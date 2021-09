----------

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Der Dax dürfte kaum verändert in die neue Woche starten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 784 Punkte. Bei geschlossener US-Börse am "Labor Day" winkt ein ruhiger Handelstag. Am Freitag war der Dax nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA mit 15 690 Punkten bis an seine seitwärts laufende 50-Tage-Linie gerutscht, bevor er die Verluste letztlich wieder eindämmen konnte. Die Durchschnittslinie gilt als mittelfristiges Trendbarometer. Seit dem Rekord von 16 030 Punkten Mitte August wartet der Dax auf einen neuen Trend.

USA: - IM MINUS - Eher enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt haben am Freitag die Rekordjagd an der Wall Street erst einmal gestoppt. Die US-Wirtschaft hatte im August mit einem schwachen Arbeitsplatzaufbau die Erwartungen verfehlt. Besonders negativ werteten Experten die stagnierende Entwicklung im Freizeitbereich und im Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote fiel unterdessen auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise und die Löhne stiegen im August deutlich stärker als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,21 Prozent auf 35 369,09 Punkte nach. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,24 Prozent. Der S&P 500 schloss am Freitag kaum verändert mit 4535,43 Punkten, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen legte um 0,31 Prozent auf 15 652,86 Punkte zu.

ASIEN: - DEUTLICH IM PLUS - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit Gewinnen in die Woche gestartet - zum Teil legten die Kurse deutlich zu. So zog der japanische Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende um knapp zwei Prozent zu und baute damit die deutlichen Gewinne von der vergangenen Woche aus. Vor allem am Freitag konnte der Nikkei 225 deutlich zulegen, nachdem Ministerpräsident Yoshihide Suga seinen Rückzug ankündigte. Auch Chinas Aktienmarkt lag am Montag deutlich im Plus. Der CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland zu ebenfalls knapp zwei Prozent zu. Der Hongkonger Hang Seng gewann ein halbes Prozent.

DAX 15781,20 -0,37% XDAX 15770,20 -0,32% EuroSTOXX 50 4201,98 -0,71% Stoxx50 3613,55 -0,57% DJIA 35369,09 -0,21% S&P 500 4535,43 -0,03% NASDAQ 100 15652,86 0,31%

RENTEN:

Bund-Future 175,10 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1868 -0,09% USD/Yen 109,80 0,10% Euro/Yen 130,31 0,01%

ROHÖL:

Brent 71,76 -0,85 USD WTI 68,50 -0,79 USD

bis Montag 7.00 Uhr

- CSU-Vorsitzender Markus Söder: Kommende Woche muss der Umfragetrend gebrochen werden, ZDF-'Heute Journal'

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, mahnt Umsicht in Schul-Quarantänedebatte an, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, warnt vor steigenden Corona-Zahlen im Osten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Positionspapier von Laschets 'Zukunftsteam' zu Digitalisierung umfasst 25 Einzelmassnahmen, Rheinische Post

- Reinhard Sager (CDU), Präsident des Landkreistages, mahnt im Ganztags-Streit tragbare Lösung für Kommunen an, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer: CDU steht vor Verlust von Status als Volkspartei, Tagesspiegel

- "Bleibt alles beim Alten, werden wir 2045 knapp 55 Prozent des Bundeshaushalts für Rentenzuschüsse ausgeben müssen", Interview mit Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, spricht sich für einen Abschiebe-Deal mit einer neuen afghanischen Regierung aus, Bild TV

- "Wir werden wahrscheinlich viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die deutschen Ortskräfte da herauszuholen", stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki im Gespräch zu Afghanistan, Bild TV

- Der internationale Terrorismus-Experte und Berater des Unions-Kanzlerkandidaten Peter Neumann hält Abschiebungen nach Afghanistan auf absehbare Zeit nicht für möglich, Bild-Talk

- Nach dem Bekenntnis der beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) zu einer rot-grünen Koalition setzt die Union auf einen Richtungswahlkampf, Bild TV

