AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte auch am Donnerstag zunächst keine grossen Sprünge machen. Der US-Zinsentscheid wurde nicht zum eindeutigen Kurstreiber, und so geht die Hängepartie bei etwa 15 300 Punkten wohl weiter. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte höher auf 15 314 Punkte. Der Rekord von 15 501 Punkten aus der Vorwoche bleibt damit in Reichweite. Die US-Notenbank Fed hält an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest, gibt sich zugleich aber etwas zuversichtlicher für die US-Wirtschaft. In der Nacht folgte Präsident Joe Biden mit seinem ersten Auftritt vor beiden Kongresskammern, in dem der Demokrat für seine billionenschweren Pläne warb, mit denen er tiefgreifenden Wandel in dem Land herbeiführen will.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Mit moderaten Verlusten sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die jüngsten geldpolitischen Äusserungen und Entscheidungen der US-Notenbank Fed hatten kurzzeitig leicht positiven Einfluss auf die Indizes, änderten aber nichts an der südlichen Kursrichtung. er Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,48 Prozent bei 33 820,38 Punkten. Der S&P 500 markierte im Handelsverlauf zwar ein weiteres Rekordhoch bei 4201,53 Punkten, drehte zum Ende hin aber wieder nach unten ab. Letztlich verlor der marktbreite Index 0,08 Prozent auf 4183,18 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,42 Prozent auf 13 901,62 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Chinas haben am Donnerstag zugelegt. Der Hongkonger Hang-Seng-Index notierte zuletzt 0,6 Prozent im Plus. In Shanghai ging es für den CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen um 0,3 Prozent nach oben. In Südkorea gab es hingegen leichte Verluste. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 15292,18 +0,28% XDAX 15288,22 +0,14% EuroSTOXX 50 4015,03 +0,08% Stoxx50 3394,48 +0,13% DJIA 33820,38 -0,48% S&P 500 4183,18 -0,08% NASDAQ 100 13901,62 -0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,56 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21339 +0,07% USD/Yen 108,5820 -0,01% Euro/Yen 131,7620 +0,05%

ROHÖL:

Brent 67,42 +0,12 USD

PRESSESCHAU

bis 6.50 Uhr:

- Airbus-Umbauplan für Zuliefertöchter stösst auf Kritik aus Politik, HB

- Biontech-Chef sieht Verzicht auf geistige Eigentumsrechte nicht als Lösung, um Produktion von Covid-19-Impfstoffen zu erhöhen, FAZ

- Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy strebt mit Eigenkapitalbewertung von bis zu 1 Milliarde Euro an die Börse, BöZ

- SPD-Kanzlerkandidat Scholz: 'Das Impfen darf nicht zu einer sozialen Frage werden', Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, und Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), fordern einheitliche Lockerungen für Geimpfte, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss im Bundestag, zu 100 Tagen Biden: 'Es herrscht nicht eitel Sonnenschein', General-Anzeiger

- Die IG Metall warnt vor überzogenen Vorstellungen beim Klimaschutz und dem damit verbundenen Umbau der Wirtschaft, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Verizon erwägt Verkauf seiner Medienaktivitäten inklusive Yahoo und AOL, WSJ

- BT verhandelt mit Amazon und Disney über Einstieg in TV-Tochter, Telegraph

bis 21.00 Uhr:

- "Unsere Zuversicht ist eher noch gewachsen", Gespräch mit Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer, BöZ

- Krankenkassen warnen vor Milliardenloch: "Versicherte müssen sich auf Beitragserhöhungen einstellen", Interview mit Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, HB

- Die gerade beschlossene Bundes-Notbremse soll für die Hochschulen entschärft werden, Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)

- Chip-Mangel stoppt Mini-Produktion in Oxford, FT

- Handel unterstützt Länder-Vorstoss für schnelle Klärung der Rechte Geimpfter, HB

- Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat Deutschland und Europa aufgefordert, sich an der Seite der USA gegen das Weltmachtstreben Chinas zu stellen, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), hat nach den ersten 100 Amtstagen des neuen US-Präsidenten Joe Biden Deutschland vor trügerischer Hoffnung für das künftige transatlantische Verhältnis gewarnt, Rheinische Post

- Die FDP will Teil der nächsten Bundesregierung sein, Gespräch mit Parteichef Christian Lindner, Stern

- Kinder- und Jugendärzte fordern wegen Folgen der Pandemie deutlich mehr Hilfen für junge Menschen, Rheinische Post

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat das geplante "Aufholpaket" der Bundesregierung zur Unterstützung junger Menschen in und nach der Corona-Krise verteidigt, Rheinische Post

- Bundesinnenminister Horst Seehofer hat CDU und CSU aufgefordert, geschlossen hinter dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten zu stehen, Welt

- Umfrage: Dax-Unternehmen wollen die Zahl der Geschäftsreisen auch nach dem Ende der Pandemie deutlich reduzieren, HB

- "Friedrich Merz bildet den Wirtschaftsflügel gut ab", Gespräch mit Bundesratspräsident Rainer Haseloff (CDU), HB

- "Was SPD und Grüne planen, ist ein Irrweg", Gespräch mit IW-Chef Michael Hüther über die Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland, was er von deren Regulierung hält und ob er noch eine Wohnung kaufen würde, HB

- Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, dringt auf eine schnelle Entscheidung über die Rücknahme von Corona-Massnahmen bei vollem Impfschutz, Bild

