AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Dienstag nach seinem guten Wochenauftakt nochmals leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent höher auf 15 737 Punkte. Börsianern zufolge prägt eine Erholung nach den Verlusten der Vorwoche das Bild. Auf Kursgewinne in New York folgte am Dienstag auch eine recht solide Entwicklung an vielen Handelsplätzen in Asien. Im Mittelpunkt stehen Verbraucherpreise aus den USA, die bedeutenden Charakter für die US-Geldpolitik haben. Die Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, ihr Anleihekaufprogramm zurückzufahren. Sollte sich die hohe Inflation in den USA entgegen den Erwartungen der Fed als hartnäckig erweisen, steige der Druck auf die Währungshüter, hiess es am Markt. Diese treffen sich in der kommenden Woche zum nächsten Zinsentscheid.

USA: - DOW STABILISIERT - Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die Kurse an der Wall Street am Montag etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,76 Prozent zu auf 34 869,63 Punkte zu. Börsianern zufolge ist der Dow nach zuletzt fünf schwachen Handelstagen und dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten nun reif für eine zumindest vorübergehende Erholung. Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sprach von einem "anständigen Start in die Woche".

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,56 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank hingegen um rund 0,39 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang-Seng-Index kurz vor Handelsende 0,15 Prozent ein. Mit Spannung werden neue Preisdaten aus den USA im Tagesverlauf erwartet.

DAX 15701,42 0,59 XDAX 15729,55 1,07 EuroSTOXX 50 4189,53 0,46 Stoxx50 3577,18 0,39 DJIA 34869,63 0,76 S&P 500 4468,73 0,23 NASDAQ 100 15434,50 -0,04

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,65 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1813 0,02 USD/Yen 110,0685 0,07 Euro/Yen 130,0290 0,08

ROHÖL:

Brent 74,02 0,51 USD WTI 70,98 0,53 USD

PRESSESCHAU

- Ex-Blackrock-Manager Tariq Fancy sieht Investments, die ökologischen, sozialen oder ethischen Standards genügen, als "gefährliches Placebo": Man zahle höhere Gebühren, tue aber nicht unbedingt etwas Gutes, HB - Finanzchefin von Strahlenexperte Eckert & Ziegler: China kann sich zu einem der grössten Märkte für Nuklearmedizin entwickeln, Interview mit Marie Rödiger, BöZ - Wegen hoher Steuer: Jeder zehnte E-Zigarettenhändler will Geschäft dichtmachen, Welt - Facebook-Dokumente enthüllen Sonderbehandlung für Eliten in puncto Plattformregeln, WSJ - Indopazifik-Strategie: EU sucht Schulterschluss mit den USA in Asien, HB - Siemens Healthineers wollen Mittelfristziele erhöhen: "Gesundheit ist ein Wachstumsmarkt - jetzt erst recht", Interview mit Vorstandschef Bernd Montag, HB

