AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERER REKORD ERWARTET - Nach dem ruhigen Vortag könnte der Dax vor dem verlängerten Osterwochenende wieder einen Rekord schaffen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwas höher auf 15 030 Punkte und damit knapp über dem am Montag erreichten Rekord. Tags zuvor verharrte der Dax den gesamten Handelstag knapp darunter. Im ersten Quartal verbuchte der Dax einen Gewinn von gut neun Prozent

USA: - LEICHTE VERLUSTE NACH STARKEM QUARTAL - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch zwar moderat nachgegeben, aber dank seines Rekordlaufs im ersten Quartal dennoch einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Der marktbreite S&P 500 erreichte aktuell eine Bestmarke und legte im ersten Jahresviertel ebenfalls gut zu. Das Quartalsplus im technologielastigen Nasdaq 100 fiel indes moderat aus. Zur Wochenmitte standen einige Konjunkturdaten im Vordergrund sowie Details zum Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden. Mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 32 981,55 Punkte ging der Wall-Street-Index Dow aus dem Tag. Im ersten Quartal bedeutet das dennoch ein Plus von knapp 8 Prozent.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag fester tendiert. Die Impffortschritte rund um den Globus lassen weiter auf eine kräftige Konjunkturerholung in wichtigen Teilen der Welt hoffen. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 0,63 Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann 1,13 Prozent. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei 225 um 0,66 Prozent. Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Grossindustrie hat sich nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend deutlich aufgehellt.

DAX 15008,34 0,00% XDAX 15030,24 0,28% EuroSTOXX 50 3919,21 -0,18% Stoxx50 3323,18 -0,35% DJIA 32981,55 -0,26% S&P 500 3972,89 0,36% NASDAQ 100 13091,44 1,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,26 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1721 -0,08% USD/Yen 110,6685 -0,05% Euro/Yen 129,7145 -0,12%

ROHÖL:

Brent 63,05 0,32 USD WTI 59,50 0,34 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Micron Technology und Western Digital jeweils an Kauf von japanischem Halbleiterhersteller Kioxia interessiert, WSJ

- Von der Schieflage des Hedgefonds Archegos betroffene Banken führen interne Überprüfungen durch, FT

- Mittelstandsvereinigung der Union fordert Abschaffung der Rente mit 63, Bild

- Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) verschicken Brandbrief an ihre 14 Kollegen, Bild

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verteidigt Corona-Politik der EU: "Ich nehme die Kritik an unserem Vorgehen und auch an meiner Person an", Interview, Welt

- In drei Monaten zur Herdenimmunität/Software könnte Impfgeschwindigkeit vervielfachen, Welt

- "Polarisieren ist immer gut gegen Langeweile", Motorsportchef des Formel-1 Teams Mercedes-AMG im Interview über das Geldverdienen in der Rennklasse, Welt

- Supermarktkette Tegut will neues Format "Teo" mit personal- und kassenlosen Filialen beschleunigen. "Das Ziel sind 200 bis 300 Standorte in den kommenden Jahren", Tegut-Manager Thomas Stäb, Welt - US-Ökonom Adam Posen befürchtet langanhaltende wirtschaftliche Folgen durch die Corona-Krise, Interview, Welt

- Bremens Bürgermeisters Andreas Bovenschulte (SPD) will Testpflicht für Unternehmen einführen, Interview, Welt

- "Ich bin nicht mehr uneingeschränkt überzeugt von der Arbeit der EMA", Peter Liese, Koordinator der konservativen EVP-Fraktion im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments zur Aussage der Arzneimittelbehörde, das Vakzin von AstraZeneca sei für bestimmte Altersgruppen nicht riskanter als für andere, Welt

- CDU-Chef Armin Laschet fordert, über die Ostertage über wirkungsvolle Massnahmen gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie nachzudenken, ZDF-heute journal.

- Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), sieht den Impfstart in Hausarztpraxen im April durch den teilweisen Astrazeneca -Impfstopp nicht gefährdet, Rheinische Post

- Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, warnt vor einer Überfüllung von Deutschlands Intensivstationen wegen der Corona-Pandemie binnen vier Wochen, Rheinische Post

- Marlis Tepe, Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert eine Rückkehr zur Corona-Notbetreuung für Kinder in Kitas, Funke

- Vizechef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Stephan Hofmeister: "Der Zeitbedarf für eine Beratung und intensive Aufklärung jüngerer Patienten steht einer schnellen Impfkampagne diametral entgegen." Daher empfehle die Bundesvereinigung, Astrazeneca nur Menschen über 60 zu spritzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 21.00 Uhr:

- Kapitalseite des Commerzbank-Aufsichtsrats wird zur Hälfte ausgetauscht, FAZ - "Die Politik hat versucht, zu viel allein zu lösen", Gespräch mit Siemens-Chef Roland Busch, HB

- Krupp-Stiftung kann nur noch zwei Jahre ohne Dividende durchstehen/will sich an neuer Stahl AG beteiligen, Gespräch mit Stiftungs-Chefin Ursula Gather, Rheinische Post

- N26 will in einem Jahr bereit für Börsengang sein, Gespräch mit Ko-Gründer Maximilian Tayenthal, FAZ

- N26 will Lizenz als Finanzholding beantragen, HB

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert nach Teil-Impfstopp von Astrazeneca Informationsoffensive der Bundesregierung, Rheinische Post

- KBV-Chef Andreas Gassen sieht Impfstart bei Hausärzten durch Astrazeneca-Beschluss nicht gefährdet/kritisiert chaotisches Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern, Rheinische Post

- Ruf nach Duty-free-Zonen in deutschen Innenstädten nach der Pandemie , Rheinische Post

- Als Antwort auf geringe Umfragewerte für eine Kanzlerkandidatur des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet hat Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt eine Teamlösung ins Spiel gebracht, Rheinische Post

- EP-Vizepräsidentin Katarina Barley: "Wir alle sind dafür verantwortlich, dass die EU keinen Schaden nimmt", Zeit

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich nach der Anpassung der Astrazeneca-Impfkampagne gegen eine Änderung der Impfreihenfolge ausgesprochen, Rheinische Post

- Krankenhausgesellschaft sieht keinen Engpass in Kliniken, Rheinische Post

- Im Ringen um die Kompetenzen in der Corona-Politik hat der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) vor einer weiteren Zentralisierung des Krisenmanagements gewarnt, Welt

- Intensivmediziner sehen Kapazitätsgrenzen der Intensivstationen in vier Wochen erreicht, Rheinische Post

- Wie China Europas Häfen kapert, Gastbeitrag von Ex-EU-Kommissar Günther Osettinger, HB

- "Facebook hat Millionen von Menschen radikalisiert", Gespräch mit Früh-Investor Roger McNamee, FAZ

- Unions-Wirtschaftsexperten wollen "Rente mit 63" rückabwickeln, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Hornbach kritisiert Einkaufsbeschränkungen, Gespräch mit Finanzvorstand Roland Pelka und Nachfolgerin Karin Dohm, BöZ

- Insa-Umfrage: Nur noch 25 Prozent der Deutschen vertrauen der Impfpolitik, Bild

