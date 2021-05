Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach dem Rückschlag vom Rekordhoch zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst nur wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 15 450 Punkten auf Vortagesniveau. Wie bereits in der Vorwoche und Mitte April tut sich der Dax schwer an der Hürde von 15 500 Punkten. Nach dem Rekordhoch vom Dienstag bei 15 568 Punkten blieben Anschlusskäufe bislang aus. Auch von der Wall Street kommt kein frischer Wind. Die Chartexperten der UBS sehen die "Bullen" im Dax aber mit Oberwasser, solange die exponentielle 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer bei aktuell rund 15 044 Punkten nicht fällt.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die wichtigsten US-Indizes haben zur Wochenmitte nach einem kaum veränderten Handelsstart mehrheitlich moderat zugelegt. Nur der Dow Jones Industrial kam nicht vom Fleck. Er schloss an diesem Mittwoch mit plus 0,03 Prozent auf 34 323,05 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 4195,99 Zähler zu und etwas kräftiger noch stiegen die technologielastigen Nasdaq-Indizes. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 13702,74 Zähler vor.

ASIEN: - KRAFTLOS - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag überwiegend zurückgehalten. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen notierte zuletzt leicht im Plus, während es in Hongkong für den Hang-Seng-Index moderat nach unten ging.

DAX 15'450,72 -0,09% XDAX 15'463,43 -0,11% EuroSTOXX 50 4'031,67 -0,11% Stoxx50 3'443,62 0,01% DJIA 34'323,05 0,03% S&P 500 4'195,99 0,19% NASDAQ 100 13'702,74 0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,25 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2192 0% USD/Yen 109,07 -0,07% Euro/Yen 132,98 -0,08% Bitcoin 37'760 -3,9%

ROHÖL:

Brent 68,42 -0,45 USD WTI 65,84 -0,37 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Tesla will Halbleiter im Voraus bezahlen, erwägt Kauf von Werk im Zusammenhang mit dem Chipmangel, FT

- Deutschland und Frankreich fordern mehr Regulierung bei Tech-Deals - EU "zu soft", FT

- Lehrerverbandschef Heinz-Peter Meidinger sieht Impfbereitschaft in Gefahr wegen "unterschiedlicher Signale von Politik und Wissenschaft" , Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisiert Impfkommission und fordert Impfangebot für Kinder, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), fordert Abschaffung von Homeoffice- und Testregeln, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kritisiert Impfstoff-Verteilung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) findet Corona-Regeln zu kompliziert, Thüringer Allgemeine

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): An Hamburg sind 40 000 Impfdosen zu wenig geliefert worden, Spiegel

bis 23.45 Uhr:

- LEG steckt im Zielkonflikt, Gespräch mit Firmenchef Lars von Lackum, BöZ

- Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: AfD stärker als CDU, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Volkswagen hilft Händlern mit 200 Millionen Euro, HB

- "Wir müssen die Pläne beschleunigen", Gespräch mit BASF-Chef Martin Brudermüller über die Herausforderungen für die Wasserstoffwirtschaft, HB

- Trotz Pandemie plant Apple viele neue Läden, Gespräch mit Vorständin Deirdre O?Brien, HB

- Tesla: Mehr als 350 Unternehmen haben sich um Aufträge beim US-Autobauer in Grünheide beworben, Business Insider

- Opel plant Abbau von bis zu 800 Stellen in der Entwicklung, HB

- Scalable will Brokerage stärken, Gespräch mit Firmenchef Erik Podzuweit, HB

- Arzneimittelhersteller rechnen mit Corona-Impfstoffen der zweiten Generation noch in diesem Jahr, Rheinische Post

- Digitaler Euro soll Bargeld sehr ähneln - EZB-Konzept fast fertig, HB

- KBV-Chef Andreas Gassen hält eingeschränkte Stiko-Empfehlung für richtig und fordert Signal vom Impfgipfel, HB

- Grüne stellen mehrere Strafanzeigen wegen Falschnachrichten, HB

- Hausärzte fordern wieder mehr soziale Teilhabe für Kinder, Rheinische Post

- Epidemische Lage: Grosse Koalition streitet über Verlängerung, Welt

- Drei Monate nach Schnelltest-Start: Bund zahlte 733 Millionen Euro für Bürgertests, Business Insider

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert genauere Daten zum Impffortschritt, T-Online

- Hausärzte-Verband: Erwachsene müssen beim Impfen Vorrang vor Kindern haben, Rheinische Post

- Klimapolitik braucht Verlässlichkeit, Gastbeitrag von BDI-Chef Siegfried Russwurm, HB

- Die Energiebranche macht sich für eine drastische Erhöhung der Ausbauziele für Photovoltaikanlagen stark, HB

- Warum wir Risiken neu denken müssen, Gastbeitrag von EIB-Präsident Werner Hoyer, HB

- Fachkräftemangel kehrt in verschärfter Form zurück, FAZ

- Medien fehlt das Werbegeld, FAZ

- Marlin erwirbt Mehrheit an Fintech IbanFirst, FAZ

/mis

(AWP)