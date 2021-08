----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ANGESCHLAGEN - Nach seinem Vortagesrutsch wird der Dax am Freitag nur wenig verändert erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent schwächer auf 15 749 Punkte. Auf Wochensicht wäre dies aktuell ein Abschlag von 1,4 Prozent. Hinweise der US-Notenbank Fed auf eine womöglich geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr hatten den Dax am Donnerstag um zeitweise mehr als zwei Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang August absacken lassen. Sein vor einer Woche erreichtes Rekordhoch von 16 030 Zählern hat das Barometer inzwischen aus den Augen verloren.

USA: - RICHTUNGSLOS - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag ohne eindeutige Tendenz aus dem Handel gegangen. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten etwas leichter, während die Technologiewerte an der Nasdaq überwiegend zulegten. Frische US-Konjunkturdaten boten Licht und Schatten. Belastend wirkten sich weiter steigende Corona-Fallzahlen in den USA und die Furcht vor einer möglichen geldpolitischen Straffung der US-Notenbank (Fed) aus. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 34 894,12 Punkten, nachdem er am Vortag mehr als ein Prozent eingebüsst hatte. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,13 Prozent auf 4405,80 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,51 Prozent auf 14 933,93 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens standen auch am Freitag unter Druck. Die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus und die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik belasten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,8 Prozent. Der Hang Seng in Honkong büsste 2,3 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab um 2,4 Prozent nach.

DAX 15765,81 -1,25% XDAX 15800,77 -0,62% EuroSTOXX 50 4124,71 -1,54% Stoxx50 3605,72 -1,40% DJIA 34894,12 -0,19% S&P 500 4405,80 0,13% NASDAQ 100 14933,94 0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,04 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1686 0,09% USD/Yen 109,71 -0,04% Euro/Yen 128,21 0,08%

ROHÖL:

Brent 66,80 +0,35 USD WTI 64,06 +0,37 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Bürokratie bremst Luftfilter-Einsatz in Schulen, HB - SPD fordert Pflicht zur Transparenz bei Internet-Algorithmen, HB

- Warenhauskonzern Galeria künftig ohne Kaufhof und Karstadt: Neustart mit veränderten Logo Ende Oktober

- Umbau der Häuser geplant, Interview mit Chef Miguel Müllenbach, Wiwo

- Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft will "Energie- und Klimapartnerschaft" mit Russland, Passauer Neue Presse

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, allen Bürgern eine Corona-Auffrischimpfung anzubieten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Früherer Bundesaussenminister Sigmar Gabriel (SPD) spricht sich für eine internationale Afghanistan-Konferenz aus, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU): Schnellere Verwaltungsverfahren und Ausgleich von Stadt und Land als Ziel - für Digitalministerium, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 21 Uhr:

- Alstom verliert Milliardenauftrag der ÖBB

- Mitarbeiter im Werk Hennigsdorf fürchten um ihre Jobs, Business Insider

- N26 droht Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin, HB

- Opposition fordert umfassende Aufklärung der Pannen bei der Evakuierung des Flughafens in Kabul. FDP schlägt zur Aufarbeitung Untersuchungsauftrag der Geheimdienstkontrolleure des Bundestags vor, Welt

- Ex-BND-Chef Gerhard Schindler: "Taliban sind sogar durch unser Grundgesetz geschützt", Interview, Focus Online

- Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lehnt höheres Renteneintrittsalter ab: "Ich bin für ein stabiles Rentenniveau und will das Renteneintrittsalter nicht antasten", Interview, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz weist Vorwürfe an Aussenminister Heiko Maas zurück, Interview, Rheinische Post

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu steigenden Umfragewerten: "Da hat sich was verändert, das merke ich auch in persönlichen Begegnungen", Interview, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Es darf keinen neuen Lockdown geben, Interview, Rheinische Post

- Rund 1,2 Millionen Mini-Jobbern zwischen 25 und 65 Jahren droht Altersarmut, Rheinische Post

- Hunderte Teststellen in NRW schliessen - Apothekerverband fordert Verlängerung der Gratis-Bürgertests, Rheinische Post

- Chef des Hausärzteverbands Nordrhein-Westfalen: Praxen sind auf Andrang von Kindern und Auffrisch-Impfungen vorbereitet, Rheinische Post

/mis

(AWP)