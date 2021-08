Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - 16 000 PUNKTE IN REICHWEITE - Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15 948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des Dax in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuss erwischt.

USA: - KURSGEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35 499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Corona-Lage mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Hang Seng in Honkong büsste 0,70 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,64 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt minimal zu.

DAX 15'937,51 0,70 XDAX 15'961,26 0,69 EuroSTOXX 50 4'226,33 0,48 Stoxx50 3'655,40 0,15 DJIA 35'499,85 0,04 S&P 500 4'460,83 0,30 NASDAQ 100 15'088,98 0,41

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,51 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1738 0,07 USD/Yen 110,4065 -0,03 Euro/Yen 129,5995 0,08

ROHÖL:

Brent 70,84 -0,47 USD WTI 68,58 -0,51 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr:

- China will Stahlproduktion im zweiten Halbjahr um 61 Millionen Tonnen reduzieren und damit auch den Preis des Hauptrohstoffs Eisenerz stabilisieren, Shanghai Securities News

- Christoph Straub, Vorstandschef der Krankenkasse Barmer, warnt vor Beitragsplus, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Gutachten: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesfinanzministerium hält bedingungsloses Grundeinkommen für unfinanzierbar, HB

- Start von Boeings Raumfahrtkapsel Starliner könnte sich monatelang verzögern, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- Berlin Hyp traut sich ein Nicht-Corona-Jahr zu, Gespräch mit Vorstandschef Sascha Klaus, BöZ

- Kombination von Verkehrs- und Energiewende am ehesten mit einem grünen Transformationsminister, Gespräch mit Zukunftsforscher Stephan Rammler, BöZ

- Steigende Renditen in den USA werden zu einer weiteren Aufwertung des Dollar führen, Gespräch mit Kit Juckes, Chefwährungsstratege von der Société Générale, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die Europäische Fussball-Union will im September die Abschaffung des Financial Fair Play vorschlagen und stattdessen eine Gehaltsobergrenze für Clubs einführen, Times

- "Dieses Weinen und Lachen der Menschen", Gespräch mit Fortuna Düsseldorf-Chef Thomas Röttgermann und Vorstandsmitglied Klaus Allofs u?ber den grossen Wert von Vereinen, die Krise des mächtigen DFB und ihre neuen Wege zum Geld, HB

- Bundesfinanzhof: Langes Warten auf den Präsidenten, Wiwo

- Drei Warnstufen statt nur Inzidenz: RKI-Konzept mit neuem Corona-Warnsystem ab Herbst, Business Insider

- Die Massnahmen des Bundesverkehrsministeriums im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms 2022 der Bundesregierung decken lediglich ein Drittel des zusätzlichen CO2-Reduktionsbedarfs im deutschen Verkehrssektor ab, Welt

- Umfrage: Parteien bieten im Bundestagswahlkampf keine Lösungen für die Probleme der Deutschen, Business Insider

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die gesetzliche Rente künftig durch die Kapitalmärkte zu stützen, T-Online

- Berlins SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey will Gegenprogramm zu Rot-Rot-Grün sein, Welt

- Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Druck auf die Länder erhöht, im Streit um einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung das Angebot des Bundes im Vermittlungsausschuss anzunehmen, Rheinische Post

- Die CDU verschärft angesichts sinkender Umfragen ihre Gangart gegenüber SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Rheinische Post

- EU-Generalstaatsanwältin Laura Kövesi: Bisher 1200 Fälle bei der EPPO,

geschätzter Schaden vier Milliarden Euro, Focus

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert mehr Tempo beim Umstieg der Spediteure auf alternative Antriebe bei Lastwagen, Welt

- Studie: Deutschlands Familienunternehmen sind in ihren Aufsichtsgremien auffällig uniform, HB

- "Familienunternehmen werden weiter abgehängt", Gespräch mit Wiebke Andersen, Geschäftsführerin der Allbright-Stiftung in Deutschland, über öffentlichen Druck statt Quote, HB

- "Wir neigen dazu, die Natur zu verkitschen"", Gespräch mit Lamia Messari-Becker, Expertin für nachhaltiges Bauen und Stadtentwicklung, u?ber Starkregen, die Bedeutung von Extremwetter für Hausbesitzer und den Immobilienmarkt an der Küste, HB

- "Es muss einen Massenmarkt geben", Gespräch mit Wagniskapitalinvestor Hans Tung über die Erfolgsfaktoren von Innovationen und die Start-up-Branche nach Corona, HB

- Berlin und Kiew müssen mutiger werden, damit die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Ländern vorankommt, Gastbeitrag von Oliver Hermes, Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, HB

----------

/jha/jb

(AWP)