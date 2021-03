----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE NACH REKORDEN - Nach der viertägigen Rekordserie zeichnet sich im Dax am Freitag ein etwas schwächerer Start ab. Trotz einer starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 545 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach den Rekorden der Vortage einen Höchststand von 14 595 Punkten erreicht. Das Wochenplus beläuft sich auf gut 4,5 Prozent. An der Wall Street hatten der Dow Jones Industrial und nun auch der marktbreite S&P 500 Bestmarken erreicht.

USA: - S&P 500 UND DOW MIT REKORD - In weiterhin starker Verfassung hat sich am Donnerstag der New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial bereits den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreichte, gelang dies nun auch dem S&P 500 . Aus dem Handel ging der marktbreite Index mit plus 1,04 Prozent auf 3939,34 Punkten. Der Dow gewann 0,58 Prozent auf 32 485,59 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Rekorde an den US-Aktienmärkten sorgten dort ebenfalls für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent höher. Deutlich geringer war der Schwung in China: Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,19 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,65 Prozent nachgab.

DAX 14569,39 0,20% XDAX 14543,83 -0,14% EuroSTOXX 50 3845,64 0,67% Stoxx50 3275,07 0,14% DJIA 32485,59 0,58% S&P 500 3939,34 1,04% NASDAQ 100 13052,90 2,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,39 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1956 -0,28% USD/Yen 108,8495 0,37% Euro/Yen 130,1355 0,09%

ROHÖL:

Brent 69,35 -0,28 USD WTI 65,70 -0,32 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Umfrage: Grossteil der Dax-Konzerne will kostenlose Corona-Tests für Mitarbeiter ermöglichen, HB

- Ulrich Weigeldt, Präsident des Hausärzteverbands: Hausärzte statt Impfzentren im Kampf gegen Corona, Augsburger Allgemeine

- Thüringer CDU-Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann weist Vorwürfe von Geldzahlungen aus Aserbaidschan zurück und gibt sein Mandat ab, Interview, Welt

- Betrugsaffäre um Corona-Hilfen: Interner Vermerk belastet Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Business Insider

- Infektiologe Matthias Schrappe kritisiert den Fokus der Kanzlerin auf die Infektionswerte: "Ich empfinde es als einen Skandal", Interview, Welt

- Führungschaos auf der Tesla-Baustelle in Grünheide, Business Insider

bis 4.50 Uhr:

- Intensivmediziner sehen genug Kapazitäten für moderate dritte Infektionswelle, Rheinische Post

- Zwei Drittel der Leiharbeitnehmer in Vollzeit arbeiten im Niedriglohnsektor und verdienen weniger als 2267 Euro, Rheinische Post

- Hotels und Gaststätten fordern Öffnungen um Oster-Feiertage, Rheinische Post

- Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), hat eine Einbindung der Hausärzte in die Impfstrategie noch vor April gefordert, Rheinische Post

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass es erst im Mai zu einer flächendeckenden Beteiligung der Hausärzte an den Corona-Impfungen kommen wird, Funke

- Rückzahlungen drohen: Unternehmer können Antrag auf Überbrückungshilfe III bislang nicht korrigieren, Funke

- Gesetzentwurf: SPD will Transparenz- und Antikorruptionsregeln für Abgeordnete deutlich verschärfen, Funke

bis 23.45 Uhr:

- Generali-Chef Philippe Donnet: "Wir haben 2,3 Milliarden Euro für Übernahmen", BöZ

- Roland Koch über seine Pläne als Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung: "Enormes Potential", FAZ

- L-Bank-Chefin Edith Weymayr: "Herausforderung war enorm", BöZ

- Ex-Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld: "In Wahljahren sitzt das Geld etwas lockerer", BöZ

- Amundi-Anlagechef für Deutschland Thomas Kruse: "Die Schmerzgrenze ist erreicht", BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch über Bankenabwicklungen: "Wir sind für den Ernstfall vorbereitet", HB

- VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch steht vor zweiter Amtszeit, HB

- Hausärzte wollen Impfzentren schliessen, FAZ

- EU will Batteriezellen für sieben Millionen Elektroautos produzieren, HB

- Rektor der deutschen Privatuni WHU: "Wir wollen in die Top Ten Europas", HB

----------

