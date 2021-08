Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16 000 Punkten etwas schwächer eröffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15 914 Punkten. Am Freitag hatte der Dax mit 16 030 eine weitere Bestmarke erreicht, zum Handelsende aber mit moderatem Plus wieder unter der 16 000er-Marke notiert. Auch am US-amerikanischen Aktienmarkt geriet die Rekordjagd zuletzt etwas ins Stocken und in Fernost präsentierten sich die wichtigsten Handelsplätze am Morgen uneinheitlich. In China fielen Daten zum Einzelhandel und der Industrie schwächer als erwartet aus. Auch die Ausbreitung der Delta-Virusvariante vor allem in Japan schlägt weiter auf das Gemüt.

USA: - SCHWUNG ERLAHMT - An der Wall Street ist die aktuelle Rekordjagd etwas ins Stocken gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der breiter gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel am Freitag noch einmal jeweils Bestmarken erreicht, doch beim Dow liess der Schwung schnell wieder nach. Jüngste Konjunkturdaten dämpften etwas die Laune der Anleger: Das Konsumklima in den USA trübte sich im August überraschend und deutlich ein. Der Dow schloss 0,04 Prozent im Plus bei 35 515,38 Punkten, verzeichnete auf Wochensicht aber einen Gewinn von 0,87 Prozent.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind ohne einheitliche Tendenz in die Woche gestartet. Vorsicht bleibt an den Märkten angesichts der Corona-Lage weiter Trumpf. Der Hang Seng in Honkong büsste zuletzt 0,74 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte hingegen leicht um 0,23 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 1,68 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht gewachsen.

DAX 15977,44 0,25 XDAX 15982,33 0,13 EuroSTOXX 50 4229,70 0,08 Stoxx50 3664,18 0,24 DJIA 35515,38 0,04 S&P 500 4468,00 0,16 NASDAQ 100 15136,68 0,32

bis 6.45 Uhr:

- FDP-Chef Christian Lindner für Streichung von Subventionen für Rente mit 63, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bayern-Präsident Herbert Hainer denkt über Gehaltsobergrenze im Fussball nach, Kicker

- Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) erhält Unterstützung des CDU-Wirtschaftsrats für seinen Vorstoss zur Beschränkung des Verbandsklagerechts, um planungsrechtliche Verfahren in Deutschland zu beschleunigen, HB

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält eine Beschleunigung des Planungsrechtes für Ökostromanlagen für nötig, Mitteldeutsche Zeitung

- DGB-Analyse: Armutsrisiko in Deutschland hoch wie nie, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 20.30 Uhr:

- "Das passt hervorragend zusammen", Gespräch mit Hella-Eigentümerfamilien-Sprecher Jürgen Behrend, HB

- "Es wird beim Diesel ein Endgame geben", Gespräch mit Deutz-Chef Frank Hiller, HB

- "Wir müssen die Infrastruktur besser absichern", Gespräch mit Vodafone-Deutschlandchef-Hannes Ametsreiter, FAZ

- Bertelsmann plant den Börsengang seines Callcenter-Betreibers Majorel

in Amsterdam, HB

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) schliesst Einschränkungen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche in den Schulen aus, Rheinische Post

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) lehnt eine Kopplung vom Bafög an die Lebenshaltungskosten ab, Rheinische Post

- Bundestagswahlkampf: CDU-Politiker fordern mehr Schwung bei der Kampagne, Rheinische Post

- Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder warnt vor einer neuen Flüchtlingswelle als Folge der weitgehenden Eroberung Afghanistans durch die Taliban/warnt Union angesichts jüngster Umfragen vor Machtverlust, Bild

- "Mit Söder stünde die Union bei 32 oder 35 Prozent", Gespräch mit Wahlkampfmanager Frank Stauss, HB

- "Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet seine Umwelt", Gespräch mit Unternehmer Werner Bahlsen über den bislang kraftlosen Wahlkampf, die Transformation der deutschen Wirtschaft mit Blick auf den Klimawandel, die Corona-Politik der Bundesregierung und wie es vor Jahren gelang, den Streit im Hause Bahlsen beizulegen, HB

- FDP bekennt sich zur gesetzlichen Schuldenbremse, FAZ

- Sechs Thesen, damit Deutschland grosse IT-Erfolge feiern kann, Gastbeitrag von Merantix-Chef Adrian Locher, FAZ

- "Am beliebtesten bleibt der Kugelschreiber", Gespräch mit Berendsohn-Chefin Astrid Schulte, FAZ

