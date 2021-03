----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem etwas leichteren Wochenstart steigt der Dax am Dienstag zurück auf 14 500 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start entsprechend 0,3 Prozent höher. Damit bleibt der Dax in Sichtweite des Rekordhochs von 14 595 Punkten aus der Vorwoche. An der Wall Street setzte sich die Rekordserie im Dow Jones Industrial fort und bei erholten Technologiewerten zog auch der marktbreite S&P 500 nach. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind.

USA: - IM PLUS - Anhaltende Wachstumshoffnungen haben am Montag für eine Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street gesorgt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 bäumten sich kurz vor Handelsschluss noch einmal auf und erreichten jeweils Höchststände. Die technologielastigen und damit konjunktursensiblen Auswahlindizes zogen derweil zu Wochenbeginn stärker an als die beiden Standartwerte-Börsenbarometer, sind von ihren jeweiligen Bestmarken aber noch deutlich entfernt. Der US-Leitindex Dow ging 0,53 Prozent höher bei 32 953,46 Punkten aus dem Handel. Sein Rekordhoch liegt nun bei gut 32 973 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,65 Prozent auf 3968,94 Punkte. Unter den Tech-Indizes schaffte der Nasdaq 100 ein Plus von 1,12 Prozent auf 13 082,54 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Gestützt von positiven Vorgaben aus den USA haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Dienstag zugelegt. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 um 0,5 Prozent an und knüpfte damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage an. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,7 Prozent und konnte damit zumindest einen Teil seiner deutlichen Verluste vom Vortag ausgleichen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index legte ähnlich stark zu.

DAX 14461,42 -0,28% XDAX 14501,72 -0,46% EuroSTOXX 50 3829,84 -0,09% Stoxx50 3261,61 0,02% DJIA 32953,46 0,53% S&P 500 3968,94 0,65% NASDAQ 100 13082,54 1,12%

Bund-Future 171,89 +0,10%

Euro/USD 1,1936 0,06% USD/Yen 109,18 0,06% Euro/Yen 130,32 0,11%

Brent 68,33 -0,55 USD WTI 64,88 -0,51 USD

- BMW strebt für E-Fahrzeuge 2030 einen Absatzanteil von 50 Prozent an, Spiegel

- Thomas Kutschaty, nordrhein-westfälischer SPD-Fraktionsvorsitzende und designierter Landeschef: Jens Spahn (CDU) nicht mehr tragbar, Spiegel

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) fordert mehr Corona-Schnelltests in Schulen und Kitas, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes, für längeren Distanzunterricht für ältere Schüler, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing geht in der Corona-Politik zunehmend auf Distanz zur Union, Gastbeitrag, HB

- Das Start-up Joby Aviation aus Santa Cruz im Silicon Valley drängt mit seinen Flugtaxis auf den deutschen Markt, Interview mit Gründer Joe Ben Bevirt, HB

- Der schwäbische Batteriehersteller Varta will künftig auch Batteriezellen für Elektroautos produzieren, Wiwo

- Die für Facebook in Deutschland zuständige Datenschutzbehörde in Hamburg prüft die Einleitung eines Dringlichkeitsverfahrens gegen die Konzerntochter Whatsapp wegen deren neuer Datenschutzrichtlinie, Interview mit Landesdatenschutzbeauftragten Johannes Caspar, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) dringt trotz des Stopps der Astrazeneca-Impfungen in Deutschland auf einen sofortigen Start der Corona-Schutzimpfungen durch die niedergelassenen Ärzte, Interview mit ÄKN-Präsidentin Martina Wenker, Neue Osnabrücker Zeitung

- Airlines hoffen auf "Mallorca-Effekt", nachdem es keine Reisewarnungen mehr für die Balearen gibt, Welt

- EU wirft Grossbritannien Vertragsbruch bei Nordirland-Vereinbarung vor, Welt

- Damit die Corona-Krise nicht zu einer Ausbildungskrise wird, weitet der Bund den Kreis der Unternehmen aus, die Ausbildungsprämien erhalten können, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert Risikowert statt Inzidenzwert, Bild

- Das Bundesinnenministerium sieht keine Veranlassung, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Ulrich Kelber, mehr Befugnisse zuzugestehen, um gegen Datenschutzverstösse bei Bundespolizei und Zollfahndung vorzugehen, HB

- Kassenärzte hoffen trotz Astrazeneca-Stopp auf Impfstart Ende März in den Praxen, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), hat die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Länder im Katastrophenfall kritisiert und eine Grundgesetzänderung nicht ausgeschlossen, Rheinische Post

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz fordert bessere Bund-Länder-Koordinierung im Katastrophenfall, Rheinische Post

- Politiker fordern Teilnahme von Astrazeneca-Chef an Impfgipfel, Bild

- Audi-Chef Markus Duesmann: "Wir entwickeln keine Verbrenner mehr", FAZ

- Francesco Ceccato, Barclays-Chef für Kontinentaleuropa: "London wird wichtiger Finanzplatz bleiben", HB

- Steuerjahr 2020: Knapp 17 Milliarden Euro Corona-Unternehmenshilfen sind steuerpflichtig, HB

- Für das seit September geltende Förderprogramm des Bundes "Digital jetzt" zur Beschleunigung der Digitalisierung des Mittelstands in der Corona-Krise sind bislang 1006 Anträge gestellt worden, HB

- Deutliche Mehrheit gegen Laschet als Unions-Kanzlerkandidaten, T-Online

- Impfstopp von Astrazeneca: Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung sieht Impfzeitplan gefährdet, HB

- Allensbach-Umfrage: E-Mobilität mit Image-Problem, Focus

