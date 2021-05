----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Eine späte Kurs-Rally an den US-Börsen dürfte am Freitag dem deutschen Aktienmarkt ein wenig Auftrieb verleihen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich am Vortag erst spät auf den Weg zu einem Rekordhoch gemacht. Davon dürfte auch der deutsche Aktienindex Dax profitieren, den der Broker IG zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung rund ein halbes Prozent höher indizierte auf 15 266 Punkte. Am Ende einer von starken Schwankungen geprägten ersten Maiwoche zeichnet sich damit für den Dax ein Gewinn von knapp einem Prozent ab. Allerdings geht es im Unterschied zur Wall Street hierzulande aber im Trend nicht mehr aufwärts, seit Wochen schon pendelt der deutsche Leitindex zwischen etwa 14 800 Punkten und dem Rekordhoch von gut 15 501 Zählern auf und ab. Den möglicherweise letzten Impuls dieser Woche könnte der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat April setzen, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird.

USA: - GEWINNE - Ein Schlussspurt hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag doch noch deutliche Gewinne beschert. Erneut robuste Signale vom US-Arbeitsmarkt, welche wieder Zins- und Inflationssorgen begünstigten, bremsten die Kaufbreitschaft der Anleger nicht dauerhaft. Am besten unter den wichtigen Indizes schlug sich der Dow Jones Industrial : Er hatte bereits früh erneut ein Rekordhoch erreicht und verabschiedete sich 0,93 Prozent fester bei 34 548,53 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,82 Prozent auf 4201,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 13 613,73 Punkte hoch.

ASIEN: - GEWINNE - Gute Vorgaben von der Wall Street haben die Stimmung an den Börsen Asiens am Freitag ein wenig gehoben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um gut 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 0,2 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann rund ein halbes Prozent. Auch in Indien, Südkorean und Australien zogen die Kurse an.

DAX 15196,74 +0,17% XDAX 15257,46 +0,62% EuroSTOXX 50 3999,44 -0,08% Stoxx50 3418,96 +0,03% DJIA 34548,53 +0,93% S&P 500 4201,62 +0,82% NASDAQ 100 13613,73 +0,82%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,47 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2065 -0,00% USD/Yen 109,051 -0,03% Euro/Yen 131,568 -0,04%

ROHÖL:

Brent 68,53 +0,44 USD WTI 65,13 +0,42 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Erik Fyrwald, Chef des chinesisch-schweizerischen Agrarkonzerns Syngenta, nimmt Börsengang in Schanghai ins Visier. Zweitlisting in Europa geplant, Wiwo

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will 'Klimabonus' für klimafreundliche Fortbewegungsmittel, Welt - Nach beendeten Fusionsgesprächen zwischen dem Sportnachrichtendienst Athletic und dem Nachrichten-Start-Up Axios soll Athletic Gespräche mit der New York Times führen, WSJ

- "Die Cashflows von Porsche spielen eine wichtige Rolle", Gespräch mit Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz, BöZ

- "Wir sind langfristig gut finanziert", Gespräch mit Mister-Spex-Gründer Dirk Graber, BöZ

- Der CDU-Politiker Friedrich Merz verteidigt den schleppenden Wahlkampf-Start von Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU), wirft Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mangelnde politische Erfahrung vor und sieht keinen Spielraum für Steuersenkungen, Bild

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing fordert Kanzlerin Merkel zur Nennung eines Termins für Lockdown-Ende auf, Bild

- Union fordert härtere Strafen für Impfpassfälscher, HB

- EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis hat verhalten auf den Vorstoss der US-Regierung für eine weitreichende Lockerung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe reagiert und ist dem Eindruck entgegengetreten, dass die EU das Investitionsabkommen mit China fallen lässt, HB

- Frankreich verzögert EU-Bestellung von 1,8 Milliarden Impfdosen von Biontech, Welt

- Bundesregierung und Luftfahrt-Industrie einigen sich auf Klimaschutzkonzept, HB

- Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink sieht Microsoft-Vorstoss zum Schutz für Clouddaten in der EU kritisch, HB

- Der CDU-Politiker Friedrich Merz verlangt mit Blick auf die Bundestagswahl ein Ergebnis von mehr als 40 Prozent der CSU in Bayern, fordert eine europäische Lösung beim Klimaschutz und sieht Deutschland nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung für die Herausforderungen der Zukunft nicht gut aufgestellt, Bild

- Mit Blick auf eine mögliche bundesweite Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs für alle Altersgruppen kritisiert Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, die bisherige Kommunikation der Bundesregierung scharf, T-Online

- CDU-Mittelstandsunion wendet sich gegen Laschets Deutschlandfonds-Pläne, Welt

- Gesetzliche Krankenkassen melden Zweifel an Höhe des geplanten Bundeszuschusses an, Rheinische Post

- IW-Studie: Corona-Lockerungen für Geimpfte lösen Konsumimpuls von acht Milliarden Euro pro Monat aus, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat den Grünen vorgeworfen, eine Spaltung der Gesellschaft zu betreiben, Welt

- Der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström, hat weitergehende und konkretere Schritte der Bundesregierung bei der Nachschärfung des Klimaschutzgesetzes gefordert, Rheinische Post

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) spricht sich dafür aus, über das Steuerrecht Anreize für klimafreundliche Mobilität zu schaffen, HB

- Bundesjugend- und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) verspricht jungen Menschen, dass die Bundesregierung sie mit den Folgen der Corona-Krise nicht alleine lassen wird, Rheinische Post

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat auf eine schnelle Entscheidung in der Führungsfrage der NRW-CDU gedrängt, Rheinische Post

- Mehrheit der Deutschen will verpflichtenden digitalen Impfpass, Focus

- Fridays for Future fordert mehr Verantwortung für globalen Süden beim Klimaschutz, Rheinische Post

- Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Ziele zur Emissionsreduktion der Bundesregierung als nicht weitreichend genug kritisiert, Rheinische Post

- Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch hat jüngste Äusserungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Ausbau der erneuerbaren Energien begrüsst, Rheinische Post

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt auf eine schnelle Umsetzung des geplanten Klimaschutzgesetzes, Welt

- In der Klima-Debatte wendet sich NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gegen einen vorzeitigen Kohleausstieg, Rheinische Post

- Umfrage: Kaum Präsenzveranstaltungen und Tests für Studierende an deutschen Hochschulen und Universitäten, Watson

-------

/mis

(AWP)