- Für Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid sind die afghanischen Frauen, die am Samstag in Kabul für ihre Rechte demonstriert haben, selbst verantwortlich für den Einsatz der Sicherheitskräfte, Bild TV

- Die Taliban sind nach Angaben ihres Sprechers Zabiullah Mujahid zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen, Bild TV

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), fordert nach dem Rückzug aus Afghanistan eine Überprüfung des Bundeswehr-Einsatzes in Mali, Interview, Tagesspiegel

- Amtsinhaber Wolfgang Schäuble (CDU) würde nach der Wahl gerne wieder Bundestagspräsident werden, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- AfD-Chef Tino Chrupalla schliesst AfD-Zustimmung zu Anpassung des Infektionsschutzgesetzes nicht aus, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Es gibt einen Konsens, dass Europa aufwachen muss", Frankreichs Aussenminister Le Drian sieht nach Afghanistan keinen Niedergang der USA, aber mehr Aufgaben für die Verbündeten, Interview, Welt, Le Figaro

- "Grad der Automatisierung wird zunehmen", Interview mit Conti-Chef Nikolai Setzer über autonomes Fahren, Welt

- Die globale Halbleiterindustrie muss ihre Betriebsabläufe und Lieferketten an eine Welt anpassen, in der das Wiederaufleben von Covid-19 normal ist, Interview mit Hidetoshi Shibata, Vorstandsvorsitzende von Renesas Electronics, FT

bis Montag 5.00 Uhr

- Forsa-Umfrage: 65 Prozent der Deutschen fordern Rentenreform ohne Überforderung der Jungen, Welt

- Der Leiter der Europäischen Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus, ist für eine Aufnahme mehr schutzbedürftiger Flüchtlinge direkt aus Krisenregionen durch Deutschland. 0,05 Prozent seiner Bevölkerung, also 41 000 Menschen hält er für angemessen, Interview, Welt

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will Hilfslieferungen der Bundesregierung für Afghanistan über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation abwickeln, Rheinische Post

- Die Union wird am Montag unter Federführung von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) ein 13-seitiges digitalpolitisches Positionspapier vorlegen, Rheinische Post

- Union und SPD dringen auf mehr Flexibilität der Länder in Corona-Spätphase, Interview mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), Rheinische Post

bis 20.30 Uhr

- FDP-Partei-Vize Wolfgang Kubicki würde eine SPD-geführte Bundesregierung mit CDU und FDP durchaus begrüssen, Interview, HB

- Unternehmer in Deutschland sind laut einer Civey-Umfrage mehrheitlich für einen politischen Neuanfang, HB

- Das Finanzministerium liefert dem britischen Premierminister Boris Johnson bei seiner geplanten, milliardenschweren Gesundheitsreform Gegenwind, Sunday Times

- Das Land NRW hat bislang knapp 186 Millionen Euro an Soforthilfe für Betroffene der Flutkatastrophe zur Verfügung gestellt, Rheinische Post

- Aussenpolitiker von Union, FDP und Grünen haben den Umgang des Auswärtigen Amts mit den Taliban kritisiert, Welt

- Der US-Elektroautobauer Tesla kann einem Medienbericht zufolge voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen, Tagesspiegel

- BMW mit ambitionierten Klimaschutzzielen, Interview mit Konzernchef Oliver Zipse, HB

- Volksbanken prüfen Zusatzdienste für Kunden, Interview mit Verbandschefin Verbandschefin Marija Kolak, HB

- Die Gewerkschaft Verdi fordert beim Umbau der Commerzbank umfangreiche Zusicherungen für die Mitarbeiter, Interview mit Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann

- Auffrischungsimpfungen in USA könnten teils verzögert anlaufen, da bis zum angepeilten Starttermin nur Auffrischungsimpfungen eines Herstellers von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen seien, Interview, Immunologe und Berater von US-Präsident Joe Biden, Anthony Fauci, CBS

