Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER START ERWARTET - Der Dax dürfte mit Verlusten in den grossen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex am Freitag wieder unter 14 700 Punkten und taxiert ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 14 665 Punkte. Bei 14 804 Punkten hatte der Dax tags zuvor ein Rekordhoch erreicht und dabei ein Wochenplus von zwei Prozent erzielt. Die Wall Street gibt einen schwächeren Trend vor, nachdem der Renditeanstieg am Anleihemarkt einmal mehr für Verunsicherung sorgte.

USA: - KURSVERLUSTE - Der rasante Anstieg der Renditen am Anleihemarkt hat am Donnerstag einen Ausverkauf im US-Technologiesektor ausgelöst. Höhere Zinsen machen vor allem diesen teilweise sehr hoch bewerteten Aktien zu schaffen, weil sich dadurch die Finanzierungskosten der stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen erhöhen. Generell könnten Alternativen zur Aktienanlage bei einer Fortsetzung des aktuellen Renditetrends attraktiver werden. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte im Handelsverlauf noch den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft, bevor er leicht ins Minus drehte. Am Ende stand ein Verlust von 0,46 Prozent auf 32 862,30 Punkte zu Buche.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der Renditeanstieg in den USA hatte bereits die dortigen Märkte ausgebremst und für Kursverluste insbesondere bei Technologiewerten gesorgt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Kursgewinnen am Vortag 1,4 Prozent schwächer. Japans Zentralbank will die Billiggeld-Politik künftig noch flexibler handhaben. Sie vergrösserte am Freitag den Schwankungsspielraum für langfristige Staatsanleihen. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt drei Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index gab um 1,93 Prozent nach.

DAX 14775,52 1,23% XDAX 14697,20 0,21% EuroSTOXX 50 3867,54 0,46% Stoxx50 3296,68 0,44% DJIA 32862,30 -0,46% S&P 500 3915,46 -1,48% NASDAQ 100 12789,14 -3,13%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,17 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1915 -0,01% USD/Yen 108,8760 -0,01% Euro/Yen 129,7325 -0,01%

ROHÖL:

Brent 63,27 -0,01 USD WTI 59,95 -0,05 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Dritte Corona-Welle verzögert den Aufschwung ins zweite Halbjahr, HB

- Flughafen Brüssel: Erste Impfstofflieferungen gingen schon im November aus Europa in die USA, WiWo

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, fordert möglichst bald Impfung in den Praxen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die deutsche Landesgesellschaft des Lebensmittelkonzerns Nestle hat in Deutschland vergangenes Jahr weniger Umsatz erzielt, LZ

- Aus Sicht von Estlands Ex-Präsident Toomas Hendrik Ilves gibt es gute Gründe, sich dem Vorwurf der US-Regierung anzuschliessen: "Putin hat mitten in Berlin töten lassen. Sollte Europa das akzeptieren?", Interview, Welt

- Millionen-Corona-Hilfe für Fussball-Profis vom Staat, Bild

- Metall-Arbeitgeber: Neues Tarifangebot soll Konflikt mit IG Metall lösen, FAZ

- Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci sprechen sich für mehr Pragmatismus in Impfkampagne aus, Welt

bis 05.00 Uhr:

- Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern zu Ostern Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen, Bild

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisiert, dass mögliche Bestellungen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V noch nicht vorbereitet wurden, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Drei Kandidaten für Aufsichtsratsvorsitz bei der Commerzbank, HB

bis 21.00 Uhr:

- Kartellamtspräsident Andreas Mundt kündigt weitere Verfahren gegen grosse Digitalunternehmen an, HB

- Autobahn GmbH zahlt Rechnungen in Millionenhöhe nicht, HB

- Bund und Länder einigen sich auf Corona-Härtefallhilfen, HB

- Hausärzteverband fordert nach EMA-Entscheidung zu Astrazeneca schnelle Einbeziehung der Praxen in die Impfkampagne, Welt

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach lehnt eine Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs für jüngere Menschen ab, Watson

- Wirtschaft erfreut über Wahlausgang in den Niederlanden, FAZ

- Nach Astrazeneca-Entscheidung fordern Grüne stärkere Orientierung an europäischer Behörde, Welt

- Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann will Marke voll elektrifizieren, HB

(AWP)