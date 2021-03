----------

DEUTSCHLAND: - DAX GIBT LEICHT NACH - Der sich seit Tagen nur wenig bewegende Dax wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,24 Prozent schwächer auf 14 575 Punkte. Die Pandemiesorgen halten den Dax in Schach, wirklich belastet haben sie ihn bislang aber nicht. So steht das Barometer nur rund 1,5 Prozent unter seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von 14 804 Punkten.

USA: - DOW GIBT GEWINNE AB - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch letztlich Angst vor der eigenen Courage bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab in den letzten beiden Handelsstunden seine Gewinne sukzessive ab und kam am Ende mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 32 420,06 Punkte kaum von der Stelle.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten deultichen Kursverlusten 1,1 Prozent fester. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,1 Prozent, während der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent nachgab.

DAX 14610,39 -0,35% XDAX 14547,97 -0,40% EuroSTOXX 50 3832,55 0,14% Stoxx50 3274,22 -0,06% DJIA 32420,06 -0,01% S&P 500 3889,14 -0,55% NASDAQ 100 12798,88 -1,68%

RENTEN:

Bund-Future 172,31 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1817 0,04% USD/Yen 108,9835 0,23% Euro/Yen 128,7890 0,27%

ROHÖL:

Brent 63,12 -1,29 USD WTI 59,77 -1,41 USD

bis 7.00 Uhr:

- Chinesische Internetnutzer rufen zum Boykott der Bekleidungskette H&M auf, FAZ

- Die Mehrheit der Dax-Konzerne setzt auf Gendersprache, FAZ

- "Die Pandemie hat eine ernährungskranke Gesellschaft getroffen": Pharmakologe Martin Smollich über stark beworbene Nahrungsergänzungsmittel in der Krise, Interview, Welt

- Amazon und Tegut weiten Kooperation aus, LZ

- Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen Bremer Greensill Bank bekommen zahlreiche Anleger ihr Geld zurück, HB

- Saarland will als Modellregion nach Ostern massiv lockern, ntv

- Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt: "Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen", Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Physikerin Viola Priesemann warnt vor neuen Coronavirus-Varianten, ARD-Talkshow Maischberger, Die Woche

- Unions-Fraktionsvize Gitta Connemann (CDU): "Jetzt ist die Führung von Armin Laschet gefragt", Rheinische Post

- Hellofresh investiert in eigenes Liefernetzwerk, LZ

- Transparency-International-Deutschland-Chef Hartmut Bäumer kritisiert das kurz vor der Verabschiedung stehende Lobbyregister, Augsburger Allgemeine

- Kanzleramtschef Helge Braun zu Oster-Lockdown (CDU): "Das war ein grosser Fehler", ARD-Talkshow Maischberger, Die Woche

bis 22.45 Uhr:

- Bundesjustizministerium will Cookie-Hinweise auf Webseiten vereinfachen , HB

bis 21.00 Uhr:

- Zunächst keine Belieferung von Arztpraxen mit Astrazeneca und Moderna, FAZ

- VW-Diesel-Skandal: Richter verschiebt Winterkorn-Prozess erneut um ein halbes Jahr, Business Insider

- Vize-Chefin der Unionsfraktion Gitta Connemann kritisiert die Ministerpräsidentenkonferenz, T-Online

- Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries fordert in der Corona-Politik eine Korrektur, Welt

- EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn rechnet mit ersten Wiederaufbau-Anleihen Anfang des 2. Quartals, Welt

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat weniger Fehler im Pandemie-Management gefordert und besseres Impfen und Testen nach Ostern angemahnt, Rheinische Post

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Wirtschaft aufgefordert, sich stärker am Testen auf Corona-Infektionen zu beteiligen, Rheinische Post

- Reiseverband kritisiert Überlegungen für Verbot von Auslandsreisen, HB

- Der CDU-Bundesvorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich im Nachgang der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag selbstkritisch geäussert, Bild

- Wie viel Schulden kann sich Deutschland noch leisten? Streitgespräch der Ökonomen Jens Südekum und Gabriel Felbermayr, HB

- Der Unternehmensberater Roland Berger hat das Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern scharf kritisiert, Bild

- Wir können China nicht unter Hausarrest stellen, Gastbeitrag von SPD-Politikern Sigmar Gabriel und Rudolf Scharping, HB

- Die Fiskalunion markiert eine massive Kompetenzverschiebung unter offensichtlichem Verstoss gegen Grundregeln der EU-Verträge, Gastbeitrag von Rechtsexperte Matthias Herdegen, FAZ

- "Ich hätte andere Prioritäten gesetzt", Gespräch mit Boehringer-Chef Hubertus von Baumbach über die komplexe Produktion von Impfstoffen, politischen Druck und Kritik an Deutschlands Pandemiemanagement, FAZ

