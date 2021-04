Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - FEST - Wie so oft in jüngster Zeitt dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag das zuletzt etwas gesunkene Kursniveau als Einstiegschance begreifen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start mit plus 0,43 Prozent auf 15 262 Punkte. Nachdem der deutsche Leitindex - belastet von Virussorgen und Gewinnmitnahmen - von seinem Rekordhoch am Montagfrüh bei knapp über 15 500 Zählern bis zur Wochenmitte auf unter 15 100 Punkte abgerutscht war, hatte er sich anschliessend wieder gefangen und am Vortag bereits wieder höher geschlossen. Stützend wirkt nun auch die Kursentwicklung in New York, wo die grossen Indizes am Vortag ihre Gewinne im späten Handel merklich ausgebaut hatten.

USA: - KURSGEWINNE - Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder gestiegen. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel am Mittwoch knapp unter seinem Tageshoch wieder über 34 000 Punkten. Die anfängliche Vorsicht der Anleger wich zusehends. "Die Börsen scheinen einen Boden bilden zu wollen", formulierte es Axi-Marktstratege Stephen Innes. Letztlich ging das Wall-Street-Barometer Dow 0,93 Prozent höher auf 34 137,31 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag mit dem Rückenwind von den US-Börsen überwiegend fest tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund zwei Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste hingegen 0,12 Prozent ein, während der Hongkonger Hang Seng 0,46 Prozent gewann.

DAX 15195,97 0,44% XDAX 15248,23 0,60% EuroSTOXX 50 3976,41 0,91% Stoxx50 3386,11 1,06% DJIA 34137,31 0,93% S&P 500 4173,42 0,93% NASDAQ 100 13935,15 0,91%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,18 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2031 -0,03% USD/Yen 107,9675 -0,09% Euro/Yen 129,9005 -0,16%

ROHÖL:

Brent 65,09 -0,23 USD WTI 61,15 -0,20 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Dieselskandal: KBA-Gutachten erschüttert die Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, Business Insider

- Deutschlands Führungskräfte favorisieren Annalena Baerbock (Grüne) als Bundeskanzlerin, WiWo

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist entsetzt über seine Kollegen in der Parteiführung und den Ablauf der Nominierung von Kanzlerkandidat Armin Laschet: "Unprofessionalität, die man sich nicht leisten darf", Interview, Welt

- Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr kritisiert beschlossene neue Corona-Massnahmen: "Je mehr getestet wird, desto mehr wird die Inzidenz hinaufgetrieben", Bild

- Tesla: Brandenburger Landesregierung rechnet intern mit maximal 12 000 Mitarbeitern in Grünheide in den kommenden Jahren, Business Insider

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert bessere Corona-Daten, Funke Mediengruppe

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) verteidigt die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund: Corona-Notbremse richtig, aber zu spät, Rheinische Post

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, verteidigt Bundes-Notbremse, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter: "Umfragen sind immer nur eine Momentaufnahme", RND

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert transatlantische Klima-Partnerschaft, RND

- Real-Madrid-Präsident Florentino Peréz: Super League ist noch nicht gescheitert, Marca

bis 23.45 Uhr:

- DWP Bank stemmt Spitzenlast in der Coronakrise, Gespräch mit Firmenchef Heiko Beck, BöZ

- "Der Baerbock-Bonus kann schnell wieder schmelzen", Gespräch mit Forsa-Chef Manfred Güllner, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- ZF-Vorstand erwartet 2021 Auftragsboom für die Elektromobilität, Gespräch mit Stephan von Schuckmann, HB

- Dorint-Chef sieht Hotelketten bei Corona-Hilfen benachteiligt. Gespräch mit Dirk Iserlohe, FAZ

- Studie: Wegen überschüssiger Liquidität haben die Kreditinstitute in der Euro-Zone im vergangenen Jahr den Rekordbetrag von 8,5 Milliarden Euro an negativen Zinsen an die EZB überwiesen, HB

- Studie: Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff könnte sich bis 2070 mehr als versiebenfachen, HB

- USA signalisieren bei Iran-Atomgesprächen Sanktionslockerungen, WSJ

- Corona treibt Nachfrage nach Studienkrediten in die Höhe/Bafög-Mittel bleiben liegen, HB

- Klimaökonom Ottmar Edenhofer mahnt vor Klimagipfel zur Eile, HB

- Änderung der Impfempfehlung für unter 60-jährige mit Astrazeneca: Kassenärzte rechnen mit mehr Impfungen, Business Insider

- Vermögensungleichheit nimmt zu, Rheinische Post

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat im Vorfeld des US-Klimagipfels auf einen höheren Klimaschutzbeitrag anderer Industrieländer gepocht, Rheinische Post

- Marburger Bund: Infektionsschutzgesetz kommt zu spät und geht nicht weit genug, Rheinische Post

- Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Bundes-Notbremse trotz Kritik an Details am Donnerstag im Bundesrat unterstützen, Rheinische Post

- Nach der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes hat der Deutsche Lehrerverband bessere Impfbedingungen für die Lehrer und eine bessere Ausstattung der Schulen mit Schnelltests gefordert, Rheinische Post

- Chef der Helios-Kliniken sieht die Lage auf den Intensivstationen nicht dramatisch, Gespräch mit Francesco De Meo, FAZ

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verzichtet auf Anrufung des Vermittlungsausschusses zum Infektionsschutzgesetz und hat scharfe Kritik am Ablauf der Kanzlerkandidatenkür der Union sowie auch an seinen Kollegen im Parteivorstand geübt, Welt

- Tankstellen heben Preise laut Kartellamt fünf Mal täglich an, Bild

- CDU-Führung in Sachsen-Anhalt fordert nach der Nominierung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidat der Union eine wichtigere Rolle für Friedrich Merz (beide CDU), Welt

- Bundesfinanzminister dringt auf nationale Börsensteuer, Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), BöZ

----------

jb

(AWP)