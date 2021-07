Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach der letztlich noch starken Vorwoche dürfte der Dax am Montag mit Verlusten starten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent tiefer auf 15 598 Punkte. Gleich zu Beginn der Vorwoche hatten neu entfachte Corona-Sorgen den Dax bis auf 15 048 Punkte zurückgeworfen. Im weiteren Wochenverlauf konnte er sich jedoch um über 4 Prozent erholen, und sogar der Rekord von 15 810 Punkten kam wieder in Reichweite.

USA: - GEWINNE - Starke Quartalszahlen sowohl aus der "Old Economy" als auch aus der neuen Tech- und Social-Media-Welt von Twitter, Snap und Co haben die Aktien-Rally in New York am Freitag befeuert. Der Dow Jones Industrial , der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 schwangen sich zu Höchstmarken auf. Der Dow schaffte den Rekord erst in den letzten Handelsminuten. Der Dow legte am Ende um 0,68 Prozent auf 35 061,55 Zähler zu. Auf Wochensicht steht für den Index ein Gewinn von gut 1 Prozent zu Buche. Der S&P 500 stieg um 1,01 Prozent auf 4411,79 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es mit 1,15 Prozent auf 15 111,79 Zähler noch etwas weiter nach oben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Börsen Chinas sind am Montag unter Druck geraten. Der Hang Seng in Honkong fiel zuletzt um mehr als drei Prozent. Für den CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, ging es ähnlich deutlich nach unten. Die Marktstrategen der Credit Suisse sehen die Verluste durch neue regulatorische Unsicherheiten angesichts möglicher staatlicher Eingriffe in den Privatsektor begründet. Ziel sei die private Bildungsindustrie. Zudem richten die die Blicke auf den China-Besuch der stellvertretenden US-Aussenministerin Wendy Sherman. Das Verhältnis der beiden Staaten ist angespannt. Es gibt Streit um Handelsfragen, Hackingvorwürfe, Menschenrechtsverstösse, Hongkong und Chinas Territorialansprüche. In Tokio hingegen meldete sich der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von mehr als einem Prozent aus einer zweitägigen Feiertagspause zurück.

DAX 15669,29 1,00% XDAX 15664,29 0,89% EuroSTOXX 50 4109,10 1,23% Stoxx50 3558,08 1,24% DJIA 35061,55 0,68% S&P 500 4411,79 1,01% NASDAQ 100 15111,79 1,15%

Bund-Future 176,04 +0,06%

Euro/USD 1,1779 0,07% USD/Yen 110,36 -0,17% Euro/Yen 129,99 -0,11%

Brent 73,65 -0,45 USD WTI 71,59 -0,48 USD

- Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt auch nach den jüngsten Unwetterkatastrophen die Forderung nach Einschränkungen von Mobilität und anderen Verzichtsmassnahmen zum Klimaschutz ab, Bild live

- Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will auch bei einer Anklage der Staatsanwaltschaft wegen einer angeblichen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Amt bleiben, Bild live

- Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt die Europäische Gemeinschaft (EU) vor einer neuen Flüchtlingswelle aus Afghanistan, Bild live

- "Wir werden uns Ende Oktober mit unserem Konzept Galeria 2.0 strategisch neu aufstellen", Interview mit Miguel Müllenbach, Vorstandschef des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof, HB

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für mehr Freiheiten für Geimpfte; gegen Impfpflicht, RTL/ntv

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: "Brauchen einen qualitativ besseren Katastrophenschutz", Schwäbische Zeitung

- Migranten an Belarus-Grenze: Litauens Aussenminister Gabrielius Landsbergis will härteres Vorgehen der EU, Welt

- Der französische Fussball-Weltmeister Raphael Varane soll vor einem Wechsel von Real Madrid zu Manchester United stehen, Marca

- Zu den Gesprächspartnern von Ottobock im Zuge des angepeilten Börsengangs gehörten unter anderem Vertreter von JPMorgan, Deutscher Bank und Credit Suisse, HB

- Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat bei der Reform des Katastrophenschutzes einen Massnahmen-Mix aus Sirenen, Warn-Apps und einem bundesweiten Cell-Broadcasting-System mit Handy-Nachrichten gefordert, Rheinische Post

- Hohe Zinsen bei Steuernachzahlungen: Insider rechnen mit Verfassungsgerichtsurteil noch im August, Rheinische Post

- Linke-Chefin Janine Wissler hat den Vorstoss von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) zurückgewiesen, Ungeimpften mit aktuellem Schnelltest künftig nicht mehr die gleichen Rechte zu gewähren wie Geimpften, Welt

- Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat eine Beteiligung seines Landes am geplanten Bund-Länder-Aufbaufonds für die Hochwasser-Opfer signalisiert, Rheinische Post

- Ursula von der Leyen (CDU): Bei EU-Klimapolitik wird "niemand überfordert", Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin, Salzburger Nachrichten

- Millionär fordert höhere Steuern für Millionäre, Gespräch mit Ralph Suikat, HB

- "Die Rolle des Staates ist ganz wesentlich", Gespräch mit Frankreichs Digitalminister Cedric O, HB

- "Dem nächsten Leben traue ich nicht so ganz", Gespräch mit IT-Pionier August-Wilhelm Scheer, HB

- "Die deutsche Autoindustrie reitet sich völlig ins Abseits", Gespräch mit Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher, HB

- Chipkrise und Produktionsausfälle zeigen: Die EU-Staaten müssen dringend ihre Abhängigkeit von Digitalimporten überwinden, Gastbeitrag von Continental-Konzernbetriebsratchef Hasan Allak, HB

- SPD bei Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern weiter vorn, Nordkurier,

- "In Burgern steckt Technologie", Gespräch mit IFF-Chef Andreas Fibig, FAZ

- "Wir kaufen Marken weltweit", Gespräch mit Berlin Brands Group-Gründer Peter Chaljawski, FAZ

