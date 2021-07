----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Mit leichten Kursgewinnen dürfte am Donnerstag das zweite Börsenhalbjahr am deutschen Aktienmarkt beginnen. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte wird der Dax etwas fester erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf 15 600 Punkte und damit knapp ein halbes Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Damit setzt sich das Auf und Ab des Dax auf hohem Niveau der vergangenen Wochen fort. Händler und Analysten wiesen zuletzt immer wieder darauf hin, dass bei nachgebenden Kursen rasch wieder Käufer an den Markt kämen. Das war auch am Vortag zu beobachten. Gleichzeitig hat der Leitindex es zuletzt aber nicht mehr zu einem Rekordhoch geschafft.

USA: - GEWINNE - Der Rekordlauf am US-Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Höchstständen für den Nasdaq 100 und den S&P 500 weitergegangen. Zwar blieben die Schritte klein, zeugten aber dennoch von Stabilität auf hohem Niveau. Zudem können sich die Anleger über ein sehr starkes erstes Halbjahr freuen, in dem der marktbreite S&P-Index so stark zulegte wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Der Dow Jones Industrial hinkt der jüngsten Rekordrally zwar immer noch etwas hinterher, holt aber zunehmend auf. Er beendete den Tag mit dem deutlichsten Plus: Er kletterte um 0,61 Prozent auf 34 502,51 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der weltweit wohl bekannteste Index im Mai erreicht, als er erstmals und bisher auch letztmals die Marke von 35 000 Punkten knackte. In der ersten Jahreshälfte 2021 jedoch ist er immerhin um fast 13 Prozent gestiegen.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend moderat nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste gut 0,4 Prozent ein. Auch in Australien ging es für den Leitindex nach unten. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

DAX 15531,04 -1,02% XDAX 15579,89 -0,72% EuroSTOXX 50 4064,30 -1,05% Stoxx50 3512,50 -0,78% DJIA 34502,51 0,61% S&P 500 4297,50 0,13% NASDAQ 100 14554,80 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,48 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1849 -0,07% USD/Yen 111,10 0,00% Euro/Yen 131,65 -0,08%

ROHÖL:

Brent 74,75 +0,13 USD WTI 73,63 +0,16 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Kassenarzt-Chef Andreas Gassen warnt vor Panikmache wegen Delta-Variante, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Südzucker erwartet gute Rübenernte, Interview mit Südzucker-Agrar-Vorstand Thomas Kirchberg, Heilbronner Stimme

- Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx: Fast nur noch Langzeitpatienten auf Covid-Intensivstationen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) kündigt leicht zugängliche Impfangebote für Studenten an, Interview, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert Freibeträge gegen Negativzinsen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Rückkehr von Fans in Bundesliga möglich, Welt

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rudert nach Kinder-Warnung zurück, Bild

bis 5.00 Uhr:

- Finanzinvestor TPG erwägt Börsengang, WSJ

- Gründer des Payment-Unternehmens Computop, Ralf Gladis, sieht sich als Gegenentwurf zu Adyen und Stripe: "Was uns ausmacht, ist Customized Payment", Interview, BöZ

- Finanzchef der Berliner E-Scooter-App Tier: "Langfristig ist ein Börsengang wohl der natürliche Pfad" - aber kein Zeitdruck, Interview mit Alex Gayer, BöZ

- Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): Zahl der Hitzewellen pro Sommer nimmt stark zu/Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer über Extremwetter: "Menschen und Städte sind nicht gebaut für diese Klimakatastrophen", Rheinische Post

- Forsa-Chef Manfred Güllner sieht Grüne durch Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock vorerst nicht geschwächt: "Grüne stehen derzeit recht stabil bei 20 Prozent", Rheinische Post

- Friedrich Merz (CDU) erteilt CSU-Mütterrente klare Absage, Flüchtlingswelle darf sich nicht wiederholen, Politiker fordert Schulöffnungen unabhängig von vierter Corona-Welle, Rheinische Post

- Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisieren Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) für neue Windräder-Abstände in NRW, Rheinische Post

- Kommunen warnen vor digitaler Spaltung in Deutschland - Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund: "Digitale Technologien sind der Schlüssel für gleichwertige Lebensverhältnisse", HB

bis 21.00 Uhr:

- Italiens Finanzminister Daniele Franco: "Wir werden eine Einigung bei der Mindeststeuer erzielen", Interview, HB

- Nach Intervention von Grossbritannien sollen Finanzdienstleister von neuen weltweiten Steuerregeln für grenzüberschreitende Konzerne ausgenommen werden, FT

- Streamingdienst Spotify erwägt Expansion ins Veranstaltergeschäft, The Information

- FDP-Chef Christian Lindner will Telekom-Aktien des Bundes für Förderung der Glasfaserinfrastruktur nutzen, Interview, HB

- Arbeitnehmervertreter fordern im Siemens-Konzern unter dem neuen Chef Roland Busch mehr Mitbestimmung, Gespräch mit der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Birgit Steinborn, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant mit mehr als 204 Millionen Impfstoff-Dosen für 2022, HB

- Trotz Corona mehr Auszubildende in der Pflege, FAZ

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich für das Prinzip der Repräsentation stark gemacht und sich gegen Parität ausgesprochen, Interview, FAZ

- Umfrage: Maskenpflicht für Schüler trotz Delta-Variante nur noch in sechs Bundesländern, HB

/mis

(AWP)