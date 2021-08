----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF PREISDATEN - Nach der letztlich wenig veränderten Vorwoche wartet der Dax auch am Montag auf neue Impulse. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn stabil auf 15854 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16 030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle. Die Marktstrategen der Credit Suisse erwarten eine "Woche der Makrodaten", in der vor allem Verbraucherpreisdaten in Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag) sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus stehen. Die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole am Freitagnachmittag habe bei den Anlegern für gute Laune gesorgt und auch die Wall Street noch angetrieben

USA: - IM PLUS - Eine Rede von Jerome Powell hat die Anleger am Freitag an der Wall Street wieder in Aktien gelockt. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften. Der Dow Jones Industrial stieg am Ende um 0,69 Prozent auf 35 455,80 Punkte. Damit fuhrt der New Yorker Leitindex ein Wochenplus von fast einem Prozent ein. Auch die übrigen New Yorker Indizes legten zu, sie erreichten wieder einmal Rekordhöhen: Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,88 Prozent auf 4509,37 Punkte und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 1,01 Prozent auf 15 432,95 Zähler hoch. Beim Dow fehlten allerdings noch 175 Punkte zu einer Bestmarke, die mittlerweile schon fast zwei Wochen alt ist.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart grösstenteils zugelegt. Lediglich in China gab es leichte Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt knapp ein halbes Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, büsste dagegen 0,4 Prozent ein.

DAX 15851,75 0,37% XDAX 15864,41 0,66% EuroSTOXX 50 4190,98 0,51% Stoxx50 3625,98 0,39% DJIA 35455,80 0,69% S&P 500 4509,37 0,88% NASDAQ 100 15432,95 1,01%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,11 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1804 0,06% USD/Yen 109,76 -0,09% Euro/Yen 129,56 -0,03%

ROHÖL:

Brent 72,69 -0,01 USD WTI 68,40 -0,34 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert Strategiewechsel der Union im Wahlkampfendspurt, Bild TV

- Die Europäische Union (EU) will wegen der steigenden Corona-Zahlen in den USA nicht unbedingt notwendige Reisen aus den USA stoppen, WSJ

- 3G in Zügen vor dem Aus, Bild

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht 3G-Regel in Zügen nicht kommen, Bild TV

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kann sich 2G-Zwangsverordnung vorstellen, Rheinische Post

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Rote-Socken-Kampagne verfängt offenkundig nicht mehr, Rheinische Post

- Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, zum Triell: "Drei Kandidaten, eine Meinung. Ich durfte nicht einschlafen, aber ich freue mich für alle, die das durften und konnten.", Rheinische Post

- Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, fordert zentrale Erfassung der Mieten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- André Schwämmlein, Chef und Mitgründer von Flix Mobility, kritisiert geplanten Deutschlandtakt, HB

- Forsa-Umfrage zum Kanzler-Triell: Zuschauer sehen Olaf Scholz als Sieger, RTL

- Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will den Führungsgremien seiner Partei einen detaillierten Vorschlag unterbreiten, mit welchen Themen die Union im Wahlkampfendspurt noch punkten will, Welt

- "Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache", Interview mit Mediziner und Soziologe Bertram Häussler, Leiter des unabhängigen Gesundheitsforschungsinstituts IGES in Berlin, Welt

- "Die leben in ihrer Blase", Interview mit Sven Schmidt über das Imageproblem der deutschen Start-ups-Szene, Mitgründer des Online-Marktplatzes Maschinensucher.de, Welt

bis 20.30 Uhr:

- FDP-Politikerin Linda Teuteberg zeigt sich einer möglichen Ampel-Koalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl gegenüber skeptisch, Welt

- Eine Corona-Impfung von unter 12-jährigen Kindern wird nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bald möglich sein, Rheinische Post

- Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schliesst die Bildung einer Deutschland-Koalition aus SPD, Union und FDP nach der Bundestagswahl nicht aus, Rheinische Post

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann fürchtet, dass die deutsche Industrie auf dem Weg ins klimaneutrale Zeitalter ins Hintertreffen geraten könnte, HB

- Der Chef von Flix Mobility kritisiert, dass viele Verkehrsinvestitionen direkt an die Deutsche Bahn fliessen und nicht ins Schienennetz, Gespräch mit Andre Schwämmlein, HB

- Neue Konkurrenz für etablierte Banken, Gespräch mit Penta-Chef Markus Pertlwieser, HB

- Die Wirtschaft kann mehr Vielfalt schaffen, Gastbeitrag von Global Digital Women-Geschäftsführerin Tijen Onaran, HB

- "Wir brauchen einen Klima-Etat von 30 Milliarden Euro im Jahr", Gespräch mit Agora Energiewende-Direktor Patrick Graichen und BdEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff, FAZ

- "Wir denken in Generationen", Gespräch mit GGW-Chef Tobias Warweg, FAZ

(AWP)