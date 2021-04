Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Starke US-Börsen dürften dem Dax zum Wochenausklang Kursgewinne bescheren. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 15 286 Punkte, womit er den nach Ostern aufgestellten Rekord bei knapp 15 312 Zählern ansteuern würde. Laut den Experten der Commerzbank kommt es dem Aktienmärkten zu Gute, dass die grossen US-Banken gute Ergebnisse verzeichneten, Konjunkturdaten aus den USA positiv überraschten und die US-Anleiherenditen weiter zurück gehen. In New York war die Rekordrally bei den grossen Indizes daraufhin am Vorabend weiter gegangen, der Dow Jones Industrial schaffte es erstmals über die Marke von 34 000 Punkten.

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Eine ganze Reihe überraschend guter Konjunkturdaten sowie starke Quartalszahlen des Dow-Schwergewichts UnitedHealth haben die Rally an den US-Börsen am Donnerstag noch befeuert. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf. Der Dow kletterte um 0,90 Prozent auf 34 035,99 Punkte und überwand damit die nächste runde Marke von 34 000 Punkten.

ASIEN: - STABIL - Die Börsen Asiens haben zum Wochenausklang keine grossen Sprünge gemacht. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, trat zuletzt auf der Stelle und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte minimal um 0,05 Prozent zu. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 mit 0,10 Prozent kaum mehr. Chinas Wirtschaft hat nach neuesten Daten die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet.

DAX 15255,33 0,30% XDAX 15286,34 0,72% EuroSTOXX 50 3993,43 0,43% Stoxx50 3387,11 0,72% DJIA 34035,99 0,90% S&P 500 4170,42 1,11% NASDAQ 100 14026,20 1,61%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,20 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1962 -0,05% USD/Yen 108,8445 0,09% Euro/Yen 130,2060 0,04%

ROHÖL:

Brent 67,05 0,11 USD WTI 63,56 0,10 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Globalfoundries: "Chipengpass wird mindestens ein Jahr anhalten", Wiwo

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will Restriktionen für Geimpfte ohne Ansteckungsrisiko aufheben, Funke Mediengruppe

- Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner hat eine Zustimmung seiner Bundestagsfraktion zum Gesetzesentwurf für eine Corona-Notbremse in der aktuellen Form ausgeschlossen, Rheinische Post

- Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zieht wegen ihrer grob mangelhaften Informationspolitik gegenüber den Bürgern scharfe Kritik auf sich, Welt

- Der US-Bundesstaat Massachusetts will dem Online-Broker Robinhood wegen aggressiver Werbung von börsenunerfahrenen Neukunden die Geschäftserlaubnis in dem Staat entziehen, WSJ

- Der Hersteller von selbstfahrenden Lastwagen, Tusimple, will in diesem Jahr erste fahrerlose Tests starten, WSJ

- Das Berliner Fintech Solarisbank hält sich die Option für einen Börsengang mittels eines Börsenmantels (Spac) offen, BöZ via Finanzszene.de

- Deutschland droht Ökostromziele zu verfehlen, HB

- Nach Einschätzung des Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter trägt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Mitverantwortung für den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union, Interview, HB

bis 23.45 Uhr:

- Suse hat 2020 bei Umsatz und Ergebnis zweistellig zugelegt, Gespräch mit Finanzvorstand Andy Myers, BöZ

- BVR warnt vor europäischer Superbehörde, Gespräch mit Vorstand Gerhard Hofmann, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Veggie-Boom bringt Rügenwalder Mühle an Kapazitätsgrenzen, HB

- Wirecard-Insolvenzverwalter verklagt EY auf Herausgabe von Dokumenten, HB

- Unions-Bundestagsfraktion trifft Vorbereitungen für den Fall, dass sich Laschet und Söder nicht einigen, Welt

- Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA), Karl-Josef Laumann, kritisiert den neuen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Regulierung befristeter Arbeitsverträge als zu spät, Welt

- Städtetag fordert Ausgleich vom Bund für Gewerbesteuerausfälle für 2021 und 2022, Rheinische Post

- Ultimatum für Söder und Laschet: Einigung am Wochenende ? oder die Fraktion entscheidet am Dienstag, Business Insider

- SPD macht Unterstützung für bundesweite Corona-Notbremse von Änderungen abhängig, Rheinische Post

- Pfizer-Chef erwartet trotz Corona "normales Leben ab Herbst", Gespräch mit Albert Bourla, HB

- Laschet oder Söder: Streit in der Nord-CDU über K-Frage in der Union, HB

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) kritisiert geplantes Infektionsschutzgesetz und schlägt Alternativmassnahmen vor, Welt

- FDP-Bundestagsfraktion fordert Corona-Hilfspaket für junge Menschen, Watson

- "Eine grosse Blamage für Rot-Rot-Grün", Gespräch mit IW-Ökonom Michael Voigtländer zum Urteil über den Berliner Mietendeckel, HB

- "Wir werden mehr Strom verbrauchen", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Veronika Grimm, HB - Viele Gründer ticken grün, Gastbeitrag von Civey-Chefin Janina Mütze, HB

- Die Modernität der Sozialen Marktwirtschaft, Gastbeitrag von Ökonom Lars Feld, FAZ

- "Arbeit für alle Schichten", Gespräch mit Argentiniens Finanzminister Martin Guzman, FAZ

- "Ich vermisse Hasso", Gespräch mit Servicenow-Chef Bill McDermott, FAZ

- Insa misst deutlich mehr Zustimmung für die Union mit Söder an der Spitze, Bild

- Lieferungen an Praxen: Hausärzte dürfen sich künftig den Impfstoff aussuchen, Rheinische Post

