Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG - Nach der Aufholjagd am Vortag dürfte der Dax am Freitag die Erholung zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,62 Prozent auf 15 294 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Minus von rund 0,7 Prozent. Am Donnerstag war der Dax zunächst belastet von Inflationssorgen auf ein Tief seit Ende März gerutscht, hatte sich aber im Verlauf rasch davon erholt. Rückenwind kam einmal mehr von der Wall Street. Mitglieder der US-Notenbank Fed betonten erneut, die vom Hochfahren der Wirtschaft ausgelöste Inflation sei nur vorübergehender Natur. Dies beruhigt die Anleger.

USA: - ERHOLUNG NACH RÜCKSETZER - Auf Erholung haben am Donnerstag am US-Aktienmarkt die Signale gestanden. Auch die überraschend stark gestiegenen Erzeugerpreise, die die jüngsten Inflationssorgen hätten anheizen können, übten keinen Druck mehr auf die Börsenkurse aus. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen war, legte um 1,29 Prozent auf 34 021,45 Punkte zu und schaffte die Rückkehr über die 34 000er Marke.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Bereits in den USA hatte sich am Vortag die Sorge vor Inflation und einer im Gefolge davon schärferen Gangart der US-Notenbank etwas gelegt. In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 2,28 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen kletterte um 1,72 Prozent und in Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,88 Prozent zu.

DAX 15'199,68 0,33% XDAX 15'244,16 1,01% EuroSTOXX 50 3'952,45 0,13% Stoxx50 3'405,64 -0,09% DJIA 34'021,45 1,29% S&P 500 4'112,50 1,22% NASDAQ 100 13'109,15 0,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,03 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2087 0,06% USD/Yen 109,5290 0,07% Euro/Yen 132,3900 0,12%

ROHÖL:

Brent 66,79 -0,26 USD WTI 63,65 -0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) hält Sommerurlaub für möglich, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hausärzte-Chef Ulrich Weigeldt zweifelt an Startdatum für Impfpass, Augsburger Allgemeine

- Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): Harte Strafen für Impfpass-Fälscher, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags fordern normalen Unterricht im Juni, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 22.45 Uhr:

- "Solche Knappheiten werden zur Norm", Gespräch mit DIW-Chef Marcel Fratzscher, BöZ

- Wirtschaftsverbände loben das FDP-Programm, HB

bis 21.00 Uhr:

- "Deutschland ist unterversorgt", Gespräch mit Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg, FAZ

- Rewe baut Tech-Einhorn auf, Gespräch mit Firmenchef Lionel Souque, HB

- Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, hat mit Blick auf die Corona-Öffnungen in den Bundesländern ein einheitliches Vorgehen gefordert, Interview, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) rechnet nach der Rückkehr zur Insolvenzantragspflicht mit einem Anstieg bei Firmenpleiten und wirft der Union die Blockade vereinbarter Koalitionsprojekte vor, Interview, HB

- Google Earth soll die Erde künftig aktueller darstellen, Welt

- Angesichts der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in immer mehr Bundesländern hat der Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU), ein verantwortungsvolles Vorgehen der Ministerpräsidenten gefordert, Rheinische Post

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für eine dauerhafte Vorhaltung der Impfzentren auch über die Pandemie hinaus ausgesprochen, Rheinische Post

- Grüne warnen vor Chaos bei Öffnungsschritten, Rheinische Post

- Werteunion reagiert enttäuscht auf eine Attacke von CDU-Chef Armin Laschet, Welt

- CDU-Politikerin Diana Kinnert fordert Wahlalter ab 16 Jahren und mehr Frauen im Wahlkampfteam der CDU, Rheinische Post

- Kampf der Korruption!, Gastbeitrag von Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, HB

- Wie der Staat effizienter wird, Gastbeitrag von Ökonom Justus Haucap, FAZ

- Ein Fünf-Punkte-Programm für ein Land von Eigentümern, Gastbeitrag von FDP-Politikern Bettina Stark-Watzinger und Johannes Vogel, FAZ

