AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte sich am Freitag auf seinem wieder erhöhten Niveau behaupten. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent im Plus auf 15 394 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm aber noch einige Punkte, nach vier Handelstagen beträgt der Saldo minus 0,3 Prozent. Investoren zeigten sich derzeit unsicher, in welche Richtung der nächste Schritt gehen werde, schrieb Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Sie seien derzeit gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Vor zwei Tagen war der Dax erneut unter die 15 000 Punkte gefallen, am Vortag hatte er sich mit einem Kurssprung um 1,7 Prozent dann aber wieder in Richtung seines auch in dieser Woche aufgestellten Rekordes von 15 538 Zählern begeben. Zum Wochenschluss dürften nun Einkaufsmanagerindizes in den Fokus rücken.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Anleger haben am Donnerstag angesichts robuster Daten vom Jobmarkt wieder Mut gefasst. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Deutliche Gewinne verzeichneten daraufhin vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte, doch mit Blick auf die Inflations- und Zinsentwicklung bleibt die Nervosität der Investoren hoch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte nach drei Verlusttagen in Folge um 0,55 Prozent auf 34 084,15 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 4159,12 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,94 Prozent auf 13 494,09 Punkte an.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen fiel um 0,7 Prozent und in Hongkong trat der Hang-Seng-Index nahezu auf der Stelle.

DAX 15370,26 +1,70% XDAX 15360,58 +1,24% EuroSTOXX 50 3999,91 +1,60% Stoxx50 3425,34 +1,34% DJIA 34084,15 +0,55% S&P 500 4159,12 +1,06% NASDAQ 100 13494,09 +1,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,87 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2234 +0,05% USD/Yen 108,757 -0,01% Euro/Yen 133,054 +0,04%

ROHÖL:

Brent 65,29 +0,17 USD WTI 62,23 +0,29 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wirbt für weitere Schritte bei der Öffnung der Schulen und die Vorbereitung einer Impfkampagne für Kinder und Jugendliche, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- FDP-Chef Christian Lindner will eine Grundgesetzänderung erreichen, um in der Bildungspolitik mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu ermöglichen, Gespräch, Funke Mediengruppe

- "Wir müssen spätestens bis zum dritten Quartal auf eine vierte Welle und auf weitere flächendeckende Impfungen vorbereitet sein", Gespräch mit Professor Hartmut Bürkle vom Universitätsklinikum Freiburg, FAZ

- EU-Innenkommissarin Ylva Johansson plädiert für eine Reform der europäischen Migrationspolitik inklusive verpflichtendem Verteilmechanismus, Interview, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Serviceware hat US-Rivalen im Visier, Gespräch mit Firmenchef Dirk Martin, BöZ

- Ex-EZB-Chefvolkswirt sieht EZB-Kurs mit Sorge, Gespräch mit Jürgen Stark, BöZ

- EZB kann wenig gegen höheren Euro tun, Gespräch mit Multi-Asset-Fondsmanager Ingmar Przewlocka, BöZ

- Staatsrechtler kritisieren andauernde Schulschliessungen als Verletzung der Schulpflicht, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Thyssenkrupp-Chefin holt sich Zustimmung des Aufsichtsrates für Stahl-Verselbständigung und treibt den Stellenabbau im Konzern voran, Gespräch mit Martina Merz, Rheinische Post

- BNY Mellon muss in Cum-Ex-Affäre 120 Millionen Euro zahlen, HB

- Maschine statt Maurer, Gespräch mit ABB-Robotik-Chef Sami Atiya, HB

- Internes Gutachten: In der Tesla-Fabrik in Grünheide könnten sich explodierende Gaswolken und giftige Reizgase bilden, Business Insider

- Finanzinvestor übernimmt Elektroradanbieter Stromer, FAZ

- Berlin nimmt Zinsplattformen ins Visier, FAZ - Mit Linde ist UBP im Reinen, Gespräch mit Co-Vorstandschef Nicolas Faller, FAZ

- JU-Chef plädiert für ein "Zukunftsteam" der Union im Wahlkampf und fordert mobile Impfteams in Schulen, Gespräch mit Tilman Kuban (CDU), Rheinische Post

- Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat in der Debatte um zu spät gemeldete Nebeneinkünfte an die Bundestagsverwaltung Fehler eingeräumt, HB

- Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für ihre zu spät gemeldeten Nebeneinkünfte an die Bundestagsverwaltung kritisiert, HB

- Angesichts der schweren Flüchtlingskrise in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta hat Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) Marokko vorgeworfen, Spanien mit Migranten unter Druck zu setzen, Rheinische Post

- Friedrich Merz (CDU) steht einer höheren Erbschaftsteuer offen gegenüber, HB

- "Die Aktionäre bleiben am Bahnsteig zurück", Gespräch mit Union Investment-Fondsmanagerin Alexandra Annecke über die hohe Managervergütung bei der Deutschen Bank, HB - "Der Staat ist kein guter Unternehmer", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Monika Schnitzer, HB

- Einschränkungen der Eigentumsrechte könnten die Forschung an Impfstoffen gegen Corona-Mutanten vorantreiben, Gastbeitrag von Ökonomen Achim Wambach und Georg Licht, HB

- Arbeitskräftemangel im Klimaschutz, FAZ

- "Noch nie hat es so gemenschelt wie in diesen Zeiten", Gespräch mit Datev-Chef Robert Mayr über "Socialising" in der Krise, Mitarbeiter-Ehen, Corona-Fortschritte und warum es keine deutsches Zoom gibt, FAZ

