----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Etwas gedämpfter dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche sein. Die Vorgaben von den Überseebörsen zeichnen ein gemischtes Bild. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,14 Prozent tiefer auf 14 601 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd am Donnerstag mit 14 804 Punten gekrönt, danach verliess ihn die Kraft. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen und sehen Korrekturpotenzial. Hierzulande dürfte der Lockdown in die nächste Runde gehen.

USA: - DOW UNTER DRUCK - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Freitag seine leichten Vortagesverluste ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte ein erneuter deutlicher Renditeanstieg am Anleihemarkt. Steigende Zinsen machen zum Beispiel Anleihen als Alternative zur Aktienanlage attraktiver. Als Belastung hinzu kamen Verluste bei Bankaktien und vor allem bei den Papieren von Visa . Der Dow fiel um 0,71 Prozent auf 32 627,97 Punkte, nachdem er Tags zuvor zunächst einen Höchststand erreicht hatte und dann ins Minus gerutscht war. Auf Wochensicht ergibt sich ein Verlust von 0,46 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Kursverlusten am Freitag mit 2,1 Prozent erneut deutlich schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,84 Prozent zu, während der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,12 Prozent sank.

DAX 14621,00 -1,05% XDAX 14626,71 -0,48% EuroSTOXX 50 3837,02 -0,79% Stoxx50 3276,68 -0,61% DJIA 32627,97 -0,71% S&P 500 3913,10 -0,06% NASDAQ 100 12866,99 0,61%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,60 0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1893 -0,10% USD/Yen 108,7985 -0,08% Euro/Yen 129,3905 -0,18%

ROHÖL:

Brent 64,30 -0,23 USD WTI 61,21 -0,21 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: Ausgangssperre ist letztes Mittel/ FDP-Chef Christian Lindner dagegen, Bild

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Dritte Welle brandgefährlich, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- FDP-Chef Christian Lindner für stärkere Bezahlung der Lehrer nach Leistung, Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Kommunen sollen Hilfe bei Anpassung an Klimawandel erhalten, Funke Mediengruppe

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine Quarantäne-Pflicht für alle Rückkehrer aus dem Mallorca-Urlaub nicht für erforderlich, Bild live

- Covid-19-Impfstoffproduktion in den USA läuft auf Hochtouren: Es wird erwartet, dass die Impfstoffhersteller in diesem Monat 132 Millionen Dosen produzieren und damit die Zahl des Vormonats fast verdreifachen, WSJ

- Der Handelsverband Deutschland übt vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharfe Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung, Interview mit Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Bild

- "Die Kultusministerinnen und Kultusminister betrachten die Auswirkungen der im Zuge der Eindämmung der SARS-CoV-Pandemie getroffenen Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit Sorge", Interview mit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), Bild

- Die Frauenrechtlerin und Autorin Düzen Tekkal spricht sich dafür aus, dass die Bundesregierung scharf auf die Aufkündigung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen durch den türkischen Präsidenten Erdogan reagieren soll, Bild

- Marek Andryszak, Geschäftsführer der TUI Deutschland, hält Befürchtungen der Politik wegen möglicher von Mallorca-Flugreisen ausgehender Gefahren für völlig übertrieben, Interview, Bild

- INSA-Umfrage: CSU-Chef Markus Söder liegt im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union klar vor CDU-Chef Armin Laschet, Bild

- Die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU) fordert angesichts des Umfragensinkflugs der CDU/CSU einen "kompletten Neuanfang" für die Partei, Bild

- Marburger-Bund-Chefin Susanne Johna: Schulen sofort schliessen, wenn keine Schnelltestung gewährleistet ist, Neue Osnabrücker Zeitung

- Jobcenter-Mitarbeiter vermitteln im Schnitt 0,53 Langzeitarbeitslose pro Jahr auf ersten Arbeitsmarkt, Neue Osnabrücker Zeitung

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für harten Lockdown bis Mitte April, Interview, Welt

- Klaus Hinterding, deutscher Vizechef von Astrazeneca, über die Impfaussetzung des Vakzins aus seinem Unternehmen, Interview, Welt

- Das vom Verteidigungsministerium abgebrochene Vergabeverfahren zum Erwerb von schweren Transporthubschraubern für die Bundeswehr wird zum Fall für die Justiz, Welt

- Anlässlich des Weltwassertags am Montag hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) davor gewarnt, die Katastrophe der Wasserknappheit von der Corona-Pandemie zu stark überlagern zu lassen, Rheinische Post - Halbe Million Haushalte in der Grundsicherung können Wohnkosten nicht decken, Rheinische Post

- Lehrerverband: Festhalten an Präsenzunterricht ist nicht verantwortbar, Rheinische Post

- Dehoga-Chefin Ingrid Hartges fordert Öffnung von Biergärten, Gleichbehandlung mit Mallorca und Zahlung der Staatshilfe, Rheinische Post

- Mitarbeiterbeteiligung: Koalition einigt sich auf höheren Freibetrag, HB

- Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn verteidigt die Entscheidung, dass Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca zwischenzeitlich ausgesetzt wurden, Watson

- Deutsche Amtsärzte beklagen weiter fehlendes Personal in Gesundheitsämtern, Rheinische Post

- Neue Corona-Pläne vom Kanzleramt: Lockdown bis 18. April und neue Verschärfungen, Business Insider

- Der ukrainische Premier fordert Europa auf, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, Gespräch mit Denys Schmyhal, HB

- Bafin soll 158 neue Stellen bekommen, HB

----------

/jha/

(AWP)