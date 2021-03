----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Nach dem schwachen Wochenabschluss nimmt der Dax am Montag wieder Kurs zurück Richtung 14 000 Punkte. Inspiriert von der starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 975 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 14 197 Punkten ein Rekordhoch markiert. Der Sprung hatte sich aber erneut nicht als Befreiungsschlag aus seiner zuletzt trendlosen Seitwärtsbewegung erwiesen. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gelang den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung.

USA: - STARKER WOCHENAUSKLANG - Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag die zwischenzeitlichen Verluste als Chance zum Kauf begriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende des Tages 1,85 Prozent auf 31 496,30 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein fast ebenso hohes Plus ergibt. "Old Economy"-Aktien aus dem Energie- und Industriesektor zogen an, die jüngst wegen hoher Bewertungen unter Beschuss geratenen Technologiewerte erholten sich letztlich klar.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt 2,2 Prozent ein und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,8 Prozent abwärts. Während sich die Stimmung in den USA zuletzt nach robusten Konjunkturdaten aufgehellt hatte, prägt in Asien Vorsicht weiter das Geschehen.

DAX 13920,69 -0,97% XDAX 14052,35 0,54% EuroSTOXX 50 3669,54 -0,95% Stoxx50 3162,34 -0,61% DJIA 31496,30 1,85% S&P 500 3841,94 1,95% NASDAQ 100 12668,51 1,64%

RENTEN:

Bund-Future 174,00 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1911 -0,04% USD/Yen 108,3620 0,01% Euro/Yen 129,0705 -0,03%

ROHÖL:

Brent 70,89 +1,53 USD WTI 67,48 +1,39 USD

bis 7.00 Uhr:

- US-Mischkonzern General Electric will das Jet-Leasinggeschäft mit Irlands AerCap Holdings zusammenlegen, WSJ

- Hausärztechef Weigeldt: "Wir können 2,5 Millionen Menschen pro Woche impfen", Wiwo

- Länder rechnen mit hohen Kosten für Einsatz der Luca-App, HB

- Intensivmediziner Uwe Janssens kritisiert Lockerungsplan von Bund und Ländern als riskant und "sehr kompliziert", Interview, Welt

- Im Bundestag zeichnet sich grosse Mehrheit für strengere Spendenregeln ab/Generalsekretäre von CDU, SPD, FDP und Grünen dafür, Bild

- Frauenrechtlerin Naila Chikhi warnt: Islamismus etabliert sich unter dem Deckmantel von Minderheitenschutz, Interview, Welt

- Grüne werfen Union "Haltungsproblem zur Korruption" vor/Geschäftsführer Michael Kellner: "Union ist zu lange an der Macht", Bild

- "Die Tests für Kinder und Schwangere laufen": Alex Gorsky, Chef des Pharmakonzerns Johnson & Johnson, hält sein Vakzin gegen Corona für das sicherste, Interview, Welt

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert sofortiges Ausscheiden der bisherigen Unions-Abgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüsslein (CSU) aus dem Bundestag, Bild

- SPD-Generalsekretär: Löbel und Nüsslein müssen Gewinne aus Masken-Deals abgeben/Klingbeil schliesst für SPD-Fraktion vergleichbare Fälle aus, Bild

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Ab April rund 100 Millionen Impfdosen pro Monat in EU, Stuttgarter Zeitung

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) will zivile Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden, Funke Mediengruppe

- EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht in Pandemie Chance für mehr Gleichberechtigung, RND

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält Kanzlerkandidatur in Union für offen, Rheinische Post

- Ferienfluggesellschaft Condor braucht wohl weitere finanzielle Hilfen, HB

- Frankfurter Buchmesse soll dieses Jahr als Präsenzveranstaltung mit ergänzendem Digitalprogramm stattfinden, FAZ

bis 20.30 Uhr:

- BMW wird in der kommenden Woche das Absatzziel für Elektroautos weiter erhöhen, HB

- "Wir bereiten uns auf eine frühere Umstellung vor", Gespräch mit Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer über Elektroautos und Verbrenner, HB

- Trabi liegt beim Fahrzeugbestand noch vor Tesla, Funke

- Stada will Goldstandard setzen, Gespräch mit Vorstandschef Peter Goldschmidt, FAZ

- "Wer billig baut, wird es teuer bezahlen", Gespräch mit Kampa-Chef Josef Haas, FAZ

- Bundesmittel für Bau von Radschnellwegen seit drei Jahren nahezu ungenutzt, Funke

- SPD-Vize Kevin Kühnert wünscht sich nach der Bundestagswahl ein Linksbündnis, kann sich aber auch eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP vorstellen/will Befürchtungen zerstreuen, seine Partei wolle nach der Wahl radikal Steuern erhöhen, Funke

- Ex-IWF-Chefvolkswirt kritisiert das Schuldenpaket der US-Regierung und warnt vor dem Risiko einer Inflation, Gespräch mit Olivier Blanchard, HB

- "Deutschland kann mehr", Gespräch mit Hight-Tech-Pionier Sebastian Thrun, HB

- "Mit der Frauenquote werden wir kein Problem haben", Gespräch mit Clara, Laura und Eberhard Sasse (Dr. Sasse Group), HB

