Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL HÖHER - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte der Dax am Freitag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 848 Punkte. Auch auf Wochensicht tritt der Dax per saldo auf der Stelle - trotz kurzzeitigen Ausflugs auf über 16 000 Punkte. Er pendelt um seine 21-Tage-Line, die als kurzfristiges Trendbarometer gilt. Sie steht aktuell bei 15 847 Punkten. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite warten derweil auf Rekordniveau auf die US-Daten.

USA: - LEICHT IM PLUS - Erfreuliche wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag gestützt. Anleger warten aber bereits auf den monatlichen Jobmarktbericht der Regierung am Freitag. Der Dow schloss nach drei Verlusttagen in Folge 0,37 Prozent höher mit 35 443,82 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq Composite hatten im frühen Handel sogar knapp Rekordhochs erreicht. Im weiteren Verlauf jedoch nahm der Schwung ab. Der S&P 500 gewann am Ende 0,28 Prozent auf 4536,95 Punkte. Unter den Tech-Indizes legte der Nasdaq Composite um 0,14 Prozent auf 15 331,18 Punkte zu. Der Nasdaq 100 aber rutschte minimal ins Minus und gab am Ende um 0,05 Prozent auf 15 604,25 Punkte nach.

ASIEN: - GEMISCHTES BILD - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenschluss unterschiedlich entwickelt. Während in Japan Spekulationen über einen Rücktritt des Ministerpräsidenten Yoshihide Suga für kräftige Gewinne sorgten, gaben die Kurse in China wegen schwacher Konjunkturdaten nach. Auch in Hongkong gab es Kursverluste. Japans Leitindex Nikkei-225 zog dagegen deutlich an. Kurz vor Handelsende legte er rund zwei Prozent zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Tage aus. Auf Wochensicht steuert der Nikkei-225 auf ein Plus von rund fünf Prozent zu. Anders sieht es am chinesischen Aktienmarkt aus. Der CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland gab am Freitag leicht nach - auf Wochensicht ist der Index allerdings noch leicht im Plus.

DAX 15'840,59 0,10% XDAX 15'820,37 0,10% EuroSTOXX 50 4'232,10 0,11% Stoxx50 3'634,38 0,13% DJIA 35'443,82 0,37% S&P 500 4'536,95 0,28% NASDAQ 100 15'604,25 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,40 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1878 0,02% USD/Yen 110,02 0,08% Euro/Yen 130,68 0,08%

ROHÖL:

Brent 72,98 -0,05 USD WTI 69,80 -0,19 USD

PRESSESCHAU

TOP-THEMA

- Chemiekonzern Covestro erwägt Streichung von zu 1700 Jobs, 950 Stellen in Deutschland bedroht, Rheinische Post

bis 6.45 Uhr:

- "Wir Deutschen müssen aufpassen, technisch mitzuhalten", Oberst Helmut Frietzsche, Kommandeur des Bundeswehr-Kommandos in den USA, über Afghanistanlobt die Kooperation und fordert mehr Modernisierungen, Interview, Welt

- Auch in anderen Bundesländern wird über ein Hinweisgeberportal zum Steuerbetrug ähnlich dem in Baden-Württemberg nachgedacht, Welt

- CO2-Ausstoss des Verkehrssektors liegt laut Prognose des Bundesumweltamtes deutlich zu hoch, um Klimaziele zu erreichen, Bild

- CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet holt Terrorexperten Peter Neumann in sein Wahlkampfteam, Bild

- US-Arzneimittelbehörde wägt Zulassung von Boosterimpfung mit Moderna mit geringerer oder kompletter Dosis ab, WSJ

- Münchner Messe-Chef Klaus Dittrich will mit Automesse IAA Mobility die Kritiker umstimmen, Augsburger Allgemeine

- Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Hartmut Schwab, kritisiert Steuerbetrug-Meldeplattform, Bild

- Bundesfamilienministerin Christina Lambrecht (SPD) mahnt Kompromiss bei Ganztagsbetreuung an, Augsburger Allgemeine

bis 5.00 Uhr:

- Der Münchner Messe-Chef Klaus Dittrich will vor der Verkehrsmesse IAA Mobility deren Kritikerinnen und Kritiker umstimmen, Interview, Augsburger Allgemeine

- Der Notfallmediziner und Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen will die 3G-Regel auch für Flugzeuge und Bahnen, auch um Menschen besser zu schützen, die sich nicht impfen lassen können, Rheinische Post

- Nach Baden-Württemberg erwägen auch andere Bundesländer die Einführung eines digitalen Meldeportals für Hinweise auf Steuerbetrug, allen voran Schleswig-Holstein, Welt

- Die CDU hat im Wahlkampf bislang am meisten Geld für Werbung auf Facebook und Instagram ausgegeben, Focus

- Juso-Chefin Jessica Rosenthal (SPD) schliesst eine erneute Koalition der SPD mit der Union nach der Bundestagswahl aus, Interview, Rheinische Post

- CSU-Generalsekretär Markus Blume bekräftigt, dass eine unionsgeführte Bundesregierung die Steuern deutlich senken werde, Interview, HB

bis 23.45 Uhr:

- Für den Charité-Virologen Christian Drosten reichen die derzeitigen Impfraten nicht aus, um sicher in den Herbst gehen zu können, Interview, Deutschlandfunk

- Die Gewerkschaft IG Metall spricht sich für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz aus, Welt

- Laut einer Forsa-Umfrage halten acht von zehn Bürgern die Schuldenbremse für richtig, die langfristige Finanzierung des Sozialsystems bereitet Sorgen, HB

- Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft sind die Wahlversprechen der Parteien ohne eine Lockerung der Schuldenbremse unfinanzierbar, HB

- Der Direktor der Denkfabrik Bruegel, Guntram Wolff, misst der Bundestagswahl grosse europapolitische Bedeutung bei. "Die Merkel-Kanzlerschaft war eine reaktive Periode in der Europapolitik.", Interview, BöZ

- Die im Zuge der Corona-Krise entstandene Dynamik in Teilen der Wirtschaft ist mit Blick auf aktuelle Zukunftsaufgaben wie Innovationsförderung und Klimaschutz gut. Das Momentum muss nun genutzt werden, Interview mit Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW und Aufsichtsratsvorsitzende von KfW Capital sowie mit Jörg Goschin, Geschäftsführer von KfW Capital, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der frühere Präsidenten des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff kritisiert die Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern in Baden-Württemberg als rechtlich bedenklich, Interview, HB

- Die Kritik anderer Parteien an den Grünen wegen der bundesweit ersten Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern im grün-regierten Baden-Württemberg wird schärfer, HB

- Wenige Tage vor Beginn der Internationalen Automobilausstellung (IAA), wollen Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klagen gegen die Autokonzerne ankündigen, HB

- Nach Berechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) ist bis zum Jahresende mit 10 bis 10,5 Millionen Corona-Auffrischungsimpfungen zu rechnen, FAZ

- Dem deutschen Gesundheitssystem steht eine gewaltige Kostensteigerung bevor. In diesem Jahrzehnt könnten die Gesundheitsausgaben laut einer Studie der Boston Consulting Group um 155 Milliarden auf 540 Milliarden Euro zunehmen, HB

- Hildegard Müller, Präsidentin des Autoverbands VDA, verteidigt die hohen Förderungen für E-Auto-Käufe, Interview, HB

