AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMALES PLUS - Der Dax dürfte sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison zunächst weiter um die 15 700 Punkte bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt mit 15 703 Punkten knapp darüber, dies wäre ein dünnes Plus von 0,07 Prozent. Am Mittwoch hatte der Dax die Marke erneut nicht nachhaltig überwinden können, der Weg zurück zum bisherigen Rekord von 15 810 Punkten bleibt damit steinig.

USA: - GEWINNE - Nach weiteren Quartalszahlen und Konjunkturdaten sind zur Wochenmitte die US-Standardwerte wieder nach unten gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum Handelsschluss am Mittwoch 0,92 Prozent auf 34 792,67 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,46 Prozent auf 4402,66 Punkte. Um 0,15 Prozent nach oben auf 15 083,39 Punkte ging es indes für den technologielastigen Nasdaq 100 . In der aktuellen Woche präsentiert sich der New Yorker Aktienmarkt bislang ohne eindeutigen Trend.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag keine klare Richtung verzeichnet. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt leicht um rund 0,4 Prozent zulegte, lag der Hang Seng in Honkong rund 0,3 Prozent im Minus. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte weitgehend unbewegt etwa auf Vortagesniveau.

DAX 15692,13 0,88% XDAX 15671,46 0,58% EuroSTOXX 50 4144,90 0,65% Stoxx50 3601,23 0,54% DJIA 34792,67 -0,92% S&P 500 4402,66 -0,46% NASDAQ 100 15083,39 0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,11 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1835 -0,01% USD/Yen 109,70 0,19% Euro/Yen 129,83 0,18%

ROHÖL:

Brent 70,61 +0,23 USD WTI 68,42 +0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Börsengang des Grillherstellers Weber läuft schlecht - weniger Aktien und Platzierungspreis unter Erwartung, WSJ

- US-Autobauer wollen bis 2030 den Anteil der Verkäufe von E-Autos auf 40 bis 50 Prozent steigern. Vorstellung der Pläne im Weissen Haus erwartet, WSJ

- Berliner Essenslieferer Gorillas plant Finanzierungsrunde mit milliardenschwerer Bewertung; US-Lieferdienst Doordash will sich beteiligen, FT

- FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus fordert in der Impfkampagne eine zielgerechtere Ansprache Jüngerer und sieht in sinkenden britischen Corona-Fallzahlen Beweis, dass auch in Deutschland "Öffnungen möglich sind und auch bei uns Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen werden können", Bild

- USA wollen Impfung zur Voraussetzung für Einreise machen, New York Times (NYT)

- Mehrere SPD-Regierungschefs gegen Verschärfungen für Ungeimpfte, Bild

- Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK): Bis Ende Juli 195 000 Ausbildungsverträge abgeschlossen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Ex-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert Veto und Initiativrecht für Bundesumweltministerium, Rheinische Post

- Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, fordert Steuerentlastungen und keine Erhöhungen, Abendzeitung, Landshuter Zeitung und Straubinger Tagblatt

bis 23.45 Uhr:

- BayernLB erwartet besseres Ergebnis, Gespräch mit Finanzchef Markus Wiegelmann, BöZ

- Führende CDU-Politiker weisen die Forderung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock nach einem Einwanderungsministerium zurück, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Der United-Internet-Konzern will die Konkurrenz beim neuen Mobilfunkstandard 5G mit hohen Bandbreiten unter Druck setzen, Gespräch mit Firmenchef Ralph Dommermuth, HB

- Kahlschlag bei Familien-Dynastie Helm AG: Konzern schreibt Verluste und entlässt weltweit Mitarbeiter, Business Insider

- Hitze in Süd- und Südosteuropa: Klimaforscher prognostiziert weitere Verschärfung der Wetterextreme, Watson

- Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat die Forderung der Grünen nach einem Klimaschutz-Ministerium mit Veto-Recht in der neuen Bundesregierung zurückgewiesen, Rheinische Post

- Linke-Chefin Hennig-Wellsow: Corona-Pläne des Gesundheitsministeriums "nicht zu rechtfertigen", Welt

- Apotheker rechnen mit steigender Impfbereitschaft durch Ende der Gratis-Tests, Rheinische Post

- Fridays for Future fordert Nachbesserung der Wahlprogramme nach Flutkatastrophe, Rheinische Post

- Gastgewerbeverband: Ausschluss Nicht-Geimpfter darf nur "allerletztes Mittel" sein, HB

- FDP-Chef Christian Lindner hat das Papier aus dem Bundesgesundheitsministerium für das Corona-Krisenmanagement im Herbst und Winter kritisiert, Welt

- Gut eine Woche nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen sollen die Resultate der Schadstoffprüfung laut Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Donnerstag bekannt gemacht werden, Rheinische Post

- Wohlfahrtsverband und Linke kritisieren geplante Abschaffung der kostenlosen Schnelltests, Rheinische Post

- Städte- und Gemeindebund befürwortet Auslaufen kostenloser Bürgertests, HB

- Corona: Bund zahlte bislang mehr als 3 Milliarden Euro für Gratis-Bürgertests, Rheinische Post

- Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat dem Vorschlag der Grünen für ein neues Klimaschutzministerium eine Absage erteilt, zugleich aber weitaus mehr Kompetenzen für das Bundesumweltministerium gefordert, Rheinische Post

- Erst nach der Ära Merkel werden viele erkennen, wie dramatisch sich die Welt in den vergangenen 16 Jahren verändert hat, Gastbeitrag von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), HB

- "Reif für eine grosse Zerschlagung", Gespräch mit Ökonom Florian Ederer über Zerschlagungsfantasien, Killer-Akquisitionen und gute Monopole, FAZ

