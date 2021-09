----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zeichnet sich am Dienstag im Dax eine gewisse Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15 207 Punkte. Sorgen vor einer Ausweitung der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten den Dax am Montag zuvor zwischenzeitlich mit 15 019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai gedrückt. Erschwerend kam hinzu, dass sich kurz vor geldpolitischen Signalen der US-Notenbank kaum Käufer aus der Deckung wagten. Was am Montagmorgen mit Verlusten in Hongkong begonnen hatte, setze sich bis Abends an der Wall Street fort. Der marktbreite US-Index S&P 500 rutschte auf das Niveau vom Juli zurück.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Insbesondere die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor hat die Wall Street am Montag stark belastet. Darüber hinaus befürchten die Anleger aktuell auch eine baldige Abkehr von der lockeren US-Geldpolitik. Im späten Handel aber griffen einige Investoren auf niedrigem Kursniveau wieder zu und hielten so die Verluste in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial knickte am Ende um 1,78 Prozent auf 33 970,47 Punkte ein, nachdem er im Handelsverlauf kurz auf den tiefsten Stand seit Ende Juni abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 büsste 1,70 Prozent auf 4357,73 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,10 Prozent auf 15 012,19 Punkte.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nachgegeben. In Japan, wo nach einem Feiertag am Montag wieder gehandelt wurde, gab der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende 1,8 Prozent nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt ein halbes Prozent, nachdem er zum Wochenauftakt etwas mehr als drei Prozent eingebüsst hatte. Grund für die Kursverluste war die Furcht vor den Folgen einer möglichen Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. In China selbst ruht der Aktienhandel wegen eines Feiertags weiter.

DAX 15132,06 -2,31% XDAX 15115,71 -2,37% EuroSTOXX 50 4043,63 -2,11% Stoxx50 3473,55 -1,36% DJIA 33970,47 -1,78% S&P 500 4357,73 -1,70% NASDAQ 100 15012,19 -2,10%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,55 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1734 0,06% USD/Yen 109,56 0,12% Euro/Yen 128,55 0,17%

ROHÖL:

Brent 74,67 +0,75 USD WTI 71,10 +0,81 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet warnt FDP vor Ampel, Interview, Donaukurier und Passauer Neue Presse

- Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bunds, und CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel kritisieren Vorschlag eines 'Freedom Days', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unternehmer Carsten Maschmeyer plädiert für ein achtsameres Leben mit weniger Arbeit und mehr Zeit für sich, Interview, Welt

- Die Börsenaufsicht SEC hat Kreisen zufolge Untersuchungen dazu eingeleitet, wie der Computerspielentwickler Activision Blizzard mit Beschwerden seiner Mitarbeiter bezüglich sexuellem Fehlverhalten und Diskriminierung am Arbeitsplatz umgeht, WSJ

bis 5.00 Uhr:

- In der internationalen diplomatischen Krise rund um das neue Strategiebündnis der USA, Australiens und Grossbritanniens (AUKUS) hat der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer das Verhalten der Bundesregierung als "Blamage" bezeichnet, Interview, Welt

- R+V-Chef Norbert Rollinger: "Alle Versuche mit der Regierung, Riester zu erneuern, sind gescheitert", Interview, T-online

- CDU-Klimapolitikerin Wiebke Winter wünscht sich mehr Klarheit ihrer Partei bei Ausbauzielen/Will an "schwarzer Null" trotz Klimaschutz festhalten, Interview, Rheinische Post

- Klimaaktivistin Carla Reemtsma sieht CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fernab des 1,5-Grad-Klimaziels, Interview, Rheinische Post

- Angesichts der demografischen Entwicklung sagt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, auf absehbare Zeit übermässig hohe Lohnsteigerungen für die Beschäftigten in Deutschland voraus, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Lufthansa-Finanzchef Remco Steenbergen zur Kapitalerhöhung: "Wir bewegen uns also genau auf dem richtigen Liquiditätslevel", Interview, BöZ

- Der Chefvolkswirt von Moody?s Analytics über die anstehende Fed-Sitzung, Inflationssorgen und den Schuldenstreit: "Wir sollten uns anschnallen", Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Umfrage: Der Abstand zwischen Union und SPD verringert sich, Bild

- USA lockern Reisebeschränkungen für Geimpfte für Europäische Union und Grossbritannien, FT

- Swiss Re-Chef Christian Mumenthaler warnt vor zunehmenden Gefahren durch Fluten und Waldbrände, Interview, HB

- Trotz Delta-Variante: Keine gesetzliche Corona-Testpflicht für Klinikmitarbeiter in den meisten Bundesländern, Welt

- In der Debatte um ein Ende aller Corona-Massnahmen hat der Gesundheitsexperte der Unions-Bundestagsfraktion Michael Hennrich (CDU) ein baldiges Bund-Länder-Treffen gefordert, um über einen sogenannte Freedom Day zu entscheiden, HB

- EnBW-Chef Frank Mastiaux will die führende Rolle des Konzerns im Gasmarkt für das Zukunftsgeschäft mit Wasserstoff nutzen, Interview, HB

- Der Tory-Politiker Greg Hands warnt vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Handelsprobleme zwischen Nordirland und Grossbritannien, Interview, HB

- Frankreichs ex-Präsident, François Hollande, fordert: "Gebt die Patente auf Corona-Impfstoffe frei", Gastbeitrag, HB

(AWP)