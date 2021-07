----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Für den Dax zeichnen sich zur Wochenmitte auf hohem Niveau kleinere Verluste ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15 763 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seinen Höchststand vom Montag bei 15 806 Punkten nur um Haaresbreite in den Nachkommastellen verpasst. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Inflation hat es zwar nicht geschafft, für Panik an der Börse zu sorgen. Er hat aber ausgereicht, um die Rekordjagd zu beenden", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Bei der Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress werde der Inflationssprung wohl ein grösseres Thema. Am Aktienmarkt laute das Motto vor der Anhörung "Abwarten", so Altmann.

USA: - NACHLASSENDE DYNAMIK - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag zum Auftakt der US-Berichtssaison und trotz eines weiteren Inflationsschubs erneut die Marke von 35 000 Punkten getestet. Dann aber liess die Aufwärtsdynamik nach. Der bekannteste US-Index schloss 0,31 Prozent leichter auf 34 888,79 Punkten. Die drei anderen wichtigen Indizes erklommen im frühen Handel zeitweise neue Höchststände, bevor auch sie wieder leicht nachgaben. Der S&P 500 sank letztlich um 0,35 Prozent auf 4369,21 Zähler. Der Nasdaq 100 konnte sich mit minus 0,02 Prozent auf 14 874,54 Punkte am Vortagesschluss halten, der breite Nasdaq Composite gab um 0,38 Prozent nach.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch im Zuge der unerwartet stark angestiegenen US-Inflation Verluste verzeichnet. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt leicht mit 0,3 Prozent im Minus lag, gab der Hang Seng in Honkong rund 0,5 Prozent nach. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte 0,8 Prozent tiefer. China verschärft bekanntlich die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen. Aus Sorge vor neuen Regeln der chinesischen Aufsichtsbehörden erwägt das chinesische Lieferunternehmen Lalamove nun laut Insidern, seinen geplanten Börsengang von den USA nach Hongkong zu verlegen.

DAX 15789,64 -0,01% XDAX 15788,15 -0,09% EuroSTOXX 50 4094,56 0,03% Stoxx50 3569,79 0,16% DJIA 34888,79 -0,31% S&P 500 4369,21 -0,35% NASDAQ 100 14874,54 -0,02%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,88 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1782 0,05% USD/Yen 110,49 -0,13% Euro/Yen 130,17 -0,08%

ROHÖL:

Brent 76,28 -0,21 USD WTI 74,99 -0,26 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- Geldanreize für Corona-Impfung? Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) skeptisch, Augsburger Allgemeine

- Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages: Müssen Menschen auf allen Kanälen zum Impfen bewegen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gegen schnelles Ende aller Corona-Einschränkungen, Passauer Neue Presse

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU): Corona-Tests an Schulen werden uns noch Monate begleiten, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Dietmar Bartsch, Chef der Linksfraktion im Bundestag, spricht sich für mehr Werbung für Corona-Impfungen aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bärbel Bas, Vize-Fraktionschefin der Sozialdemokraten, fordert vom Bundesgesundheitsministerium deutlichen Ausbau der Impf-Informationskampagne, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Japanische Bank SMFG kauft fünf Prozent an US-Investmentbank Jefferies für 380 Millionen Dollar, Nikkei

bis 5.00 Uhr:

- Gespräche zur Übernahme von Softwarespezialist SAS durch Chipkonzern Broadcom gescheitert, WSJ

- Fondsgesellschaft Vanguard will Geschäft mit Übernahme von Investment-Start-up JustInvest ausbauen, WSJ

- Corona verursacht hohe Nachfrage bei Studienkrediten: Zahl der Neuverträge steigt von 33 000 auf mehr als 50 000, HB

- Testcenter-Betreiber MediCan insolvent, WAZ - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nennt Bedingungen für Regierungsbeteiligung der CSU, Bild

- NRW-Hochschulrektoren knüpfen Öffnungen an Impfquote, Rheinische Post

- Bericht des Spitzenverbands der Gesetzllichen Krankenversicherung (GKV): Versicherte erhalten Hilfsmittel in fast 80 Prozent der Fälle mehrkostenfrei, Rheinische Post

- NRW-Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp: Bis 3. Oktober allen Bürgern Angebot für vollständigen Impfschutz machen, Rheinische Post

- Arbeitgeberverband BDA: Arbeitgeber setzen weiter auf Freiwilligkeit beim Impfen, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Commerzbank IT-Vorstand Jörg Hessenmüller droht nach Pannen bei Grossprojekt das Aus, HB

- Rock-Tech-Lithium-Aufsichtsrat Stefan Krause: Autokonzerne werden sich um Lithium-Förderung kümmern müssen, genauso wie die Zellhersteller. "Wir führen schon erste Gespräche", Interview, HB

- Netflix und Hollywood-Filmstudio Universal weiten Vertrag über Exklusivrechte aus, Animationsfilme in USA künftig bei Netflix, Variety

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die reichen Industriestaaten aufgefordert, ärmere Länder mit Impfstofflieferungen im Kampf gegen Corona zu unterstützen, Interview, Welt

- Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert Beibehaltung kostenloser Coronatests für alle Bundesbürger, t-online

- "Eine Frist für den Umstieg vom Verbrenner auf hundert Prozent Elektrofahrzeuge bis spätestens 2035" fordern die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future und die ehemalige Chefin des UN-Klimasekretariats Christiana Figueres, Gastbeitrag, FAZ

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine Corona-Impfplicht für Lehrer und Erzieher ab, Interview, Bild

/eas

(AWP)