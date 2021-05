----------

DEUTSCHLAND: - RUHIG - Nach der starken Dax-Erholung vom Vortag nehmen die Anleger am Donnerstag eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung etwas tiefer auf 15 150 Punkte. Dem Rutsch auf 14 845 Punkte am Dienstag folgte zur Wochenmitte die prompte Rückkehr deutlich über 15 000 Punkte.

USA: - ERHOLUNG - Nach der Verkaufswelle bei Technologiewerten am Vortag hat sich die Lage an den US-Börsen am Mittwoch wieder beruhigt. Die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, konnte die vortags selbst entfachten Inflationssorgen beschwichtigen.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien bewegten sich die grossen Indizes uneinheitlich. In Japan geht es für den Nikkei 225 zur Stunde um 1,73 Prozent herauf nach einer feiertagsbedingten Pause. Chinas CSI 300 gab um 1,4 Prozent nach, während Hongkongs Hang Seng unverändert schloss.

DAX 15170,78 2,12 XDAX 15163,55 1,70 EuroSTOXX 50 4002,79 1,99 Stoxx50 3418,10 1,79 DJIA 34230,34 0,29 S&P 500 4167,59 0,07 NASDAQ 100 13503,37 -0,30

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,41 0,02

DEVISEN:

Euro/USD 1,2003 -0,01 USD/Yen 109,38 0,16 Euro/Yen 131,29 0,13

ROHÖL:

Brent 69,09 +0,13 USD WTI 65,70 +0,07 USD

PRESSESCHAU

- Siegfried Russwurm, Präsident des Industrieverbands BDI, fordert Öffnungsperspektiven auch für Wirtschaft, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands der Wohnungswirtschaft (GdW) fordert Milliarden für Sozialwohnungen, Rheinische Post

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: Eine Milliarde Euro für Nachhilfe reicht nicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer und Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen Fraktion, fordern Verdopplung deutscher Klimafinanzierung, Zeitungen der Funke Mediengruppe und Augsburger Allgemeine

- Sozialverband VdK warnt vor "Schlupflöchern" bei Bezahlung von Pflegekräften, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bund gewährt weitere Corona-Milliarde für den Nahverkehr, HB - Der frühere EZB-Direktor Benoît Curé warnt vor Risiken durch die Entwicklung bei dezentralen Finanzdienstleistungen auf Basis der Blockchain-Technologie. "Die Gefahr ist, dass dadurch ein neues Schattenbankensystem entsteht", HB

- Bei der Commerzbank zeichnet sich eine Einigung über den angekündigten Abbau von 7500 Stellen ab, BöZ

- "Wir erwarten einen weiteren Anstieg", Gespräch mit Albrecht Kiel, Visa Regional Managing Director für Zentraleuropa über Trends des mobilen und digitalen Bezahlens, BöZ

- 3i setzt auf deutsche Glasfaserlücke, Gespräch mit 3i Infrastructure-Partner Matt Barker und 3i Deutschland-Co-Managing Director Peter Wirtz, BöZ

- "Resilienz gibt es nicht umsonst", Gespräch mit Bain & Company-Deutschlandchef Walter Sinn über die Pandemie, BöZ

- "Blockchain ordnet Lieferketten neu", Gespräch mit Invesco-Experte Christopher Mellor, BöZ

- Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, wirft der EU-Kommission vor, das digitale Zertifikat für freies Reisen zu spät geplant zu haben, Bild

- Im Ringen um eine zeitnahe Änderung des Klimaschutzgesetzes plädiert Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller für eine rasches Handeln der Bundesregierung, HB

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert die Freigabe von AstraZeneca für alle, Business Insider

- EU zahlt Aufschlag für Biontech-Impfstoff der nächsten Generation, Welt

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die geplanten Nachschärfungen der Bundesregierung im Klimaschutzgesetz als unzureichend kritisiert, Rheinische Post

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Öffnungspläne einzelner Bundesländer scharf kritisiert, HB

- Unionsfraktion bereitet Gesetz für höheren CO2-Preis und Entlastung beim Strompreis vor, Wiwo

- Umfrage zu Corona-Ausgangssperre: Nur eine kleine Minderheit hält sich nicht daran, Business Insider

- FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Chef Robert Habeck fordern mehr Tempo beim digitalen Impfnachweis, Focus

- Fridays for Future sieht Generationengerechtigkeit durch Klimaneutralitätsziel bis 2045 nicht gestärkt, Rheinische Post

- Wohnungswirtschaft fordert fünf Milliarden Euro pro Jahr für mehr Sozialwohnungen, Rheinische Post

- Klimaforscher fordern weitere Massnahmen für strengere Klimaziele der Bundesregierung, Rheinische Post

- CSU im Bundestag für Amtszeitbegrenzung der Kanzlerschaft und Verlängerung der Wahlperiode

- Linke dagegen, Welt - Digitalverbände üben scharfe Kritik an Änderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, HB

- Apothekerverband warnt vor Benachteiligung kleiner Betriebe beim Impfen, Rheinische Post

- "Es könnte ein neues Schattenbankensystem entstehen", Gespräch mit Ex-EZB-Direktor Benoît Coeuré über einen neuen Trend der Krypto-Szene, Parallelen zur Zeit vor der Finanzkrise und den E-Euro, HB

- Die Beschaffungspolitik der öffentlichen Hand sollte kein Hindernis, sondern ein Hebel für neue Technologien sein, Gastbeitrag von Multiaufsichtsrätin Ann-Kristin Achleitner, HB

- "Afrika muss sich selbst versorgen können", Gespräch mit Biovac-Chef Motrena Makhoana, FAZ

