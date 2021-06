Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DAX AUF REKORDKURS - Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,53 Prozent auf 15 756 Punkten. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15 803 Zählern. Mit Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen und Industrieproduktion kommen am Dienstagnachmittag beachtenswerte Konjunkturdaten aus den USA. Zudem stehen am Vormittag Verbraucherpreise der Eurozone im Blick. Zentrales Ereignis bleiben die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS, TECHS GEFRAGT - Ohne klaren Trend sind die US-Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderat im Minus bewegten, setzten die Technologietitel an der Nasdaq ihre jüngste Bergfahrt fort. Im Anlegerfokus standen die für Mittwoch avisierten geldpolitischen Kommentare und Beschlüsse der US-Notenbank. Nach Einschätzung der meisten Analysten wird die Fed trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,25 Prozent tiefer mit 34 393,75 Punkten. Der S&P 500 gewann hingegen 0,18 Prozent auf 4255,15 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent auf 14 128,20 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,9 Prozent fiel. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt um gut 1 Prozent. Die Anleger warten weiterhin auf geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

DAX 15673,64 -0,13% XDAX 15721,97 0,03% EuroSTOXX 50 4132,67 0,14% Stoxx50 3548,70 0,21% DJIA 34393,75 -0,25% S&P 500 4255,15 0,18% NASDAQ 100 14128,20 0,93%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,64 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2125 0,03% USD/Yen 110,07 0,00% Euro/Yen 133,46 0,03%

ROHÖL:

Brent 73,08 +0,22 USD WTI 71,10 +0,22 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Nach dem NATO-Gipfel in Brüssel ruft Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) dazu auf, mit Russland im Dialog zu bleiben, Interview, Saarbrücker Zeitung

- Zum neuen Antisanktionsgesetzes in China: "Alle Aktivitäten im Ausland, die im Widerspruch mit Chinas wirtschaftlichen und politischen Interessen stehen, werden dadurch zum Minenfeld erklärt", Interview mit Wolfgang Niedermark, Geschäftsführungsmitglied des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Welt

- EU und USA wollen Handelsstreit wegen Subventionen für Airbus und Boeing nach 17 Jahren beilegen, FT

- Eine Ausgangssperre gab es in der Schweiz nie, Schulen und Skipisten blieben nach der ersten Welle geöffnet, trotzdem steht die Alpenrepublik heute nicht schlechter da, Interview mit dem Innenminister der Schweiz, Alain Berset (SP), Welt

bis 22.45 Uhr:

- Palfinger strebt Rekorde bei Erlös und Gewinn an, Gespräch mit Finanzchef Felix Strohbichler, BöZ

- "Noch nicht einmal aus Diversifikationsgründen", Gespräch mit Bluebay Asset Management-Portfoliomanager Kaspar Hense über Kryptoassets, digitales Zentralbankgeld und dessen Rolle in der Geldpolitik, BöZ

- Künstliche Intelligenz bereichert Asset Management, Gastbeitrag von Florian Uleer, Deutschland­chef Columbia Threadneedle Investments, BöZ

- "Wir sehen in Krypto viel Potenzial", Gespräch mit Van Eck-Asset-Managern Martijn Rozemuller und John Patrick Lee, BöZ

- Bund will Digitalisierungshilfen für den Mittelstand ausweiten, HB

- NRW ermittelt wegen möglicher Falschangaben bei Intensivbetten, Bild

- CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet plant Rentenreform und Entlastung der Beschäftigten, Bild

- CDU-Politiker wollen mit Plebisziten Klima-Reformen abwehren, Bild

bis 21.00 Uhr:

- VW-Chef Herbert Diess: Elektromobilität macht Autofahren günstiger, gemeinsames Interview mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, HB

- Jetzt gilt es,

kommenden Pandemien besser vorzubeugen und den Kampf gegen den Krebs zu intensivieren,, Gastbeitrag von Siemens Healthineers-Chef Bernd Montag, HB

- Staatshilfe für Galeria Karstadt Kaufhof fällt deutlich geringer aus, HB

- Funke Mediengruppe künftig im Alleinbesitz der drei Funke-Enkel, Welt

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sieht Vorteile bei Zerschlagung von Techkonzernen, HB

- Wirtschaftsrat der CDU gegen neue Hilfe für Karstadt Kaufhof, Welt

- Erfolgsstory von Biontech macht Deutschlands Biotech-Branche für US-Investoren attraktiv, HB

- Geschlechtervielfalt soll künftig eine Rolle bei der Eignungsprüfung für die Führungsgremien europäischer Kreditinstitute spielen, Gastbeitrag von EZB-Aufsichtsgremium-Mitgliedern Elizabeth McCaul und Frank Elderson, HB

- Städte und Handelsverband warnen vor übereiltem Ende der Maskenpflicht, HB

- SPD-Bundestagskandidat und langjährige Fraktionschef im Kieler Landtag Ralf Stegner warnt seine Partei vor Grün-Rot-Rot, Welt

- Krisenzentrum von Bund und Ländern soll Pandemie-Massnahmen besser koordinieren, Welt

- FDP fordert bundesweite Bestandsaufnahme zur Lage von Kindern und Jugendlichen, HB

- Fridays for Future kritisiert Grüne nach Parteitag, Watson

- Bundesnachrichtendienst verortet Jan Marsalek in Moskau, Welt

- Intensivmediziner: Lockerung der Maskenpflicht erst ab Impfquote von 70 Prozent, Rheinische Post

- CDU/CSU und Grüne im Bundestag warnen vor einer schnellen Aufhebung der Maskenpflicht, Welt

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) drängt Union zu ambitionierterem Kurs beim Klimaschutz, Rheinische Post

- Hotel- und Gaststättenverband begrüsst Überprüfung der Maskenpflicht, Rheinische Post

- Europäische Wirtschaft besorgt über Chinas neues Anti-Sanktionsgesetz, Welt

- SPD übt scharfe Kritik an ersten Entwürfen zum Unions-Wahlprogramm, Rheinische Post

- Epidemiologe warnt vor übereilten Schritten bei Lockerung der Maskenpflicht, Watson

- Führende Ökonomen warnen Laschet vor Erhöhung der Pendlerpauschale, Rheinische Post

- Apothekerverband: Hausärzte werden gegenüber Betriebsärzten benachteiligt, Rheinische Post

- FDP kritisiert Angela Merkel vor EU-USA-Gipfel, T-Online

- US-Konzerne haben 2021 bereits für 500 Milliarden Dollar den Erwerb eigener

Aktien angekündigt, HB

- Union verspricht Steuersenkungen, HB

- Umfrage: Jedes vierte mittelständische Unternehmen in Deutschland will wieder einstellen, HB

- "Ein wenig mehr Inflation ist keine schlechte Sache", Gespräch mit Houlihan Lokey-Managern Andreas Dombret und Scott Adelson, HB

- Deutliche Mehrheit der Bundesbürger für Aufhebung der Maskenpflicht in Aussenbereichen, HB

- Die EU verspielt ihr Innovationspotential in der Medizintechnik, Gastbeitrag von Spectaris-Chef Martin Leonhard und Spectaris/MDR-Sprecher Karim Djamshidi, FAZ

----------

/mis

(AWP)