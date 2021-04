----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem zähen Wochenstart kommt der Dax wohl auch am Dienstag zunächst kaum vom Fleck. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit leichtem Minus auf 15 285 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Anleger warten weiterhin auf frische Impulse seitens der Berichtssaison und der Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die sich am Mittwochabend äussern wird.

USA: - RUHIGER HANDEL - Die US-Börsen haben sich am Montag weiter dicht unter ihren jüngsten Rekordhochs gehalten. Allerdings gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial im Handelsverlauf seine Auftaktgewinne ab und schloss mit leichten Verlusten. Der marktbreite S&P 500 indes kletterte erneut auf ein Rekordhoch. Insgesamt verlief das Geschäft jedoch sehr ruhig und in engen Handelsspannen.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Aktuell überschatten die in einigen Ländern wieder zunehmenden Corona-Fallzahlen die Aussichten auf eine weitere Konjunkturerholung. Zudem nehmen einige Anleger weiter Gewinne mit. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, sank um ein halbes Prozent und der Hongkonger Hang Seng büsste zuletzt 0,2 Prozent ein.

DAX 15296,34 0,11 XDAX 15281,92 0,06 EuroSTOXX 50 4020,83 0,19 Stoxx50 3398,23 0,05 DJIA 33981,57 -0,18 S&P 500 4187,62 0,18 NASDAQ 100 14026,16 0,61

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,78 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2072 -0,12 USD/Yen 108,23 0,13 Euro/Yen 130,66 0,01

ROHÖL:

Brent 65,95 +0,30 USD WTI 62,21 +0,30 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds: Nach Impfgipfel fehlt Verständigung zu Umgang mit Geimpften, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt: Impfgipfel 'hinkt der Realität hinterher', Zeitungen der Funke Mediengruppe

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher für Corona-Hilfen bis 2022 - Sorge vor Strohfeuer, Passauer Neue Presse

- Rektorenpräsident Peter-Andre Alt: Hochschulen brauchen 270 Millionen Euro jährlich für Digitalisierung, HB

- Altersrente der Versorgungswerke freier Berufe wie Ärzte, Apotheker, Notare oder Rechtsanwälte liegt mehr als doppelt so hoch wie die Altersrente gesetzlich Versicherter, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Nur noch eine Formalie": Neue Amtszeit für VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Business Insider

- Vertrag von Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth wird nicht verlängert, FAZ

- Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin bekommt Risse, FAZ

- Die Union muss wieder Lust auf Zukunft verbreiten, Gastbeitrag von Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, FAZ

- Es ist nicht normal, Milch zu trinken", Gespräch mit Oatly-Geschäftsführern Helge Weitz und Tobias Goj, FAZ

- Wir müssen die Hauptversammlungen entzerren", Gespräch mit VGR-Vorstandsmitglied Jochen Vetter, FAZ

- Tesla verlegte Abwasserrohre ohne Genehmigung, Umweltministerium verfügte Baustopp in Grünheide, Business Insider/Frontal 21

- Impfgipfel: CDU-Vorstand fordert Ende von Einschränkungen für Geimpfte, Business Insider

- Bundesregierung wird ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich erhöhen, Bild

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich gegen eine zu schnelle Freigabe der Corona-Impfungen für alle gewandt, Interview mit TV-Sender "Welt"

- Brüssel droht London mit Strafzöllen, Welt

- Landkreise wehren sich gegen Kosten für Ganztagsanspruch, FAZ

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing fordert, Geimpfte ihre Grundrechte schnell und vollumfänglich zurückzugeben, Bild

- Die Vorsitzende des deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hat sich dafür ausgesprochen, bei Freiheiten für Geimpfte zu differenzieren, Bild

- In der Diskussion um mehr Freiheiten in der Corona-Krise haben führende Unionspolitiker eine Gleichstellung von Negativ-Getesteten mit Geimpften und Genesenen gefordert. "Es darf nicht das Signal geben, dass ein Teil der Bevölkerung bereits wieder normal leben und reisen darf, während andere noch Monate ausharren", sagte der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban dem Spiegel

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Ergebnisse des Impfgipfels zwischen Bund und Ländern als unzureichend kritisiert: "Dass es gar kein Signal zum Umgang mit Geimpften und Genesenen gegeben hat, ist inakzeptabel", Interview, Funke Mediengruppe

- Entscheidung zu Umgang mit Geimpften vertagt: Kritik von Städte- und Gemeindebund nach Impfgipfel, Rheinische Post

- Für FDP-Chef Christian Lindner hat der Impfgipfel von Bund und Ländern die Erwartungen nicht erfüllt, Funke

- Kassenpatienten drohen laut Institut Hunderte Euro Mehrbelastung, Bild

- Union sackt in Umfrage auf historisches Tief, Bild - "Es ist unfassbar, wie schlecht es in Deutschland läuft", Gespräch mit Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, HB

- "In Rallyphasen können wir den Markt nicht schlagen", Gespräch mit Vermögensverwalter Bert Flossbach, HB

- Studie: Finanzaufsichtsbehörden in der Europäischen Union sind nicht unabhängig genug von politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme, HB

- Europas Wachstumslücke bekämpfen, Gastbeitrag von Banque-de-France-Gouverneur François Villeroy de Galhau, HB

----------

/mis

(AWP)