, hiess es. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq legten hingegen zu. Der Dow Jones Industrial stieg zunächst auf ein weiteres Rekordhoch von 31 543 Punkten, bröckelte jedoch bald ab und rutschte ins Minus. Im späten Handel erholte sich der Leitindex jedoch wieder und schloss nur 0,02 Prozent tiefer bei 31 430,70 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,17 Prozent auf 3916,38 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent auf 13 734,35 Zähler.

ASIEN: - NIKKEI UNVERÄNDERT - In Asien haben weiter viele wichtige Handelsplätze wegen des chinesischen Neujahrsfest geschlossen. So wird zum Beispiel in Hongkong und Shanghai nicht gehandelt. Auch in Südkorea ruht der Aktienhandel weiter. Los ging es dagegen nach einem Feiertag wieder in Japan. Dort schloss der der japanische Leitindex Nikkei mit einem leichten Minus bei 29 520 Punkten.

DAX 14040,91 0,77% XDAX 14031,96 0,71% EuroSTOXX 50 3671,68 0,64% Stoxx50 3185,26 0,41% DJIA 31430,70 -0,02% S&P 500 3916,38 0,17% NASDAQ 100 13734,35 0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,35 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2127 -0,05% USD/Yen 104,86 0,11% Euro/Yen 127,16 0,06%

ROHÖL:

Brent 60,73 -0,41 USD WTI 57,82 -0,42 USD

PRESSESCHAU

- Bundesbankchef Jens Weidmann hält Angst vor Insolvenzwelle für übertrieben, Augsburger Allgemeine

- Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, sieht Effekt für Wirtschaft durch Schulöffnungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, sorgt sich um die Innenstädte, Passauer Neue Presse

- FDP-Chef Christian Lindner rechnet nach Bund-Länder-Einigung mit Klagen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD- Bundestagsfraktion, für mehr Kompetenzen des Bundes in der Bildungspolitik, Das Parlament

- Trumps Covid-Erkrankung soll deutlich ernster gewesen sein, New York Times

- Krankenhausärzte warnen vor Kliniksterben wegen Corona-Pandemie, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Beratungsfirma Accenture hat die Lage der 500 umsatzstärksten deutschen Konzerne analysiert: Der Grossteil wird deutlich gestärkt aus der Krise hervorgehen, Interview mit Studienleiter Frank Riemensperger, Welt

- Der Modehandel warnt nach der jüngsten Lockdown-Verlängerung vor einer Pleitewelle, Rheinische Post

- "Wir müssen uns wegen Zombieunternehmen keine grösseren Sorgen machen", Gespräch mit DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein, BöZ

- "Unsere Idee ist, eine Art Wirbelsäule für das Internet zu schaffen", Gespräch mit GFT-Chefin Marika Lulay und One-Creation-Gründer Zohar Hod, BöZ

- "Machine Learning steht erst am Anfang", Gespräch mit Javier Rodriguez-Alarcon, Leiter Portfolio Management/Quantitative Investment Strategies bei Goldman Sachs Asset Management, BöZ

- "Wasserstoff kann für uns ein grosses Geschäft werden", Gespräch mit Siemens-Gamesa-Chef Andreas Nauen, HB

- Der Onlinebroker Flatexdegiro plant, seinen Kunden den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, Gespräch mit Firmenchef Frank Niehage, HB

- Bisher unbekannte Dokumente aus dem untergegangenen Wirecard-Konzern belegen, dass Aufsichtsräte schon Anfang 2019 über schwere Zweifel am Asiengeschäft des Münchener Zahlungsdienstleisters informiert waren, HB

- Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges eingeleitet, das im Zusammenhang mit dem Asklepios-Klinikum Schildautal in Seesen steht, Wiwo

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist optimistisch, dass die Deutschen "im Sommer" wieder im Biergarten sitzen können/ist überzeugt, dass die Impfzentren in Deutschland schon bald sehr stark frequentiert werden, Bild

- Logistiker und Spediteure warnen vor Versorgungskollaps bei Grenzschliessungen, HB

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) drängt auf "Öffnungsperspektive" statt immer neuer Lockdowns, Rheinische Post

- Einen Tag nach dem Start des Antragsverfahrens für die Überbrückungshilfe III am 10. Februar hat der Bund bereits rund 4,5 Millionen Euro an Unternehmen ausgezahlt, Rheinische Post

- Trotz der Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags zum Jahresbeginn müssen auffallend viele kleinere Kapitalgesellschaften mit nur wenigen Mitarbeitern und geringen Umsätzen den "Soli" weiterhin bezahlen, Rheinische Post

- Laut einer Umfrage des Deutsche Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) befürchten die beruflich Pflegenden in der zweiten Welle der Corona-Krise häufig noch eine Ansteckung, Rheinische Post

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) mahnt eine kontinuierliche Kontrolle der Verhältnismässigkeit von Corona-Beschränkungen an, Spiegel

- SPD-Politiker Lauterbach hält eine weitere Verlängerung des Lockdowns im März für möglich, wehrte jedoch den Vorwurf ab, dass es sich bei den aktuellen Beschlüssen von Bund und Ländern um eine versteckte Strategie handeln könnte, die Infektionszahlen auf null zu drücken, Rheinische Post

- Aus Angst vor Corona: Interne Klinik-Zahlen zeigen, dass in Berliner Krankenhäusern jede fünfte Pflegekraft fehlt, Business Insider

- Grüne loben Kurzstrecken-Flugverbot in Frankreich, FAZ - US-Regierung prüft Marktmanipulation bei Gamestop, WSJ

- Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA), Rainer Dulger, hat sich für eine breite Sozial- und Arbeitsmarktreform ausgesprochen und hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zu den aktuellen Corona-Massnahmen scharf kritisiert, Funke

- Nach der angekündigten Verschärfung von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen beim Verkehr aus Tirol und Tschechien schliesst der Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, Thomas Strobl (CDU), auch Grenzschliessungen nicht mehr aus, Funke

- Regierungssprecherin: Länder können bei einer Inzidenz unter 35 auch schon vor dem 7. März mit Öffnung von Einzelhandel, Museen und Kosmetikstudios beginnen, Funke

- "Im Idealfall brauchen die Firmen gar nicht so viel Kapital", Gespräch mit Accel-Partner Harry Nelis über den Standort Deutschland, seine grössten Hoffnungswerte und falsche Bewertungsmassstäbe, HB

- Die Quantentechnologie bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten und Europa liegt in der Grundlagenforschung vorn. Wie daraus auch in der industriellen Anwendung eine europäische Erfolgsgeschichte werden kann, Gastbeitrag von Robert-Bosch-Chef Volkmar Denner, HB

- Die Landkreise sehen die Beschlüsse von Bund und Ländern zu regionalen Öffnungen unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen mit Skepsis, Funke

