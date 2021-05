Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - 15 000ER-MARKE WACKELT - An einem nochmals heissen Tag der Berichtsaison wackelt zur Wochenmitte im Dax die runde Marke von 15 000 Punkten. Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,78 Prozent tiefer auf 15 002 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Dax deutlich tiefer geschlossen und den Rutsch unter die 15 000er-Marke zeitweise nur knapp vermeiden können.

USA: - IM MINUS - Inflations- und Zinsängste haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag in die Flucht getrieben. Steigende Rohstoffpreise sowie die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe aktueller Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten zunehmend für Nervosität. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq hingegen konnten sich von einem schwächeren Handelsauftakt erholen. Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals über die Marke von 35 000 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen war, schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,36 Prozent tiefer bei 34 269,16 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,87 Prozent auf 4152,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06 Prozent auf 13 351,27 Punkte, nachdem er zum Wochenstart um 2,6 Prozent abgesackt war.

ASIEN: - ERNEUT SCHWÄCHER - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch erneut deutlich schwächer tendiert. Inflationsängste belasteten auch dort Technologieaktien weiterhin. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als zwei Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen sank um 0,28 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,37 Prozent nach.

DAX 15'119,75 -1,82% XDAX 15'117,31 -1,28% EuroSTOXX 50 3'946,06 -1,92% Stoxx50 3'384,63 -1,84% DJIA 34'269,16 -1,36% S&P 500 4'152,10 -0,87% NASDAQ 100 13'351,27 -0,06%

Bund-Future 169,38 -0,05%

Euro/USD 1,2121 -0,21% USD/Yen 108,88 0,24% Euro/Yen 131,97 0,02%

Brent 68,36 -0,19 USD WTI 65,14 -0,14 USD

bis 7.15 Uhr:

- Steuerzahlerbund warnt vor Steuererhöhungen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Neues Klimaschutzgesetz brüskiert die Industrie, BöZ

- Das EU-Klassifizierungssystem für nachhaltige Finanzierungen sollte nach Einschätzung des hierfür zuständigen zentralen Beratergremiums der EU-Kommission an verschiedenen Stellen ausgeweitet werden, BöZ

- "Next Normal? im Assetmanagement, Gastbeitrag von Up2Invest-Chef Hauke Brede, BöZ

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher warnt vor EU-Exportbeschränkungen für Rohstoffe, HB

- Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Kommunen bei der Energiewende finanziell zu unterstützen, Hannoversche Allgemeine Zeitung

bis 21.00 Uhr:

- Organisches Wachstum hat bei Siemens Vorrang vor Akquisitionen, Gespräch mit Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe, FAZ

- Die Lufthansa-Tochter Eurowings erlebt derzeit eine überraschend starke Nachfrage nach Flugtickets, Gespräch mit Firmenchef Jens Bischof, HB

- Danone wird Antoine de Saint-Affrique zum nächsten Chef machen, Les Echos

- Daimler will 3000 Software-Ingenieure einstellen, Gespräch mit Firmenchef Ola Källenius, FT

- Zalando: Verdi und SPD kritisieren fehlende Tariflöhne und Vorstandsgehälter in Millionenhöhe, Business Insider

- Sozialgerichtspräsident Rainer Schlegel fordert nachhaltige Finanzierung des Sozialsystems, HB

- Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, verspricht deutschen Urlaubern für den Sommer maximalen Schutz vor Corona-Ansteckungen, Bild

- Union und SPD haben sich nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf ein gemeinsames Vorgehen zur Verbesserung der Löhne in der Altenpflege geeinigt, Rheinische Post

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will für die von ihm geforderten Steuersenkungen eine zeitweise höhere Neuverschuldung in Kauf nehmen, HB

- KBV-Chef Andreas Gassen warnt vor verzögertem Impfstart für Jugendliche, HB

- Deutscher Städte- und Gemeindebund gegen Sanktionen für Impfvordrängler, Rheinische Post

- Marburger Bund hält weiter an Impfpriorisierung fest, Rheinische Post

- Hausärzte gegen generelle Aufhebung der Impfpriorisierung, Rheinische Post

- Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben verdienen über 650 Euro brutto mehr im Monat, Rheinische Post

- Die neue Bundesregierung wird die Neuverschuldung im kommenden Jahr nach Einschätzung von Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg über 80 Milliarden Euro hinaus erhöhen müssen, Rheinische Post

- Deutscher Landkreistag fordert mehr Lieferungen für Impfzentren, Rheinische Post

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor dem geplanten Beschluss des Kabinetts über das reformierte Klimaschutzgesetz die Union vor einer Blockadehaltung gewarnt, Rheinische Post

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert ein besseres Investitionsklima für Gründer in Deutschland, Welt

- Kinderärzte: Impfzeitplan für Kinder und Jugendliche "überambitioniert", Rheinische Post

- Führende Unionspolitiker dringen vor dem Kabinettsbeschluss zum neuen Klimaschutzgesetz darauf, sich neben ambitionierteren Zielen auch auf konkrete Konzepte zum Erreichen der Vorgaben zu einigen, Welt

- Stiko dämpft Erwartungen an generelle Impfempfehlung für Kinder, Welt

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten und bis 2030 die Stabilitätskriterien des EU-Stabilitätspakts wieder erfüllen, Rheinische Post

- Die Bundesregierung soll nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Bundesbürgern noch im laufenden Monat eine klare Perspektive für den Sommerurlaub geben, Rheinische Post

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seine Ministerkollegen Peter Altmaier (CDU) und Andreas Scheuer (CSU) scharf attackiert und ihnen Unfähigkeit vorgeworfen, Rheinische Post

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gibt sich skeptisch angesichts des von Grünen und Union geforderten schnelleren Anstiegs des CO2-Preises für mehr Klimaschutz, Rheinische Post

- Studie: Deutschlands neue Klimaziele für 2030 und 2045 lösen massive Einschnitte in allen Lebensbereichen aus, HB

- SPD schlägt Stefan Wintels als neuen KfW-Chef vor, HB

- Österreich lehnt eine Übernahme von Flüchtlingen aus Italien durch die EU-Staaten kategorisch ab, Welt

- Wir müssen mit der CO2-Entnahme beginnen, Gastbeitrag von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), HB

