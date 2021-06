----------

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF US-ZINSENTSCHEID - Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed dürfte sich im Dax am Mittwoch nur wenig tun. "Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", beschrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Situation. Der deutsche Leitindex bleibt zunächst in der Nähe seines zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs von rund 15 803 Zählern. Gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte ihn der Broker IG mit plus 0,03 Prozent auf 15 735 Punkten fast unverändert zum Vortagesschluss.

USA: - ANLEGER BLEIBEN DEFENSIV - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte sind die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas ins Minus gerutscht. Experten rechnen zwar nicht mit einer Zinsänderung, warten aber mit Spannung auf Aussagen der Währungshüter zum Thema Inflation. Davor wollten sich die Anleger nicht mehr in grösserem Masse neu positionieren. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 34 299,33 Punkten.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um rund 0,5 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büsste 1,2 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong gab um gut 0,2 Prozent nach. Die Anleger warten weiter auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und geldpolitische Signale.

DAX 15729,52 0,36% XDAX 15737,79 0,10% EuroSTOXX 50 4143,52 0,26% Stoxx50 3565,25 0,47% DJIA 34299,33 -0,27% S&P 500 4246,59 -0,20% NASDAQ 100 14030,41 -0,69%

- Burkard Dregger, Fraktionsvorsitzender der Berliner CDU, fordert die Reduzierung der Finanzausstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Bild

- Ein Bundesrichter in Louisiana erliess eine einstweilige Verfügung, die die Regierung von Joe Biden hindert, neue Öl- und Gaspachtverträge auf staatlichem Land vorerst zu unterbinden, WSJ

- NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP): "Wir brauchen einen Digitalpakt 2.0", Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- RTL/ntv-Trendbarometer Forsa-Aktuell: Union vergrössert Vorsprung vor den Grünen auf 7 Prozentpunkte/Kanzlerpräferenz: Laschet 3 Prozentpunkte vor Baerbock, RTL

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ärgert sich über den anhaltenden Widerstand der Unionsfraktion gegen eine hälftige Aufteilung des CO2-Preises auf Mieter und Vermieter, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Linken-Parteichefin Janine Wissler sagt, wie sie ihre Linke aus dem Umfragetief manövrieren will und grenzt sich von jeder Form von Gewalt ab, Interview, Welt

- Die Schweizer Bank Credit Suisse bereitet Versicherungsansprüche auf Verluste von Greensill Capital vor, FT

bis 23.45 Uhr:

- Riksbank fokussiert grüne Strategie, Gespräch mit Vizechefin Anna Breman, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Apple muss sich überall an Gesetzte halten, Gespräch mit Software-Chef Craig Federighi, FAZ

- Negative Impfstoff-Lieferprognose: Nur 3 Millionen Dosen Biontech pro Woche im Juli, Business Insider

- Aus Sorge vor Delta-Variante: Bundesländer wollen Corona-Vorschriften für Urlaubsreisen ins Ausland verschärfen, Business Insider

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), hofft auf Minimalkonsens beim Treffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Genf, Rheinische Post

- SPD wirft der Union massive Mehrbelastungen für Mieter vor, Rheinische Post

- CDU-Wahlprogramm: Grüne werfen Kanzlerkandidat Laschet vor, die Klimakrise "aus dem Schlafwagen" lösen zu wollen, Rheinische Post

- Die FDP hat die bisher bekannt gewordenen Details aus einem Entwurf für das CDU-Wahlprogramm scharf kritisiert, Rheinische Post

- Nationaler Aktionsplan gegen Long-Covid geplant: Länder wollen Spezial-Ambulanzen und Start-ups für Selbsthilfe fördern, Business Insider

- Landkreise wollen Impfzentren behalten, Rheinische Post

- CDU-Wirtschaftsflügel will Bremse für Sozialausgaben, Bild

- Wie gerechte Klimapolitik funktioniert, Gastbeitrag von MCC-Direktor Ottmar Edenhofer, HB

- Gute Bildung kostet Geld, Gastbeitrag von Ökonom Jens Südekum, FAZ

- Klimabedingte Risiken für die Finanzstabilität begrenzen, Gastbeitrag von Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und Luigi Federico Signorini, erster stellvertretender Gouverneur der Banca d'Italia, FAZ

