AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nach dem leichten Anstieg des Leitindex Dax am Vortag werden am Mittwoch im frühen Handel überschaubare Abgaben erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start um 0,16 Prozent niedriger auf 15 880 Punkte. Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei über 16 000 Punkten bewegt sich der Dax unter starken Schwankungen um die Marke von 15 800 Zählern. Im Verlauf des Vormittags könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August für Bewegung sorgen.

USA: - ERHOLUNG VERTEIDIGT - Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen nach den Vortagsrekorden einiger Indizes nicht mehr so energisch zugegriffen. Im Tagesverlauf reichte es an der technologielastigen Nasdaq-Börse und dem S&P 500 aber dennoch für die nächsten Bestmarken, im Späthandel liess der Schwung jedoch etwas nach. Das Interesse galt weiter stark der amerikanischen Geldpolitik. Der Nasdaq 100 brachte mit 15 357,68 Punkten ein Plus von 0,29 Prozent über die Ziellinie. Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,15 Prozent auf 4486,23 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nur knapp um 0,09 Prozent auf 35 366,26 Punkte hoch. Ihm fehlt damit weiter ein gutes Stück zum Vorwochenrekord von 35 631 Punkten.

ASIEN: - WEITGEHEND STABIL - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch zwar teilweise eine wenig nachgegeben, die Gewinne ihrer jüngsten Erholung aber dennoch weitgehend verteidigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war zuletzt mit minus 0,06 Prozent fast unverändert. Der Hang Seng in Honkong sank um 0,22 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte 0,05 Prozent im Minus.

DAX 15905,85 0,33 XDAX 15898,61 0,29 EuroSTOXX 50 4178,08 0,04 Stoxx50 3625,98 -0,26 DJIA 35366,26 0,09 S&P 500 4486,23 0,15 NASDAQ 100 15357,68 0,29

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,77 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1740 -0,14 USD/Yen 109,78 0,11 Euro/Yen 128,88 -0,03

ROHÖL:

Brent 70,70 -0,35 USD WTI 67,16 -0,38 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, am Truppenabzug der amerikanischen Soldaten aus Kabul bis 31. August festhalten zu wollen, wird die Bundeswehr-Luftbrücke an diesem Freitag enden, Business Insider

- Neuer US-Geheimdienstbericht liefert keine endgültige Schlussfolgerung zu den Ursprüngen von Covid-19, WSJ

- Der US-Chiphersteller Qualcomm will Veoneer für 4,6 Milliarden Dollar übernehmen. "Die Autohersteller verlangen nach einer engen Integration von Hard- und Software", Interview mit Qualcomm-Chef Cristiano Amon, HB

- Die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, fordert eine intensive Diskussion über den Umbau des Wirtschaftssystem mit Blick auf den Klimawandel, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundeskanzlerin Angela Merkels (CDU) Abschiedsbesuch bei Wladimir Putin zeigt die Kluft zwischen der deutschen und der westlichen Wahrnehmung Russlands. Moskau versucht, Europa zu spalten - und Berlin tut nichts, Gastbeitrag von John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Berlin, Welt

bis 23.45 Uhr:

- "Gute Assets haben eben ihren Preis", Gespräch mit Lanxess-Chef Matthias Zachert, BöZ

- Justizministerium will Spiele-Plattformen strenger regulieren, HB

- Der chinesische Staatsanleihemarkt bietet nach Einschätzung des Investmentmanagers Franklin Templeton gute Perspektiven, BöZ

- Der Boom der nachhaltigen Geldanlage stellt die Immobilienbranche vor das Problem, das S in ESG abzudecken. Abhilfe schaffen kann die Investition in geförderten Wohnraum, Gespräch mit Wertgrund-Chef Thomas Meyer, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- RWE und Bayer diskutieren über Impfpflicht für US-Standorte, Rheinische Post

- Creditreform Rating hofft auf EZB-Anerkennung, Gespräch mit Vorstand Michael Munsch, FAZ

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat angesichts weiter steigender Umfragewerte für seine Partei Vorsicht angemahnt, Rheinische Post

- Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, sieht mit Blick auf die Schulöffnungen nun Erwachsene am Zug, sich impfen zu lassen, HB

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht die Umfrage, in der die SPD erstmals seit 15 Jahren knapp vor der Union liegt, als "Weckruf" für CDU/CSU, Welt

- Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat für den Wiederaufbau der von der Flutkatastrophe zerstörten und beschädigten Unternehmensstandorte deutlich schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren, mehr Planungspersonal und "Flächentausche" von Grundstücken gefordert, Rheinische Post

- KMK-Präsidentin: Luftfilter nicht für alle, Gespräch mit Britta Ernst (SPD), HB

- Wie der Mensch von der Maschine lernt, Gastbeitrag von Euler Hermes-Chief Digital Officer Gemma Garriga, HB

/mis

(AWP)